Lukon naisten ja miesten edustusjoukkueet pukeutuvat pelipaitoihin, jotka tehdään Intian valtameren muovijätteestä. Tarkoituksena on pienentää seuran hiilijalanjälkeä. Liigassa samanlaisia kierrätyspaitoja käyttävät myös SaiPa, KalPa ja JYP.

Lukko on ainoa suomalainen jääkiekon naisten joukkue, jonka pelipaidat tehdään kierrätysmuovista. Hyökkääjä Charlotta Lundström (vas.) ja puolustaja Nea Kaukola eivät ole nähneet uusissa paidoissa mitään vikaa. Kaksikko esitteli pelipaitoja joukkueen uudessa kodissa Eurajoen jäähallissa, jossa on myös joukkueen oma pukukoppi.

Eurajoki

Intian valtameri on koti paitsi katkaravun ja tonnikalan kaltaisille lajeille myös muoviroskalle. Mereen päätyvistä esineistä esimerkiksi muovipillin hajoaminen kestää WWF:n mukaan 200 vuotta, ja muovipullo voi kellua meressä peräti 450 vuotta.

Miten Intian valtameren muovipullot liittyvät satakuntalaiseen ja suomalaiseen huippu-urheiluun?

Siten, että juuri niistä saadaan sulatettua kuitua, josta on nyt alettu tehdä jääkiekkoilijoiden pelipaitoja.

”Liigassa tällaisia paitoja käyttävät Lukko, SaiPa, KalPa ja JYP, mutta Lukko oli niistä ensimmäinen”, kertoo pelipaitoja toimittavan imatralaisen LS-Wear Finlandin myynnistä vastaava Jarmo Markkanen.

Paitojen tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, sillä niitä varten ei tarvita uutta raaka-ainetta.

Pitkän linjan pelipaitamies Markkanen näkee, että tämä on selvästi se suunta, johon pelipaidoissa mennään, vaikka ainakin Suomen kaukaloissa asia on uusi.

”Aioimme myös tehdä yhteistyötä erään toimittajan kanssa kolme vuotta sitten jalkapallopaitojen saralla, mutta silloin kangas oli niin ohutta, ettemme lähteneet siihen mukaan. Nyt saamme teetettyä näitä riittävän paksusta kuidusta, ehtojemme mukaan.”

Yhteen pelipaitaan menee 17–25 muovipulloa. Markkanen kertoo, että pullot tulevat ulkomailta ja suurin osa niistä nimenomaan Intian valtamerestä.

”Tosin Suomessakin puuhataan nyt käsitykseni mukaan omaa keräyssysteemiä polyesterille.”

Rauman Lukko ry:n myynti- ja seurapäällikkö Mikko Aikko sanoo, että raumalaisseura haluaa olla edelläkävijä monessakin mielessä.

Rauman Lukko ry:n seura- ja myyntipäällikkö Mikko Aikko kertoo, että jatkossa myös Lukon nuoret siirtynevät uudenlaisiin pelipaitoihin, jos miesten ja naisten kokemukset ovat hyvät.

”Mukavaltahan tämä tuntuu päällä”, sanoo Lukon naisten joukkueen puolustaja Nea Kaukola, jolla ei ole mitään pahaa kerrottavaa uusista paidoista.

Aikon mukaan pelipaidan elinikä on tavallisesti 2–4 vuotta sen mukaan, minkä ikäisistä kiekkoilijoista on kyse. Pienimpien paidat kestävät paremmin.

Paitaralli on joka tapauksessa melkoinen, kun eri-ikäisiä joukkueita on seurassa paljon. Nuoren kiekkoilijan paitakin käy pieneksi, kun mittaa tulee lisää.

Mitä paidalle sitten tapahtuu?

”Paidat käytetään toki loppuun asti, mutta auttamatta tulee piste, jossa mietitään, mitä näille pitäisi seuraavaksi tehdä.”

Ensimmäisenä on vuorossa kirpputori. Jos ostajaa ei löydy, seuraavana on Suomen Punaisen Ristin vaatekeräys.

