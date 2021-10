Suomesta Israelin maajoukkueeseen vaihtanut 18-vuotias Lia Pukkila ottelee paikasta EM-finaaliin.

Montenegrossa otellaan parhaillaan nuorten EM-mitaleista. Nyrkkeilijä Lia Pukkila varmisti keskiviikkona mitalin kukistamalla Turkin Sila Ilayada Yurttutanin.

Neljän kilon painonpudotuksiin väsynyt 18-vuotias maajoukkuenyrkkeilijä pyysi hyvissä ajoin Suomen nyrkkeilyliitolta A-junioreiden eli 18-19 -vuotiaiden EM-kisojen edustuspaikkaa ylempään painosarjaan, mutta se evättiin.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina Pukkilan kokemuksista Suomen nyrkkeilyliiton tukiurheilijana ja päätöksestä vaihtaa kaksoiskansalaisuuden turvin Israelin maajoukkueeseen.

Turnauksen avausottelussa keskiviikkona purkautui paljon paineita, niin sisäisiä kuin ulkoisia.

Siitä asti, kun Pukkila aloitti nyrkkeilyn, hän on halunnut voittaa arvokisamitaleja. Hänellä oli myös kova halu todistaa uudelle joukkueelleen kykynsä.

”Olin odotellut matsia täällä kuusi päivää ja paineet olivat katossa. Tiesin, että on kyse mitalista ja voitontahto oli älyttömän kova, se väsytti.”

”Eikä vastustaja ollut kevytkätinen. Sidontaa oli paljon, mutta sain selkeämmät osumat”, Pukkila kuvailee ottelua.

Pukkila uskoo, että seuraavaan otteluun lähteminen on jo helpompaa, kun alkujännityksestä on päästy.

Torstaina hän kohtaa Ukrainan Veronika Nakotan. Ottelun voittaja etenee lauantain finaaliin. Vastustajan tyyliä on jo tutkittu ja strategioita rakenneltu.

”Ottelusta tulee kovatahtinen, minun pitää olla aktiivinen ja tehdä omia aloitteita, ottaa matsi heti haltuun ettei hän pääse prässäämään.”

Suomen maajoukkueessa Pukkilan olisi toivottu edustavan sarjassa 64 kiloa, mutta urheilija itse kokee ylemmän sarjan sopivan hänelle paremmin.

Isommissa sarjoissa tempo on rauhallisempi ja niissä katsotaan enemmän paikkoja osumille. Tyylillisesti tällainen otteleminen sopii Pukkilalle hyvin, mutta urheilija korostaa, ettei sarja sinänsä ole helpompi kuin muutkaan painosarjat.

”Täälläkin kun olen seurannut alempien sarjojen otteluja, niissä ei kyttäillä, vaan kädet lentää. Isompien otteluissa on vähän enemmän kovia lyöntejä ja siellä kytätään enemmän.”

Huhtikuussa nuorten MM-kisoissa Pukkila osallistui riutuneena 64 kilon sarjaan. Nyt energiaa ja intoa oli paljon enemmän.

”Yhtään turhaa energiaa ei mennyt muualle. Keskityin otteluun sata prosenttia ja oli todella hyvä olo valmistautua.”

Mitalin varmistuminen ei sinänsä ollut Pukkilalle yllätys. Kun hän pyysi edustuspaikkaa 69 kilon sarjaan Suomen joukkueelta, hänellä oli perustelut.

”Kun ehdotin painosarjan vaihtoa, niin sanoin, että minulla on monta ottelua 69 kilon sarjassa ja minulla on SM-kultakin alle 70-kiloisissa, että minulla on näyttöjä.”

Lisäksi Pukkila on kertonut kokevansa olonsa isommassa sarjassa paljon itsevarmemmaksi.

”Olen treenannut niin paljon, että olin varma, että voin tuottaa tulosta. Nyt maajoukkuekuviot meni miten meni, mutta niin kuin sanoin, olen tässä sarjassa paljon itsevarmempi.”

Israelin maajoukkue on ottanut Pukkilan lämpimästi vastaan, mutta myös Suomen joukkue on kannustanut kovasti ja ollut tukena.

Erityiskiitoksen Pukkila haluaa antaa Suomen Askar Sarsenbajeville, joka tuli kulmaan avustamaan Pukkilaa.

Ensimmäisessä maajoukkuevaihdoksen jälkeisessä ottelussa Pukkilalla oli siis sekä Suomen että Israelin valmentajat kulmassa.

”Meillä oli kahdella Israelin ottelijalla ihan samaan aikaan ottelu, niin luulimme että valmentajani ei ehdi ollenkaan kulmaan. Askar tuli kulmaan ja auttoi minua, lopulta myös Israelin valmentaja ehti otteluun mukaan.”

