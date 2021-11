”Tämä on tällainen perusmättö, riskitön valinta”, sanoo Henrik Reinikka, kun hän ostaa nakkimukin maanantaina ennen HIFK–Kookoo-liigapeliä Helsingin jäähallilla.

Reinikka tuli katsomaan ottelua ensimmäistä kertaa koronapandemian aikana ja havaitsi, että pikaruokatarjonta on lisääntynyt sitten viime näkemän.

”Myyntikojuja on joka nurkassa.”

Myös maanantaina otteluun saapunut Jens Lindén on havainnut saman kehityksen.

”Olen vuosikaudet käynyt Nordiksella matseissa. Ruokapuoli on kehittynyt etenkin viimeisten viiden vuoden aikana tosi paljon. Ennen se oli vain tätä [kädessä lihapiirakka nakilla] ja pizzaa, mutta nyt löytää vähän fiksumpiakin vaihtoehtoja.”

Lindén päätyi kuitenkin lihapiirakkaan melko selkeästä syystä.

”Tulin tähän yläkatsomon myyntialueelle, ja tämä taisi olla ainoa ruoka, mikä täällä on tarjolla. Tuolla alakatsomon puolella on laajempi tarjonta”, Lindén toteaa.

”Ei tämä huonoa ole.”

Jens Lindénin valinta oli lihapiirakka nakilla.

Henrik Reinikka päätyi ”riskittömään valintaan” eli nakkimukiin ja olueen.

Kaksikon valinnat ovat erittäin tyypillisiä ostoksia liigaotteluissa, kertoo HS:n tekemä selvitys jääkiekon liigaseurojen pikaruokamyynnistä. Kysyimme suosituinta tuotetta, perushodarin hintaa, kasvisvaihtoehtoja, kasvisvaihtoehtojen kysyntää, allergioiden ja gluteenittomuuden huomioon ottamista ja jätelajittelua.

Tampereen vastaukset ovat Hakametsän hallista, jossa Ilves ja Tappara pelaavat vielä marraskuun ajan.

Neljästätoista liigaseurasta yhdentoista ravintolatoiminnasta vastaa seura itse. Vain Helsingin ja Tampereen halleissa ravintolatoiminta on ulkopuolisella yhtiöllä, molemmissa Restel Ravintolat -yhtiöllä. Kun Ilves ja Tappara siirtyvät joulukuussa Tampereen uudelle areenalle, ravintola- ja kioskitoiminnasta vastaavat useat eri yhtiöt.

Mitä vastauksista ilmeni? Peräti yhdessätoista hallissa suosituin tuote oli sellainen, johon sisältyi nakki tai makkara tavalla tai toisella. Tai pelkät nakit: nakkimuki on ykkönen Porin Ässien, Rauman Lukon ja Jyväskylän Jypin kotihalleissa. Lahden Pelicansin otteluissa suosituin tuote pakataan myös pahviseen mukiin: kyseessä on Lahden grillimyynnin erikoisuus eli lihamuki, jossa muki täytetään pääosin kebablihalla.

Lahden lisäksi Lappeenrannassa suosituimmaksi tuotteeksi nousee paikallinen erikoisuus eli klassikkopikaruoka vety. Vety on lihapiirakka, joka sisältää joko keitto- tai savukinkkua ja kananmunaa. Oulussa paikallinen ”perinneruoka” grillimakkara kärkkäri on ykkönen. Ehkä paikalliseksi tuotteeksi voi laskea myös Kuopion hallin ykköstuotteen Liepuskan french dogin.

Liigahallien hintatasoa arvioitiin perustuotteen, hot dogin, hinnalla. Hintaerot ovat pieniä: yleisin hinta on neljä euroa. Halvimmillaan nakkisämpylä irtoaa 3,50 eurolla Oulussa. Kallein hinta on Helsingissä, 4,90 euroa.

Entäpä kasvisruoka: Oulun Energia-areenaa lukuun ottamatta halleissa on jonkinlainen tarjonta, mutta se vaihtelee erittäin paljon. Sen sijaan yhteistä kaikissa paikoissa on se, että kysyntä on vähäistä. Korkeimmillaan kasvisruoan osuus pikaruokamyynnistä on viisi prosenttia (Helsinki ja Jyväskylä), mutta useilla paikkakunnilla osuus jää hieman yli prosenttiin. Ja Oulussa luku on nolla prosenttia.