On silti yleistä, että monen kodin vaatehuoneeseen unohtuu vanhoja vaatteita ja varusteita, kuten pieneksi jääneitä luistimia. Aikko huomauttaa, että tässä olisi kaikilla suomalaisilla paikka kehittää toimintaansa.

”Juuri kierrätys on isossa roolissa myös siinä, miten jääkiekkoseurastakin voi tulla ekologisempi.”

Lukolla tätä ajatusta toteuttaa myös oma varusvarasto. Sinne harrastajatkin voivat palauttaa vanhoja varusteitaan, jotka löytävät myöhemmin uuden kodin.

”Se on auki kahtena päivänä viikossa, mikä on tietenkin parempi kuin ei mitään, mutta yleisesti ottaen varustekierrätyksessä on vielä paljon kehittämisen varaa, jotta varsinkin aloittelevat harrastajat saisivat varusteita helpommin.”

Toki ekologisuus on sidoksissa muuhunkin kuin vain varusteisiin ja pelipaitoihin.

”Pitäisi kulkea enemmän kimppakyydeillä ja busseilla. Pohdimme parhaillaan keinoja, joilla kannustaisimme kimppakyydeillä liikkuvia valitsemaan vaihtoehdoista ne vähäpäästöisimmät menopelit”, Aikko kertoo.

”Mutta tokihan pitää huomioida, ettei täällä maakunnissa metro tule ihan oven eteen – eikä raitiovaunukaan.”

Suurta rahallista panostusta hiilijalanjäljen pienentäminen ei kuitenkaan aina vaadi.

”Nämä uudet pelipaidat ovat ihan pikkuisen kalliimpia, mutta puhutaan niin pienestä summasta, ettei hinnassa ole juurikaan eroa. Siksi tässä voisi rohkaista muitakin suomalaisia seuroja toimimaan samalla tavalla. Pelkästään meidänkin seurassamme puhutaan useista sadoista harrastajista, ja se on ihan valtava määrä pelipaitoja.”

Kierrätysmuovista tehdyn pelipaidan pitäisi olla yhtä kestävä kuin perinteisenkin pelipaidan. Edelläkävijä Lukko otti paidat käyttöön täksi kaudeksi.

Ässissä tilanne on toistaiseksi se, että pelipaitojen helsinkiläinen toimittaja Karren ei pysty toimittamaan paitoja kierrätys­muovista, mutta sellaisista on jo käyty keskustelua porilaisseuran kanssa.

”Olemme kyllä tietoisia näistä ratkaisuista [pelipaidoissa], ja vastuullisuuskulma onkin yksi kilpailutusehdoista kaikessa, mitä teemme”, kertoo HC Ässät Pori oy:n liiketoimintajohtaja Niklas Ikonen.

Toisaalta hän muistuttaa, että kyse on Ässien edustusjoukkueen tapauksessa ammattilais­urheilijoiden pelivarusteista.

”Yksi painotustekijä on silloin ehdottomasti myös materiaali ja laatu”, Ikonen miettii.

Porissakin vanhoja paitoja pannaan myyntiin tai kierrätetään nuorempien joukkueiden käyttöön. Periaate on se, ettei mitään lentäisi roskasäiliöön.

”Myymme pelipaitoja kesäisin kauden päätteeksi ja myös pelien jälkeen. Muutenkin toimintaamme ohjaa se, että annamme isot pisteytysarvot myös toimittajien vastuullisuudelle.”

Intian valtameren muovipulloista sulatettu pelipaita voi ehkä tuntua vain pisaralta valtameressä. Se on kuitenkin hyvä alku.

Ongelmia riittää silti.

”Sehän on päivänselvää, että meillä suurin kuormitustekijä on itse jäähalli. Olemmekin siksi alkaneet etsiä ratkaisuja siihen, miten voisimme toteuttaa jään mahdollisimman hiilineutraalisti. Lisäksi olemme kiinnittäneet huomiota esimerkiksi muovin käyttöön ja lämmitysjärjestelmiin”, Ikonen sanoo.

Lukossa ekologisuuteen ajaa sekin, että seura on matkalla niin sanotuksi Olympiakomitean tähtiseuraksi, jossa korostuu myös vastuullisuus. Ässät ry saavutti tämän merkkipaalun kesällä 2020.