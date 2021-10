TPS julkaisi viime viikolla oman näkemyksensä Korpikosken tilanteesta ja siitä, miksei pelaaja ole saanut olla mukana seuran toiminnassa.

Jääkiekkoilija Lauri Korpikosken ja hänen entisen seuransa Turun Palloseuran välinen kiista on pyörinyt julkisuudessa viikkoja.

Pelaajayhdistys eli Suomen Jääkiekkoilijat ry (SJRY) puuttuu tapaukseen nyt ja vaatii ulkopuolista selvitystä asiaan.

Pelaajayhdistys on selvittänyt tahollaan tapausta ja näiden tietojen mukaan TPS:n antama vastine on väärä ja harhaanjohtava. TPS:n tiedote kuvaa Pelaajayhdistyksen mukaan väärin Korpikosken sairauslomaa edeltävää aikaa ja tapahtumia sinä aikana.

TPS kertoi tehneensä selvityksen Korpikosken tapauksesta, mutta SJRY tulkitsi työn seuran sisäiseksi ja siten vaille objektiivisuutta.

”Päädyttiin tähän, koska TPS julkaisi oman tiedotteen ja haluamme oikaista sitä”, SJRY:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt sanoi HS:lle.

SJRY kertoi, ettei TPS:n selvityksessä oltu kuultu ainakaan Korpikoskea eikä tapahtumiin liittyviä pelaajia.

Korpikosken tapauksessa puhutaan työpaikkasyrjinnästä, epäselvyyksistä sairauslomaan liittyen, harjoittelukiellosta liigajoukkueen mukana.

Tapauksen taustalla kummittelee Korpikosken pitkä kuuden vuoden sopimus Turun Palloseuraan, joka tehtiin vuonna 2018. Tämän jälkeen Korpikoski loukkaantui, joutui leikkaukseen ja toipui suuren osan viime kaudesta. Pelaajan sopimus on tiettävästi erittäin suuri rahallisesti, ja siitä olisi noin puolet jäljellä.

TPS:n Lauri Korpikoski jääkiekkoliigan ottelussa KalPa–TPS Kuopiossa lokakuussa 2020.

SJRY sai omissa tutkimuksissaan selville, ettei yksikään heidän haastattelemansa pelaaja vahvistanut TPS:n välittämää kertomusta.

Kuinka yleisiä kiusaamis- tai työsyrjintätapaukset ovat jääkiekossa?

”Kyseessä on laaja alue, mutta on se yleistä ollut meidän lajissa. Ammattilaisurheilu on meillä aika nuori, eikä sitä tunnisteta normaaliksi ammatiksi usein seurajohtajienkaan puolelta”, Ramstedt sanoi.

SJRY vaatii puolueetonta selvitystä, mutta kuka sen tekisi ja kustantaisi?

”Niin pitkälle ei olla mietitty. En osaa suoraan sanoa, mutta nyt käynnistyvät keskustelut Liigan (SM-liiga Oy) kanssa.”

Ramstedt korosti, että tapaus on huolestuttava ja vakava, joka pitää ottaa tosissaan.

Pohjois-Amerikan NHL:ssä ja itäliiga KHL:ssä käytetään näissä tilanteissa ulosostoa eli seura lunastaa pelaajasopimuksen tiettyyn hintaan.

”Meidän pelaajasopimusmallissa ei ole ulosostopykälää. Pelaajan etujen huonontaminen ei ole mahdollista.”

Ramstedt sanoi, että jääkiekossa pätevät normaalit työelämän säännöt.

Korpikoski on siirtymässä tällä viikolla Sveitsin liigaan Antti Törmäsen valmentamaan EHC Biel-Bienneen, joka on sarjassa toisena.

Kiekkoilijoiden sopimusasioita on ennenkin noussut julkisuuteen. Yksi tunnetuimmista oli hyökkääjä Sebastian Revon ja Tapparan välinen kiista kesälomarahoista kauden 2017–2018. Repo vaati Tapparalta (Tamhockey Oy) korvausta menetetyistä kesälomarahoista siltä osin kuin hän ei ehtinyt pitää lomia.

Asia eteni käräjäoikeuteen ja Repo voitti tapauksen.