Nollapeli oli Erikssonille jo kahdeksas peräkkäinen.

Huuhkajien maalivahti Carljohan Eriksson on lähellä Ruotsin pääsarjan nollapeliennätystä. Kuva syyskuun alun Wales-ottelusta.

Mjällbyn ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen Carljohan Eriksson piti maalinsa puhtaana kahdeksatta perättäistä kertaa Ruotsin jalkapalloliigassa.

Mjällbyn kotisivujen mukaan Eriksson on enää 43 minuutin päässä Ruotsin miesten pääsarjan nollaputkiennätyksestä.

Ennätystä pitää nimissään Håkan Svensson, joka piti Halmstadin maalin koskemattomana 808 peräkkäistä minuuttia vuosina 1999–2000. Kotijoukkue Mjällby voitti sunnuntaina Allsvenskanissa Kalmarin 4–0.

Erikssonin nollapeliputki on entistäkin pidempi, jos mukaan lasketaan maaottelut. Hän pelasi syyskuun alussa Huuhkajien maalilla, kun Suomi päätyi maalittomaan kotitasapeliin Walesia vastaan. Eriksson torjui Wales-ottelussa rangaistuspotkun.

Allsvenskanissa hänelle on tehty viimeksi maali elokuun puolivälissä.

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen Ria Öling pääsi juhlimaan seurajoukkueessaan Rosengårdissa Ruotsin mestaruutta.

Rosengård voitti sunnuntaina Ruotsin Damallsvenskanissa vieraissa Piteån 3–2. Kun Häcken päätyi sunnuntaina maalittomaan vierastulokseen AIK:ta vastaan, Rosengårdin mestaruus varmistui.

Damallsvenskania on takana 20 kierrosta, ja Rosengårdin ero toisena olevaan Häckeniin on seitsemän pistettä. Sarjaa on kaksi kierrosta jäljellä, joten Häcken ei voi enää ohittaa Rosengårdia.

Keskikenttäpelaaja Öling on ollut joukkueensa runkonaisia ja tehnyt tällä kaudella viisi maalia. Öling pelasi sunnuntaina koko ottelun.

Öling on nimetty Helmarien joukkueeseen, joka kohtaa MM-karsinnoissa vieraissa Georgian 21. lokakuuta ja kotonaan Irlannin 26. lokakuuta.