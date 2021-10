Tavallaan 19-vuotias Akseli Heinämaa on kuin kuka tahansa urheileva nuori.

Hän on opiskelee Mäkelänrinteen urheilulukiossa Helsingissä, treenaa viikoittain ahkerasti ja haaveilee pääsevänsä jonain päivänä olympialaisiin.

Heinämaa ei kuitenkaan ihannoinut nuoruudessaan Teemu Selännettä tai Jari Litmasta, ei edes kansainvälisiä urheilutähtiä kuten Usain Boltia.

Hän tykästyi Robin Hoodiin.

5-vuotiaana Heinämaan isoäiti näytti hänelle Errol Flynnin näyttelemän alkuperäisen Robin Hood -elokuvan. Poika oli myyty.

Jousiampujaa hänestä ei kuitenkaan tullut. Tuli miekkailija.

”Minulla oli sellainen puolimetrinen kevyt puukeppi, joka oli taisi olla joku tuolin osa. Kokilliksi (käden suojaksi) oli leikattu pahvinpala”, Heinämaa kuvailee ensimmäistä miekkaansa.

”Se oli hieno. Totta kai oli kaikkia keppejä, joita oli maasta revitty, mutta se oli ihan itse väsätty.”

Akseli Heinämaa on voittanut 17-vuotiaiden MM-pronssia. Hän harjoitteli torstai-iltana viikonlopun PM-kisoja varten.

Koulussa monet ihmettelivät, miten poika ajautui miekkailijaksi. Ja jos harrastuksesta ei tiennyt etukäteen, ensitapaamisella saattoi yllättyä.

”Suurin ihmetys tuli koulun terveydenhoitajilta, kun pienenä oli terveystarkastuksia. Käsi oli aina ihan mustelmilla. Siellä ihmeteltiin, että mistä ihmeestä näitä oikein tulee.”

12 vuotta lajia harrastettuaan Heinämaa lukeutuu Suomen lupaavimpiin miekkailijoihin.

Hän on voittanut kalpamiekkailun alle 17-vuotiaiden MM-pronssia 2019 ja valmistautuu parhaillaan viikonloppuna järjestettäviin alle 20-vuotiaiden Pohjoismaiden mestaruuskisoihin. Kisat järjestetään Espoon Otahallissa.

Vaikka takana on vuosikymmen kovaa työtä, ihmiset eivät vieläkään tahdo uskoa, miten totista ja urheilullista miekkailu kilpatasolla on. Heinämaan mukaan lajia pidetään lähinnä ”elitistien ajanvietteenä”.

”Monilla tulee mieleen hienostopoikien klubi, jossa harrastellaan ja pidetään hauskaa. Se on oikeasti niin toinen äärilaita, kun menee kokeilemaan.”

Miekkailun juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Nuo juuret näkyvät lajissa edelleen, joskin ritarillisuus ja mahtipontisuus eivät ole enää nykyään parhaita sanoja kuvaamaan miekkailun syvintä olemusta.

Yksi asia entisaikojen miekkataisteluista on kuitenkin jäänyt elämään.

”Jos ajattelee ranskalaisten aatelisten käymiä kaksintaisteluita, vastustajien välinen kunnioitus kuuluu yhä lajiin. Vaikka he ottelivat silloin kuolemasta, ymmärtääkseni he kuitenkin lähestyivät asiaa mahdollisimman sivistyneesti”, Heinämaa sanoo.

”Otteluissa on nykyäänkin samanlainen luonne. Kaikkea tönimistä ja jälkeenpäin pistämistä katsotaan todella pahalla. Verrataan vaikka jääkiekkoon. Siellä tuomari viheltää, mutta sen jälkeenkin tulee vielä viisi tai kuusi taklausta.”

”Miekkailu on todella strateginen laji, se on kuin elävää shakkia”, Akseli Heinämaa sanoo.

Heinämaata viehättää miekkailussa sen taktisuus. Yksikään vastustaja ei ole koskaan samanlainen, vaan kaikki tilanteet täytyy lukea erikseen ja miekkailla sen mukaan.

”Jokaiseen otteluun löytyy vähän kuin matemaattinen ratkaisu. Miekkailu on todella strateginen laji, se on kuin elävää shakkia."

Myös rytmitaju on kilpailijoille tärkeä ominaisuus. Vastustajan tempoa on osattava lukea ja häneen on osattava iskeä oikea-aikaisesti.

Niinpä ei ole yllättävää, että Heinämaa on myös musikaalisesti lahjakas. 12-vuotiaana hän pääsi sisään musiikkikouluun.

”Soitin siellä muutaman vuoden rumpuja ja bassoa, mutta urheilu oli kuitenkin lähempänä sydäntä. Niin pienellä iällä nuottien opiskelu ei oikein motivoinut. Siihen se ehkä kaatui.”

Instagramissa Akseli Heinämaa tunnetaan nimellä Pohjolan Buddha.

Kun Heinämaan nuorta uraa tutkii internetissä, saattaa yllättyä törmätessään hänen Instagram-tiliinsä.

Kuvapalvelussa miekkailijan käyttäjänimi on The Nordic Buddha, Pohjolan buddha. Onko urheilun ja musiikin moniosaaja ehtinyt perehtyä teini-iässä jo hengellisiinkin asioihin?

Ei nyt aivan – tai ei ainakaan buddhalaisuuteen.

Heinämaa kertoo saaneensa nimityksen ollessaan miekkailun nuorten MM-kisoissa Puolassa. Monessa suomalaislupauksen ottelussa oli mukana myös selostus, ja selostaja oli se, joka keksi lempinimen ensimmäisen kerran.

”Pari ottelua selostettuaan hän kuvaili minua rennoksi ja tyyneksi miekkailijaksi, joka ei näytä mitään tunteita ulospäin. Hän sanoi, että vaikutan ’nordic buddhalta’.”

Heinämaan ystävä innostui ja totesi, että lempinimi sopisi Instagramiin.

Itse urheilija ei ole syventynyt buddhalaisuuteen lempinimen saatuaan, mutta hengellinen nimitys on joka tapauksessa hänelle todella osuva.

”Olen taikauskoinen ja tietysti kristitty. Buddhalaisuus ei ole ehkä minun juttuni, mutta usko johonkin suurempaan voimaan on kuitenkin läsnä, etenkin urheilussa.”

Akseli Heinämaalla on aikaa harjoitella. Miekkailussa aikusten sarjojen huipulla ollaan yleensä kolmekymppisenä.

Heinämaa vaikuttaa löytäneen itsensä jo hyvin nuorena – vasta 19-vuotiaana urheilijan mieli tuntuu olevan tasapainossa ja tähtäin kirkkaana mielessä.

Kypsästi keskustelevan nuorukaisen katse on suunnattu Pariisin olympialaisiin 2024, ja uran päätavoite odottaa seitsemän vuoden päässä Los Angelesissa.

”Pariisin kisat tulevat aika nuorelle iälle vielä, mutta kyllä niihin yritetään. Täytyy kuitenkin olla sen verran realistinen, ettei heitä heti hanskoja tiskiin, jos kaikki ei mene ihan nappiin.”

”Miekkailussa huippuikä tulee vasta 30–33 vuoden iässä. Henkinen puoli on niin tärkeä.”

Kuulostaa lupaavalta. Juuri siinä Nordic Buddhan luulisi olevan vahvimmillaan.