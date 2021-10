Tim Sparv sanoo, että torstain Konferenssiliigan ottelussa hän on ehkä vain vaihtopenkillä. Harjoittelu ja pelaaminen onnistuu kortisoni­piikkien avulla. ”Kipu on koko ajan läsnä.”

Maajoukkuekapteeni Tim Sparv oli rehellinen siirtyessään HJK:hon kesällä. Ei ollut mitään takeita siitä, minkä verran hän pystyisi pelaamaan loppukaudesta.

”Olin realistinen, avoin ja rehellinen seuralle, [toimitusjohtaja] Aki Riihilahdelle ja [päävalmentaja] Toni Koskelalle ja kaikille, jotka tekevät töitä täällä. Ei se ollut mikään salaisuus, että polveni leikattiin maalis­kuussa”, Sparv sanoi keskiviikkona Töölön jalkapallostadionilla.

”Sanoin, että teen kaikkeni päästäkseni pelikuntoon ja auttaakseni teitä, mutta on myös mahdollista, että en pysty pelaamaan niin paljon kuin haluaisimme.”

Sparv myöntää, että hänellä on ollut tosi vaikeata.

”Jokaisessa harjoituksessa kipu on koko ajan läsnä. En voi nauttia treenaamisesta tai pelaamisesta. Olen pelannut kortisoni­pistosten avulla. Olen saanut niitä nyt kolme kesän jälkeen. Tuntuu siltä, että olen tavannut lääkäriämme enemmän kuin Toni Koskelaa.”

Pistokset antavat Sparville mahdollisuuden olla mukana kentällä.

”Jos pitkäjänteisesti ajatellaan, se ei ole hyvä ratkaisu. Mutta se on nyt ratkaisuni. Yleensä pistos on auttanut kuukaudesta viiteen viikkoon.”

Sparv sanoo odottaneensa enemmän syksyltä mutta tienneensä, ettei keho ole samassa kunnossa kuin pari vuotta sitten. Uran jatkuminen on epävarmaa.

”Joulun jälkeen mietitään, onko minulla tulevaisuutta täällä, mitä seura ajattelee ja mitä minä ajattelen. Kauden jälkeen katsotaan, miten kroppa on reagoinut ja miten pää kestää.”

Tim Sparv on pystynyt HJK:ssa pelaamaan syksyllä Veikkausliiga-otteluissa vain vajaat 200 peliminuuttia.

Helmikuussa Sparv täyttää 35 vuotta. On vaikea uskoa, että hän haluaisi lopettaa peliuraansa näin rikkinäiseen kauteen. Ja ajatuksena on edelleen se, että hän pelaisi HJK:ssa myös ensi kaudella.

”Mutta kaikki vaihtoehdot ovat edelleen pöydällä.”

Nyt hän sanoo tekevänsä kaikkensa voidakseen auttaa joukkuetta loppukaudella.

Kun Sparv tuli HJK:hon, hän sanoi haluavansa olla seurassa pidempään. Ensin pelaajana ja sitten ehkä valmentajana.

”Tuntuu, että HJK olisi minulle hyvä seura aloittaa valmentamista. En sano, että niin tapahtuu, mutta tämä on hyvä ympäristö, ja täällä on kunnianhimoisia ihmisiä. Saan energiaa ja iloa, kun pääsen auttamaan nuoria pelaajia eteenpäin ja olemaan mukana heidän kehityksessään.”

Tim Sparv sanoo kokevansa nykyään kipujen takia vain harvoin iloa harjoituksissa.

Sparv on siirtonsa jälkeen pelannut Veikkaus­liigassa vain neljässä ottelussa yhteensä 191 minuuttia. Hän sanoo, että enempään ei olisi ollut edes mahdollisuuksia.

”En pysty torstainakaan aloittamaan. Olen korkeintaan vaihtopenkillä. Olen harjoitellut kolmen viikon aikana kolmesti.”

Sen takia häntä ei valittu A-maajoukkueeseen lokakuun maaotteluihin.

”Maajoukkueeseen menisin vaikka ilman kahta polvea, mutta se ei ole realistista. Ensin pitää päästä kuntoon, vasta sitten voin haaveilla pääsystä takaisin maa­joukkueeseen.”

MM-karsinnatkin ovat menneet Sparvilta pitkälti sivu suun. Kolmessa ottelussa hän on ollut mukana, mutta tullut kahdesti kentälle vaihdosta ja pelannut yhteensä kymmenisen minuuttia.

”Mietin paljon tulevaisuuttani ja suunnittelen paljon. Pelaajana oleminen ja joukkueessa mukana oleminen on maailman hienointa. On tosi vaikea hyväksyä, että en voi olla mukana kentällä auttamassa joukkuetta.”

Hän yrittää edelleen olla positiivinen esikuva ja muille inspiraation lähde.

”On haastavaa, kun oma kroppa ei halua olla urheilija enää eikä ole valmis pelaamaan ammattilaistasolla.”

”Jos olen kokenut yhden hyvän pelin tai treenin, tyttöystäväni [Jitka Nováčková] kysyy heti, mitä on tapahtunut. Olen silloin iloinen. Niitä päiviä tulee harvoin. Kysymys on siitä, kuinka kauan jaksan olla tällaisessa tilanteessa.”

HJK valmistautui keskiviikkona Töölön jalkapallostadionilla kohtaamaan torstaina Konferenssiliigan kolmannessa ottelussaan israelilaisen Maccabi Tel Avivin. HJK aloitti Konferenssiliigan tappiolla LASK:ta vastaan ja voitti armenialaisen Alashkertin.

Kulunut vuosi on ollut stressaava. Siihen on mahtunut Sparvin esikoistyttären syntymä, maanjäristyksen kokeminen Kreikassa, polvileikkaus, EM-turnaus ja muutto Suomeen.

”Helsinki ja Suomi on auttanut siihen, että elämä on nyt enemmän tasapainossa. Tyttöystävä nauttii ehkä enemmän Suomesta kuin Tanskasta ja Kreikasta.”

Sparv on maajoukkuekapteenina tullut tunnetuksi myös yhteis­kunnallisena vaikuttajana. Erilaisten pyyntöjen määrä on hänen mukaansa ollut viimeisen vuoden aikana uskomaton.

”Pitää miettiä, kuinka usein ottaa kantaa ja missä asioissa haluaa olla mukana. Olen käyttänyt paljon aikaa siihen, että kannustan ihmisiä lukemaan.”

”Olen myös käyttänyt rahaa ihmisten liikuttamiseen, kun olen rakennuttanut kolme pientä tekonurmikenttää Pohjanmaalla.”

”Totta kai rasismi on läsnä yhteiskunnassa ja jalkapallossa. On hienoa nähdä, miten media on muuttunut. Neljä viisi vuotta sitten en olisi saanut tällaisia kysymyksiä esimerkiksi rasismiin liittyen. Nyt on koko maailma auki.”

Sparvin mukaan kyse on myös uudesta urheilijasukupolvesta.

”Meillä on loistava mahdollisuus puhua nuorille, ja miksi emme käyttäisi sitä mahdollisuutta. Totta kai aina tulee kritiikkiä, ja pieni vähemmistö sanoo, että keskity jalkapalloon. Heihin ei kannata käyttää energiaa.”

HJK kohtaa torstaina Konferenssiliigassa Maccabi Tel Avivin Töölön jalkapallostadionilla kello 17.30. Elisa Viihde Viaplay ja V Sport Jalkapallo -kanava näyttävät ottelun.