New York Islandersin suomalaishyökkääjä Leo Komarov on asetettu siirtolistalle. Asiasta kertovat useat NHL-asiantuntijat.

Muilla seuroilla on nyt vuorokausi aikaa poimia Komarov. Jos näin ei käy, tie vie farmi­joukkueeseen AHL-liigaan.

Komarovilla, 34, on menossa viimeinen kausi Islandersin sopimuksestaan. Kausipalkka on kolme miljoonaa dollaria. Tällä kaudella Komarov on pelannut yhdessä ottelussa: viime lauantaina hän sai peliaikaa noin kymmenen minuuttia.

Komarov on pelannut kaudesta 2018–2019 Islandersissa. Sitä ennen hän pelasi Toronto Maple Leafsissa.