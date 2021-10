Suomen kaikkien aikojen parhaimpiin koripalloilijoihin lukeutuva Petteri Koponen palasi kuluvaksi kaudeksi suuren huomion saattelemana kotimaiseen Korisliigaan.

Koposen seuraksi valikoitui melko loogisesti Helsinki Seagulls, joka on viime vuodet ollut Korisliigan ainoa pääkaupunkiseudun joukkue.

Seuran strategiana on ollut vanhojen maajoukkuetähtien tuominen joukkueeseen heidän palatessaan ulkomailta. Koponen osui hyvin Tuukka Kotin ja Shawn Huffin aloittamaan ketjuun.

Nyt Koponen on ehtinyt pelata kuudessa liigaottelussa. Mitä häneltä on tähän mennessä nähty?

Koposen paluu on ollut jo tässä vaiheessa selkeä onnistuminen ainakin yhdellä tavalla. Seagulls on saanut osakseen poikkeuksellista huomiota, ja sen yleisökeskiarvo on historiallisen korkealla.

Toistaiseksi kaikki kolme kotiottelua Töölön Kisahallilla ovat olleet loppuunmyytyjä. Yleisökeskiarvo 1 192 katsojaa olisi koko kauden mitalla seuran uusi ennätys.

Kopos-efektistä on päästy nauttimaan muuallakin, sillä Seagullsin vierailut ovat olleet odotettuja. Esimerkiksi Tampereella Pyrinnön paikallispeli BC Nokiaa vastaan keräsi 857 katsojaa, mutta Seagulls-tähtiä saapui seuraamaan 1 096 ihmistä.

Kyse on tärkeästä imagotyöstä sekä Korisliigalle että Seagullsille. Ensin mainittu yrittää hiljalleen päästä erityisesti jääkiekkoliigan ja puolapuuvitsien varjoista. Seagullsille profiilin nostaminen on tärkeää ennen tulevaisuudessa häämöttävää muuttoa uuteen Helsinki Gardeniin.

Yksi selvä poikkeus erottuu kuuden Kopos-pelin otannasta. Kyseessä on Seagullsin vierailu 19. lokakuuta Tampereella Pyrinnön vieraana.

Pyrintö ei omintakeisella paikka­puolustuksellaan kyennyt pysäyttämään Seagullsin heittäjiä oikeastaan alkuunkaan koko ottelun aikana. Helsinkiläiset rikkoivat Korisliigan ennätykset kolmen pisteen heittoyrityksissä (56) ja niiden onnistumisissa (31).

Koponen sai seistä nurkissa kolmen pisteen kaarella ja heitellä kolmosia melkein yhtä rennosti kuin alkulämmittelyssä. Ensimmäinen epäonnistunut kolmen pisteen heitto tuli vasta Koposen yhdeksännellä yrityksellä, ja pisteitä kertyi lopulta 27.

Pyrintö-tykityksen lisäksi Koposen henkilökohtaisia tilastoja kaunistaa mainio KTP-kotiottelu. Hänen ottelunsa voikin toistaiseksi jakaa kahteen loistavaan ja neljään vaisumpaan peliin – eli vielä kahteen mitättömän pieneen otantaosuuteen.

Maajoukkueessa Koponen on tavallisesti ollut pelintekijä, mutta seurajoukkueissa hän on pelannut enemmän niin sanottua kakkospaikkaa eli heittävänä takamiehenä.

Samaan ratkaisuun on päädytty ainakin toistaiseksi myös Seagullsissa. Koponen on pelannut paljon pallottomana, ja pelintekovastuu on ensisijaisesti ollut BC Nokiasta täksi kaudeksi Helsinkiin siirtyneellä Lassi Nikkarisella.

Kaiken Kopos-pyörityksen varjoon onkin hieman jäänyt, että Nikkarinen, 24, on aloittanut kauden erinomaisesti. Pistekeskiarvo 15,7 on koko sarjan 11:nneksi paras, ja 5,7 koriin johtaneella syötöllä Nikkarisen edelle yltää toistaiseksi vain kaksi pelaajaa koko sarjassa.

Takakentän onnistujiin voi luultavasti jo tässä vaiheessa lukea myös juuri kauden alla Seagullsiin tulleen Zaccheus Darko-Kellyn. Nikkarisen yhdysvaltalainen ikätoveri pystyy pelaamaan sekä takamiehenä että laiturina, ja hänen otteensa ovat parantuneet jatkuvasti peli peliltä.

” ”Pitää muistaa, että me olemme kaikki lähtökohtaisesti vain nimiä paperilla.” – Tuukka Kotti

Päättymätöntä ilotulitusta Koposelta alusta loppuun odottaneet ovat siis joutuneet pettymään. Koponen on vaikuttanut vielä jossain määrin keskenkuntoiselta, ja onnistumiset ovat tulleet tasaisuuden sijaan muutamina ryppäinä.

Seagulls-leiristä muutenkin varoiteltiin jo ennen kauden alkua, että parhaaseen iskuun pääsemiseen menee luultavasti aikaa.

”Pitää muistaa, että me olemme kaikki lähtökohtaisesti vain nimiä paperilla. Roolien ja ryhmitysten hiominen kuntoon vaatii aikaa”, joukkueen kapteeni Tuukka Kotti sanoi Koposeen liittyen.

On myös syytä muistaa, että Korisliiga on urheilullisesti kovatasoinen pääsarja, jossa menestyminen on esimerkiksi monelle ulkomaalaispelaajalle hyvä meriitti ennen siirtoa Euroopan isoimpiin sarjoihin.

Juuri poikkeuksellinen heittovoima on se, mitä Koponen pystyy tässä vaiheessa joukkueeseen ensisijaisesti tuomaan. Hän ei enää 33-vuotiaana esimerkiksi ole hyvä yksi vastaan yksi -puolustaja edes Korisliigassa mutta pystyy Seagullsin vahvassa viisikkopuolustuksessa hoitamaan oman ruutunsa riittävällä tasolla.

Kaikkea Seagullsin tämän kauden toimintaa on syytä peilata viime kautta vasten.

Tuolloin joukkue teki runkosarjassa lähes mitä tahtoi, ja tappioita tuli vain kaksi. Pudotuspeleissä suurimman mestarisuosikin tie nousi pystyyn kuitenkin Salon Vilpasta vastaan pelatussa välieräsarjassa.

Nyt kaikki tekeminen tähtää vielä vahvemmin vain yhteen tavoitteeseen: Suomen mestaruuden saavuttamiseen.

Kuluva kausi kun saattaa olla uran viimeinen niin Koposelle, Kotille kuin Huffillekin. Kokeneet tähdet halutaan ratkaisupeleihin mahdollisimman terveinä ja energisinä, mikä näkyy todennäköisesti pitkän talven mittaan.

