Uusia sponsorisopimuksia ei saa tehdä seuran omistajiin linkittyvien tahojen kanssa.

Jalkapallon Englannin Valioliigan seurat yrittävät rajoittaa seurojen mahdollisuuksia saada rahaa omistajiltaan. Asiasta kertoo esimerkiksi brittilehti The Guardian. Sääntömuutoksen taustalla on Newcastlen siirtyminen saudiarabialaisomistukseen.

Valioliigan seurat pitivät maanantaina hätäkokouksen, jossa hyväksyttiin sponsoreita koskeva sääntö. Uuden väliaikaisen säännön mukaan seurat eivät saa toistaiseksi tehdä uusia sponsorisopimuksia sellaisten tahojen kanssa, joilla on yhteys seuran omistajiin.

Sky Sportsin mukaan Valioliigassa on taloudellisen reilun pelin sääntö, jonka mukaan joukkue saa tehdä enintään 105 miljoonaa puntaa tappiota kolmen vuoden jakson aikana. BBC:n vuonna 2019 tekemän esittelyn mukaan summaan lasketaan mukaan menoiksi siirtosummat ja palkat sekä tuloiksi lipunmyynti, tv-sopimukset ja sponsoritulot. Sen sijaan esimerkiksi stadionin, nuorisoakatemioiden ja harjoituskeskusten kulut jätetään pois laskuista.

Tappion määrää voi pienentää, jos omistaja pystyy pumppaamaan rahaa seuraan keinotekoisesti, esimerkiksi rutkasti ylihintaisen sponsorisopimuksen avulla.

Newcastlen omistaja on lokakuussa tehdyn kaupan jälkeen sijoittajaryhmä, jossa suurin omistaja on Saudi-Arabian valtiollinen sijoitusrahasto.

Kauppa on puhuttanut sekä ihmisoikeussyistä että taloudellisista syistä. Uudet omistajat tekevät useiden arvioiden mukaan Newcastlesta jalkapallomaailman rikkaimman seuran.

”Jos tätä kieltoa ei olisi tehty, mikään ei olisi estänyt Newcastlea tekemästä sadan miljoonan punnan sopimusta stadionin nimestä heidän omistajiinsa liittyvän saudiyrityksen kanssa. He olisivat voineet käyttää sen rahan pelaajiin tammikuussa ja kiertää taloudellisen reilun pelin sääntöä”, nimettömänä pysynyt Valioliigan seurajohtaja sanoi Sky Sportsille.

Nyt tehty sääntö on voimassa kuukauden, mutta selvä enemmistö seuroista haluaisi siitä pysyvän. Täydellisen kiellon lisäksi vaihtoehtona on vaatimus siitä, että sopimusten pitää olla aina markkinahintaisia.

Sääntöä kannatti maanantain kokouksessa Guardianin mukaan 18 seuraa. Newcastle äänesti vastaan ja Manchester City tyhjää. Ennen Newcastlea Valioliigassa on puhuttanut juuri Cityn toiminta. City ehdittiin sulkea Mestarien liigasta taloudellisen reilun pelin sääntöjen rikkomisen takia, mutta urheilun välitystuomioistuin kumosi päätöksen.

Newcastle on ilmoittanut pitävänsä muutosta laittomana. Seuralla on Valioliigan sarjataulukossa tukalat paikat, sillä joukkue on kahdeksan kierroksen toiseksi viimeisenä vain kolmella sarjapisteellä. Uudet pelaajat tulisivat näin ollen tarpeeseen, jotta tarina jatkuu ensi kaudellakin Valioliigassa.

