HJK kohtaa taas kriisi­joukkueen Konferenssi­liigassa – Maccabi Tel Avivin miljardööri­omistaja on huomannut, että rahallakaan ei saa aina sopivaa valmentajaa

Maccabi Tel Avivin omistajan luottomies on matkustanut Helsinkiin vaatimaan vastauksia kriisijoukkueen päävalmentajalta.

Kahden rintaman taisteluita on vaikea voittaa. Jos on Helsingin Jalkapalloklubilla ollut vaikeuksia kilpailla samaan aikaan sekä kotimaassa että eurocupkilpailuissa, se on yhtä vaikeaa joukkueen kilpailijoille Konferenssiliigassa.

Torstaina HJK kohtaa taas yhden kriisiseuran, kun se saa kotiottelussaan vastaansa kärvistelevän Maccabi Tel Avivin.

Viime kauden Israelin liigan kakkonen on aloittanut sarjakautensa todella heikosti. Kuudesta ottelusta se on saanut vain seitsemän pistettä ja on neljäntoista joukkueen sarjassa yhdeksännellä sijalla.

Konferenssiliigassa on mennyt paremmin. Maccabi aloitti voitolla Alashkertista ja pelasi tasan itävaltalaisen LASK:n kanssa. HJK puolestaan on kärsinyt tappion LASK:lle ja voittanut Alashkertin.

Jos menestystä ei tule, Maccabi vaihtaa hyvin äkkiä päävalmentajaa. Maccabin faneille menestys kotimaassa on tärkeämpää kuin pärjääminen Euroopassa. Kreikkalainen valmentaja Georgios Donis sai potkut kesken viime kauden siitä huolimatta, että hän oli johdattanut joukkueen Eurooppa-liigan pudotuspeleihin.

Maccabin hollantilaisella päävalmentajalla Patrick van Leeuwenilla on nyt kaikki paineet niskassaan. Viime kotiottelussa kannattajat vaativat hänelle potkuja.

HS:n israelilaislähteiden mukaan seuran miljardööriomistajan Mitchell Goldharin oikea käsi Jack Angelides on matkustanut Torontosta Helsinkiin katsomaan ottelua ja vaatimaan vastauksia. Se ei lupaa hyvää van Leeuwenille.

Maccabi on voittanut maansa mestaruuden 23 kertaa, mutta se ei ole aina ollut valtaseura Israelissa. Viimeksi joukkueella oli pitkä heikko aikakausi vuosina 2003–2012, jolloin se ei voittanut ainuttakaan mestaruutta.

Kanadanjuutalainen liikemies Mitchell Goldhar hankki seuran omistukseensa elokuussa 2009.

Goldhar loi omaisuutensa perustamalla Pohjois-Amerikassa viime vuosikymmeninä satoja kauppakeskuksia. Talouslehti Forbesin mukaan Goldharin omaisuuden arvo on 2,5 miljardia euroa.

Goldharin omistuksessa Maccabin suunta muuttui, kun hollantilaisesta Jordi Cruyffista tuli urheilujohtaja vuonna 2012.

Cruyff onnistui hankkimaan seuraan lukuisia nimekkäitä päävalmentajia, ja menestyksekkäät vuodet alkoivat.

Espanjalainen Óscar García, portugalilainen Paulo Sousa ja serbialainen Slaviša Jokanović valmensivat seuran kolmeen perättäiseen mestaruuteen vuosina 2013–2015, ja serbialainen Vladimir Ivić vei Maccabin perättäisiin mestaruuksiin vielä vuosina 2019 ja 2020.

Cruyff lähti vuonna 2018. Sen jälkeen huippuvalmentajia ei ole nähty seurassa samalla tavalla kuin aiemmin.

Päävalmentajaksi nostettiin kesken viime kauden seuran akatemian johtaja van Leeuwen, 52, jolla ei ollut aiempaa kokemusta päävalmentajan työstä.

Nyt hän yrittää saada tehoja irti hyökkäyskalustosta, jota hänen käyttöönsä hankittiin täksi kaudeksi. Gavriel Kanichowsky tuli Maccabi Netanyasta, Hollannin liigassa maaleja aiemmin tehnyt Brandley Kuwas siirtyi Al-Nasrista, ja suurimpana nimenä seuraan tullut serbialaishyökkääjä Stipe Perica vaihtoi Watfordin Maccabiin.

Kuudessa liigaottelussa joukkue on tehnyt vain seitsemän maalia. Maalinteon lisäksi ongelmana on vuotava puolustus.

Maccabin omistajalla on rahaa yllin kyllin, mutta rahallakaan ei ole helppoa houkutella pelaajia Israeliin maan turvallisuustilanteen vuoksi.

Maccabi joutuu odottamaan usein siirtoajan viime hetkille ennen kuin se mahdollisesti saa haluamansa pelaajat. Joukkue siis rakentuu viime tipassa ennen kautta, mikä haittaa valmistautumista. Niin kävi tälläkin kaudella.

