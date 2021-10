Lisää on luvassa, varoitti Liverpoolin Sadio Mané kilpailijoita Valioliigassa ja Mestarien liigassa

Lauantain murskavoitto oli ensimmäinen liigaottelu sitten viime joulukuun, kun Liverpoolin pelätyn hyökkäystrion jokainen pelaaja teki maalin samassa ottelussa.

Liverpool lämmitteli lauantaina tiistain Mestarien liigan ottelua varten ottamalla Valioliigassa 5–0-voiton Watfordista. Liverpool nousi Valioliigassa pisteen päähän sarjakärki Chelseasta ja voi nyt keskittyä hyvillä mielin vierasotteluun Atlético Madridia vastaan.

Liverpool johtaa lohko B:tä voitoilla AC Milanista ja Portosta, mutta nyt sillä on edessään mahdollisesti lohkon vaikein vierasottelu. Kolmen pisteen hakeminen Atléticon Wanda Metropolitano -stadionilta on todella vaikea tehtävä, mutta jälleen kerran Liverpool voi luottaa hyökkäystrioonsa, joka on takonut sille voittoja viime kausilla.

Sadio Mané, Mohamed Salah ja Roberto Firmino olivat pysäyttämättömiä, kun Liverpool voitti ensimmäisen Valioliigan mestaruutensa 30 vuoteen kaudella 2019–2020.

Viime kaudella mestaruuden puolustaminen ei onnistunut, ja yksi syy siihen oli, että Mané ja Firmino eivät olleet parhaimmillaan silloin. Tällä kaudella Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp on jälleen yrittänyt saada parhaimman irti kolmikosta, ja Watford-ottelu saattoi olla osoitus siitä, että hän on onnistunut tehtävässään.

Manésta tuli vasta kolmas afrikkalaispelaaja, joka on tehnyt Valioliigassa 100 maalia.

”Kun tulin Valioliigaan, unelmanani oli tehdä niin monta maalia kuin pystyn ja voittaa mestaruuksia”, senegalilainen Mané sanoi merkkipaalun saavuttamisesta uutistoimisto AFP:n mukaan.

Salah on tehnyt maalin kahdeksassa perättäisessä ottelussa kaikissa kilpailuissa ensimmäistä kertaa urallaan. Egyptiläishyökkääjä Salah on tehnyt kymmenen maalia kymmenessä ottelussa tällä kaudella. Se lisää Liverpoolin painetta taipua 29-vuotiaan hyökkääjän vaatimuksille sopimusneuvotteluissa.

”Mielestäni se oli parempi maali kuin mitä hän teki Cityä vastaan. Se ei ollut yllätys meille, sillä tiedämme hänen kykynsä. Hän on yksi parhaimmista maailmassa, ja hän näytti sen”, Mané sanoi Salahista.

Hyökkäystrion voimannäytteen Watfordia vastaan täydensi Roberto Firmino, joka pääsi aloittamaan ensimmäisen Valioliiga-ottelunsa viiteen otteluun. Firmino on menettänyt paikkansa avauskokoonpanossa useita kertoja Diogo Jotalle sitten viime kauden, mutta Firminon hattutemppu Watfordia vastaan oli muistutus Kloppille siitä, että brasilialainen voi olla vieläkin avainpelaaja Liverpoolin joukkueessa.

”Bobby näytti myös, että hän on yksi parhaista maailmassa. Hänellä ei ole ollut helppoa loukkaantumisten takia, mutta nyt hän on taas kunnossa, ja olen iloinen hänen puolestaan”, Mane sanoi.

”Toivottavasti hän tekee paljon lisää maaleja meille aina kauden loppuun saakka.”

Watford-voitto oli Liverpoolin suurinumeroisin sitten viime joulukuun, jolloin se voitti Crystal Palacen maalein 7–0. Se oli edellinen Valioliiga-ottelu, jossa osuivat kaikki hyökkäystrion jäsenet.

Liverpool on tällä kaudella tehnyt kuudessa vierasottelussa kolme tai enemmän kuin kolme maalia.

Mane uskoo, että vielä parempaa on luvassa, jos joukkue pysyy keskittyneenä.

”Tiedämme kykymme ja kuinka kovasti teemme töitä. Sitä teimme viikonloppuna ja viime viikkoina. Se oli uskomatonta, ja toivottavasti voimme jatkaa tällä tavalla.”

Atlético Madrid-Liverpool C More Sport 1 -kanavalla tiistaina kello 22.00.