Kane oli viime kaudella San Jose Sharksin paras pisteidentekijä.

Jääkiekon NHL:ssä pelaavan San Jose Sharksin hyökkääjä Evander Kane on saanut 21 ottelun pelikiellon sarjan koronaprotokollan rikkomisesta. NHL ei tarkentanut pelikiellon syytä, mutta esimerkiksi ESPN:n mukaan kyse on siitä, että Kane on toimittanut seuralleen ja NHL:lle väärennetyn rokotustodistuksen.

Rokotetut pelaajat pääsevät tällä kaudella pienemmillä rajoitustoimilla kuin rokottamattomat. Lisäksi rokottamattomuus olisi vaikeuttanut Kanadan ja Yhdysvaltojen rajan ylitystä, joten osa runkosarjapeleistä olisi jäänyt pelaamatta.

Kanen saamat sanktiot eivät välttämättä jää liigan antamiin rangaistuksiin. Yhdysvaltalaisen Front Office Sport -sivuston mukaan väärennetyn rokotustodistuksen käyttö on lailla kielletty sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa.

Kanen pelikielto kestää marraskuun lopulle asti. Hän pyysi joukkuekavereiltaan toimintaansa anteeksi. San Jose Sharks kertoi tiedotteessaan olevansa pettynyt pelaajansa toimintaan.

Seitsemän miljoonan Yhdysvaltain dollarin palkalla pelaava Kane ei saa palkkaansa pelikiellon ajalta. Viime kaudella Kane teki 56 ottelussa 49 tehopistettä ja oli seuransa paras pistemies.