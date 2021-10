Mestarien liigan syksyn sensaatiojoukkue tulee valtiosta, jota ei virallisesti ole olemassa. HJK:n Sebastian Dahlström vietti koronavuoden kuin pysähtyneessä ajassa Transnistrian Tiraspolissa, Moldovassa.

Sebastian Dahlströmillä on kokemusta pelaamisesta Sheriffissä.

Jalkapallon miesten Mestarien liigaa pelataan tällä kaudella ensimmäistä kertaa valtiossa, jonka olemassaoloa ei ole kansainvälisesti tunnustettu.

Moldovassa sijaitseva Transnistria on Neuvostoliiton hajottua itsenäiseksi julistautunut alue, jonka itsenäisyyttä yksikään valtio ei ole tunnustanut. Transnistrian pääkaupunki Tiraspol on Mestarien liigan ensikertalaisen ja toistaiseksi D-lohkossa voittamattoman Sheriff Tiraspolin kotipaikka.

Transnistria on maa maan sisällä. Tiraspolissa hallintorakennuksen edustalla on valtava Leninin patsas. Sirppi- ja vasarasymbolit talojen seinissä kertovat omaa tarinaansa. Paikallisten kanssa asioidakseen on taidettava venäjän kieli.

”Kun oli juhlapäiviä, niin lyhtypylväissä saattoi liehua ensin Transnistrian lippu ja seuraavassa Venäjän lippu. Kyllähän se vahvasti näkyy, mihin suuntaan he haluavat”, sanoo Sebastian Dahlström.

Dahlström on yksi niistä harvoista suomalaisista, jolla on omakohtaista kokemusta arjesta Tiraspolissa. Hän pelasi Sheriffissä vuoden 2020 alusta kuluvan vuoden alkukevääseen asti.

”Ehkä siellä jotenkin hämmästytti se, että Moldovan sisällä on oikeasti raja ja rajavartiosto. Oikeasti ei ole menossa mihinkään toiseen maahan, mutta siinä onkin raja ylitettävänä”, Dahlström pohtii.

Transnistrialla on muun muassa oma poliisi, valuutta ja puhelinverkko. Moldova on yksi Euroopan köyhimmistä maista ja se näkyy katukuvassa.

”Jos ihmisten keskikuukausipalkka on muutama sata dollaria, niin onhan se aika erinäköistä. Katukuva ei ole niin huoliteltu kuin täällä Suomessa. Vähän kuin olisi mennyt ajassa taaksepäin. Päivittäin kun kävi ruokakaupassa, torilla tai syömässä, niin asioitiin paikallisella käteisellä”, Dahlström kuvailee.

BBC:n mukaan Transnistria on paikka, jossa aika on pysähtynyt.

”Ei se ole edes hirveän liioiteltua”, naurahtaa nykyisin Helsingin Jalkapalloklubia edustava Dahlström.

Menneille vuosikymmenille on jämähtänyt myös jalkapalloseuran toimintakulttuuri.

”Auktoriteetilla sitä hommaa johdetaan. Ei siinä voi hirveästi kysellä asioista, että miksi tehdään näin, koska silloin kyseenalaistaa heidän auktoriteettiaan. En sano, että täälläkään [Suomessa] voi kaikesta kysellä, mutta avoimemmin voi keskustella asioista. Tietyllä tavalla sitä voisi kuvailla vanhan ajan kulttuuriksi”, Dahlström sanoo.

Tiraspolilaisjoukkueen omistaa megayhtiö Sheriff, josta näennäisesti irrallisella puolueella on valta-asema Transnistrian hallinnossa. Yhtiön vapaasti suomennettu motto ”aina kanssasi” tarkoittaa sitä Transnistriassa melko kirjaimellisesti.

”Jos lähdetään siitä, että kaikki ruokakaupat ja huoltoasemat ovat Sheriff-nimisiä, niin kertoohan se siitä, että yhtiöllä on valtava asema sillä alueella ja sitä kautta futisjoukkueella on iso asema”, Dahlström taustoittaa.

Sheriffin resurssit ovat Moldovan köyhyyteen verrattuna hurjat. Seuran harjoituskeskuksessa on jalkapallohalli, asuntola pelaajille, tenniskenttiä ja kymmenisen jalkapallonurmea. Jossain määrin resurssit ovat jopa yliampuvia.

”Meillä oli kaksi isoa futisstadionia ja pelasimme niillä molemmilla, mutta en tiedä, minkä logiikan mukaan. Olosuhteet olivat aivan poikkeukselliset. Se oli yksi syy, miksi sinne lähti”, Dahlström sanoo.

”Kun lähti oman asuinalueen tai treenikeskuksen porteista ulos, niin maisema vaihtui aika paljon.”

BBC:n mukaan alueen mainetta tahraavat korruptio, järjestäytynyt rikollisuus ja salakuljetus. Suomen ulkoministeriö ei suosittele matkustamista Transnistriaan, mutta Dahlström sanoo kokeneensa olonsa turvalliseksi. Hän kuitenkin toteaa, että seura piti hänestä huolta, ja siten jalkapalloilijana asema yhteiskunnassa oli turistiin verrattuna poikkeuksellinen.

Mestarien liigan ensikertalaisjoukkue Sheriff voitti lohkovaiheen avauskierroksella Shahtar Donetskin 2–0 ja yllätti toisella kierroksella espanjalaisjätti Real Madridin vieraskentällä 2–1. Tiistaina Sheriff pyrkii jatkamaan voittoputkeaan vierasottelussa milanolaista Interiä vastaan.

Dahlströmin mukaan on luonnollisesti yllätys, että Sheriff pelaa Mestarien liigaa tai voitti Real Madridin. Edellytyksiä menestykselle kuitenkin on.

”On se ainakin Eurooppa-liigan tasoinen joukkue ja menestys ruokkii itseään. Siellä on hyviä pelaajia, resurssit kunnossa ja varmaan aikamoinen flow päällä. Siihen peilaten ei ole yllätys, että menee noinkin hyvin”, Dahlström tuumii.

Dahlström voisi olla mukana tarinassa, jos ura olisi jatkunut seurassa koko kaksivuotisen sopimuksen.

”Eihän sitä voi olla miettimättä. Mutta tiedän, että tekemäni ratkaisu oli hyvä ja olen edelleen sillä kannalla, enkä ole missään nimessä ollenkaan katkera. Ennemminkin iloinen heidän puolestaan”, Dahlström sanoo.

Reilun vuoden mittainen ajanjakso valtiossa, jota ei virallisesti ole olemassa, oli opettavainen.

”Ei siellä mitään älyttömyyksiä tapahtunut, mutta erilaisessa kulttuurissa tulee aina yllätyksiä. Kun on ollut tuollaisessa paikassa, niin saa tosi paljon perspektiiviä elämään ja asioita katsoo vähän eri tavalla. Minäkin olen asunut muuten aina vain Suomessa, niin onhan täällä asiat ihan älyttömän hyvin.”