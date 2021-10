Matilda Castren on Etelä-Koreassa tuloslistan peränpitäjä.

Matilda Castren kilpaili kaksi viikkoa sitten New Jerseyssä Yhdysvalloissa ja sijoittui 27:nneksi.

Matilda Castrenin nimi löytyy tuloslistalla hyvin poikkeukselliselta paikalta, kun golfin LPGA-kiertueen kilpailusta on pelattu avauskierros Etelä-Koreassa.

Loistavan kauden pelannut Castren on viimeisenä 84 naisen kilpailussa pelattuaan torstaina Busanissa tuloksen 80. Kentän par ylittyi peräti kahdeksalla lyönnillä.

Castren epäonnistui raskaasti kahdella reiällä, sillä hänen tuloskorttiaan rumensi kaksi triplabogia. Niistä toinen syntyi par-5:llä, jotka ovat tämän tason pelaajille yleensä niin sanottuja birdiereikiä. Lisäksi Castren teki kaksi bogia eikä onnistunut tekemään yhtään birdieä.

Tämä on Castrenin 15. kilpailu tällä kaudella LPGA:lla, ja parhaimmillaan hän on voittanut ja ollut kerran kakkonen. Karsiutumisia viikonlopun kierroksilta on neljä.

Tässä kilpailussa ei ole karsintaa, joten kaikki pääsevät pelaamaan neljä kierrosta. Johtopaikan otti isäntämaan Na Rin An tuloksella 64 (kahdeksan alle parin).

Kierrostulos 80 on Castrenin huonoin LPGA:lla, jonne hän nousi viime kaudeksi. Aikaisempi pohjanoteeraus oli 78 viime kaudelta. Tällä kaudella Castrenin huonoin kierrostulos oli 77.

