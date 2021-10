Kausi päättyy kahteen osakilpailuun Austinissa Yhdysvalloissa.

Naisten formulasarjan, W Seriesin, kauden viimeiset kaksi osakilpailua ajetaan Austinissa Yhdysvalloissa, jossa kisataan viikonloppuna myös F1-osakilpailu.

Alunperin kauden päätöskilpailu piti olla Meksikossa, mutta F1-kisa siirtyi viikolla eteenpäin, joten W Seriesillä tuli tiivis viikonloppu Texasiin.

Molempien osakilpailujen aika-ajo ajetaan Suomen aikaa ensi lauantaina kello 19.10. Nopein aika määrittää lähtöpaikan toiseksi viimeiseen eli kauden seitsemänteen osakilpailuun ja hieman yllättävästi toiseksi nopein aika kauden päättävään osakilpailuun. Alunperin molempiin kilpailuihin piti olla erillinen aika-ajo.

Seitsemäs osakilpailu ajetaan lauantain vastaisena yönä kello 01.25 Suomen aikaa ja päätösosakilpailu sunnuntaina kello 19.05. Kilpailuaika on 30 minuuttia plus yksi kierros.

W Seriesin pistetilanteessa Suomen Emma Kimiläinen on kolmantena 75 pisteellään. Kärjessä tasapistein ovat brittikuskit Alice Powell ja vuoden 2019 mestari Jamie Chadwick. Molemmilla on 109 pistettä, joten Kimiläisellä on teoriassa vielä mahdollisuus kaksikon tavoittamiseen, kun jaossa on maksimissaan 50 pistettä.

W Seriesin voittaja kuittaa 500 000 dollaria ja 15 Kansainvälisen autourheiluliiton (FIA) superlisenssipistettä.

Lisäksi sarjan parhaat kahdeksan lunastavat paikan ensi vuoden W Seriesiin.