Muutamilla liigapaikkakunnilla kasvisruokaan on yritetty panostaa, mutta katsojat eivät ole innostuneet:

”Kokeiltu on monia eri vaihtoehtoja, ei juurikaan kysyntää”, toteaa sähköpostitse Jypin kioskivastaava Tanja Paananen.

"Olemme kyllä testanneet edellisillä kausilla paljon tuotteita vegaanisista hampurilaisista uuniperunaan, mutta tuotteille ei ole vielä ollut tarpeeksi kysyntää”, toteaa Jukurien ravintolatoiminnasta vastaavan Heimoravintolat oy:n ravintolapäällikkö Tiia Töyrylä.

”Muissa tapahtumissa ja konserteissa näitä [kasvisvaihtoehtoja] kysytään enemmän kuin jääkiekko-otteluissa, esimerkiksi salaatteja ja kasviswokkeja on muun muassa muodostelmaluisteluissa automaattisesti myös valikoimassamme tarjolla”, mainitsee Helsingin jäähallin ravintolatoiminnasta vastaavan Restel Ravintolat -yhtiön ravintolatoimenpäällikkö Anne-Maria Parkkinen.

Parkkisen mukaan Helsingin jäähallissa myös jääkiekko-otteluissa kasvisruoan kysyntä on lisääntynyt.

”Meillä on ideoituna kokonaan vegetuotteita tarjoava kioskipiste, koska kysyntä on koko ajan kasvussa. Toivottavasti kevään aikana saamme tämän toteutukseen.”

Mitä ravitsemusterapeutti ajattelee liigahallien pikaruokamyynnin nakki- ja makkaravetoisuudesta?

”En ole yllättynyt. Olen havainnut tämän tarjonnan. Katsomo on aika miesvaltainen, mikä selittää osittain makkaran kysyntää”, laillistettu ravitsemusterapeutti Hanna Partanen sanoo.

Hanna Partanen

”Eihän se maailmaa kaada, jos kerran viikossa grillimakkaraa tai hot dogia syö. Se ei perusravitsemusta pilaa, jos arjessa muuten tekee fiksuja valintoja.”

Partanen toteaa, että lyhyillä erätauoilla myytävä ruoka pitää ollakin nopeasti syötävää ja helposti tarjoiltavaa.

”Yritäpä syödä salaatti nopeasti.”

Partanen myös ymmärtää liigahallien pikaruokamyynnistä vastaavia, miksi kasvisvaihtoehtoja on vähän.

”Ymmärrän yrittäjän näkökulmasta, että hävikkiä saattaa tulla. Lisäksi jos soijanakit ovat jossain pakastimessa, niitä pitää sulatella mikrossa, ja siihen menee aikaa.”

Toki Partanen toivoo, että terveellisempiä vaihtoehtoja olisi enemmän, mutta hän ei usko tällaisten ruokien tekevän ensimmäisenä läpimurtoa jääkiekko-otteluissa.

”Jääkiekkoa seuraavat miehet eivät ole helpoimmasta päästä kokeilemaan fleksausta eli kasvisvaihtoehtoja. Miehistä testosteronia tihkuvassa tilassa tuskin ajatellaan, että kokeilenpa välillä soijanakkia. Se ei tällä vuosikymmenellä tapahdu.”

Partanen haluaisikin kiinnittää enemmän huomioita aivan toiseen asiaan hallimyynnissä.

”Se tuohduttaa, että osa lähtee kaljajonoon ennen kuin erätauko edes alkaa. Pelistä saatetaan jättää osa katsomatta, jotta kaljaa ei tarvitse jonottaa”, Partanen ihmettelee.

”Jos haluaisin johonkin vaikuttaa, se olisi oluen myynti. En tosin tiedä, miten sen voisi tehdä. En ymmärrä, miksi olutta pitää myydä urheilutapahtumissa.”

Osassa halleista vain sekajätepiste

Pikaruoka- ja kioskimyynnistä syntyy myös monenlaista jätettä. Monessa hallissa on katsojille tarjolla vain sekajätepisteet sekä mahdollisesti tölkkien palautusastiat. Helsingin ja Turun hallit ovat poikkeus: niissä jätteiden lajittelu on selkeästi laajempaa.

Pieni erikoisuus ovat muutamissa halleissa jaossa olevat läpsyttimet: niille on järjestetty palautuspisteet.

