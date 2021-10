Lahti Basketball purki tiistaina yhdysvaltalaisen Brandon Peelin sopimuksen pelaajan aloitteesta.

Poliisi tutkii miesten Korisliigassa pelaavan Lahti Basketballin pelaajien erittäin rajuksi luonnehdittua auto-onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Neljän pelaajan loukkaantumiseen johtanut onnettomuus sattui seuran mukaan myöhään lauantai-iltana Mäntsälässä. Poliisin mediapalvelusta löytyy viikonlopulta kolme Mäntsälässä tapahtunutta liikenneonnettomuutta. Niistä yksi sattui lauantaina.

”En pysty ottamaan kantaa siihen, onko kyse samasta tapauksesta”, Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen rikoskomisario Krista Vallila kertoi tiistaina HS:lle.

”Pystyn ainoastaan vahvistamaan sen, mikä siinä meidän tiedotteessa on, eli että poliisilla on tutkinnassa Lahdentiellä lauantai-iltana tapahtunut ulosajo, tieltä suistuminen.”

Tässä vaiheessa tutkintaa poliisi on vaitonainen muun muassa ajoneuvon nopeudesta sekä mahdollisista muista rikosnimikkeistä.

”Yleisellä tasolla voin todeta, että poliisi tutkii asiaa ja tällaisissa liikenneasioissa puhutaan liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Sitä selvitellään”, Vallila sanoi.

”En pysty vahvistamaan enkä kiistä sitä, liittyykö tietosi Lahden koripallojoukkueesta tähän tapaukseen.”

Tarkkaa onnettomuuspaikkaakaan Vallila ei voi vahvistaa.

”En pysty sen tarkemmin. Se on moottoritiellä.”

Poliisin toistaiseksi julkaisemat tiedot onnettomuudesta mahtuvat kahteen virkkeeseen. Poliisin mediapalvelussa julkaistiin tiistaina iltapäivällä yhteenveto Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueen viikonlopun tapahtumista.

”Lauantaina 16.10. myöhään illalla mies menetti kuljettamansa auton hallinnan, jonka seurauksena auto suistui katolleen moottoritien keskikaistaleelle. Onnettomuudessa loukkaantui viisi henkilöä”, onnettomuudesta kerrotaan tiedotteessa.

Lahti Basketball on tiedottanut vain neljästä pelaajasta. Oliko onnettomuudessa osallisena joku muu henkilö, joka ei kuulu seuran pelaajiin?

”Tiedän ainoastaan, että meidän neljä pelaajaa on ollut tässä tilanteessa. Se on sattunut Mäntsälässä, mutta siellä on ilmeisesti sinä yönä sattunut monta muutakin tapausta”, Lahti Basketballin toiminnanjohtaja Roope Suonio vastasi HS:lle.

”En valitettavasti tiedä, onko tuo juuri se. Tiedän vain sen, että meidän neljä pelaajaa on ollut silloin jossain tapaturmassa. En tiedä, onko heillä ollut joku kaveri mukana. Huolehdin tässä vaiheessa ainoastaan näistä meidän kavereista.”

Kaksi muuta Mäntsälässä sattunutta onnettomuutta on helppo sulkea pois koripalloilijoiden ulosajosta, sillä ne sattuivat sunnuntaina aamuyöllä tai aamulla.

Lahti Basketball tiedotti tiistaina purkaneensa yhdysvaltalaisen Brandon Peelin, 26, sopimuksen pelaajan aloitteesta. Kertoiko Peel syytä toiveelleen?

”Hän on pyytänyt, että sopimus puretaan. Se on oikeastaan ainoa asia, mitä sinulle voin kertoa”, Suonio vastasi.

Seura kertoi olevansa tilanteen suhteen niin avoin kuin tällä hetkellä on mahdollista. Se ei voi kommentoida tapausta, koska poliisitutkinta on kesken. Pelaajien nimiä seura ei kerro julkisuuteen yksityisyyden suojan ja pelaajien oikeusturvan takia.

Pelaajien voinnista Suonio pystyi kuitenkin kertomaan hieman lisätietoja.

”Kaksi on kotihoidossa ja kaksi edelleen sairaalahoidossa. Juuri sieltä sairaalasta tulin, heidät siirrettiin Hyvinkäältä Lahteen eilen illalla. Kaksi on edelleen sairaalahoidossa”, hän sanoi tiistaina alkuillasta.