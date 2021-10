Seurajalkapalloilun suuriin otteluihin kuuluu FC Barcelonan ja Real Madridin kohtaamiset, El Clásicot. Vaikka tällä kaudella kumpikaan joukkue ei ole loistanut, sunnuntaina pelattava ottelu on jälleen monellakin tapaa merkittävä.

Etenkin FC Barcelona on saanut runsaasti rapaa niskaansa, vaikka joukkue ei ole hävinnyt Espanjan liigassa kuin yhden ottelun. Kahdeksasta ottelusta voittoja on vain neljä, mutta aivan viime aikoina otteet ovat piristyneet.

Real on myös hävinnyt yhden ottelun, mutta voittoja on viisi kahdeksasta ottelusta.

Espanjassa on totuttu siihen, että Real ja Barça menettävät äärimmäisen vähän pisteitä kauden aikana ja lähinnä keskinäisissä otteluissaan sekä mahdollisesti Atlético Madridille.

Sen sijaan siihen ei ole totuttu, että sarjan kärjessä on Real Sociedad, joka tosin on pelannut yhden ottelun enemmän kuin jättikaksikko. Real on Sociedadia jäljessä kolme ja Barcelona viisi pistettä.

El Clásico voi jopa ratkaista sen, saako Barcelonan valmentaja Ronald Koeman potkut. Juuri nyt potkut ovat hieman kauempana kuin muutama viikko sitten.

Joillekin ottelun merkitys on vähentynyt myös siksi, että suurimmat tähdet puuttuvat. Ensin El Clásicot pelattiin ilman Cristiano Ronaldoa, ja nyt Lionel Messikään ei ole enää mukana – eikä edes Sergio Ramos. Messi ehti kohdata Real Madridin 45 kertaa ja Ramos samoin lukemin Barcelonan. Nyt molemmat edustavat Paris Saint-Germainia.

Niinpä tarjolla on sankarin viitta uusille pelaajille. Ensimmäisenä jonoon ilmoittautuu El Clásicojen veteraani, Karim Benzema, joka on äitynyt kovaan vireeseen. Kahdeksassa Espanjan liigan ottelussa ranskalainen on tehnyt yhdeksän maalia ja antanut seitsemän maalisyöttöä.

Benzemalle, 33, ei ole epäselvää, millaisesta ottelusta on kyse.

”Minulle se on yhä sama: se on edelleen paras ottelu, joka on olemassa jalkapallossa”, Benzema sanoi ESPN:lle Marca.comin mukaan.

”Sillä ei ole merkitystä, keitä on mukana, kuka on lähtenyt tai tullut. Real Madrid vastaan Barcelona on historiallinen. Nimet vaihtuvat, aiemmin siellä olivat [Zinedine] Zidane, Ronaldinho, Ronaldo, [Samuel] Eto'o.”

Benzema myös korostaa, että Real Madridin ei pidä aliarvioida Barcelonaa, vaikka vastustajan alkukausi on ollut vaisu.

”Koskaan ei ole hyvää hetkeä pelata heitä vastaan. Barcelonan tasoisella joukkueella voi olla [alla] heikompi ottelu, mutta he iskevät takaisin seuraavassa. Tätä ottelua ei voi ottaa kevyesti.”

Karim Benzema juhli joukkueensa voittoa tiistaina Mestarien liigan ottelussa.

Benzema tuskin sortuu aliarvioimiseen, kun hän on jälleen valmis lisäämään maalimääräänsä oikea käsi vahvassa siteessä. Valkoinen side on herättänyt runsaasti huomiota, sillä Benzema on käyttänyt sitä tammikuusta 2019 lähtien.

Benzema sitoo siteen avulla pikkurillinsä kiinni nimettömään. Hänen pikkurillinsä murtui ottelussa Real Betisiä vastaan. Käsi leikattiin kauden 2018–2019 jälkeen, mutta Benzema kiirehti pelaamaan seuraavan kauden alkuun ja loukkasi kätensä uudelleen.

Sen jälkeen Benzema ei ole mennyt uuteen leikkaukseen, joka pitäisi hänet pois pelikentiltä noin kaksi kuukautta. Joidenkin arvioiden mukaan Benzema pelaa uransa loppuun käsi siteessä – Benzema on pelannut erittäin hyvin siteen kanssa, ja mahdollisesti mukana on jo ripaus taikauskoa.

Barcelonan joukkueesta ottelun tähtipelaajaksi on tarjolla Ansu Fati, joka on palannut katalonialaisseuran miehistöön polvivammansa jälkeen. Fati oli lähes vuoden pois pelikentiltä.

Fati on nyt ollut mukana kolmessa Espanjan liigan ottelussa eikä ole pelannut lähellekään täyttä aikaa yhdessäkään. Silti maaleja on syntynyt jo kaksi sekä yksi maalisyöttö.

Fati täyttää 31. lokakuuta 19 vuotta ja vertailut Messiin samanikäisenä käyvät kuumina. Fati on ehtinyt tehdä Espanjan liigassa 13 maalia, vaikka oli pitkään sivussa. Messi teki seitsemän maalia ennen kuin oli täyttänyt 19 vuotta.

Ansu Fati tuuletti maaliaan viime sunnuntain ottelussa.

Fatille lyötiin mukavasti painetta jo kauden alla, sillä hän sai Messiltä vapautuneen pelinumeron 10. Kymppipaita oli tarjolla myös seuraan siirtyneelle Sergio ”Kun” Agüerolle, mutta argentiinalainen valitsi numeron 19.

”Se [19] on numero, jota käytin jo alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa ja nykyisin myös Argentiinan maajoukkueessa. Kun [Gerard] Piqué ja muutkin seurasta kertoivat pelinumerosta 10, olin jo valinnut 19:n. Lisäksi kymppi sopii Ansulle hyvin. Hän tuli takaisin innokkaana, hän on nuori ja lahjakas, joten voimme olla kiitollisia, että hän pelaa meillä”, Agüero sanoi Mundo Deportivolle.

Agüero myöntää, että Fatia kohtaan on myös suuret odotukset.

”Hänen kasvuaan on autettava, koska nykyisin on erittäin vaikeaa pysyä korkealla tasolla. Me kokeneet pelaajat olemme täällä hänen tukenaan. Hänellä on taitoja, joita ei usein näe, ja niistä on pystyttävä ottamaan etua.”

Fatin saama pelinumero 10 saattoi olla myös erityinen ele seuralta, sillä nuoren pelaajan sopimus oli päättymässä jo ensi kesänä. Fati teki kuluneella viikolla uuden sopimuksen, jossa on miljardin euron ulosostopykälä.

Fatin perässä ehti olla useampikin seura. Barcelonan entinen puheenjohtaja Josep Maria Bartomeu vahvisti Mundo Deportivolle, että Manchester United teki jo viime kesänä rahakkaan tarjouksen.

FC Barcelona–Real Madrid sunnuntaina kello 17.15. C More näyttää ottelun.