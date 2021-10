Ajankohta ja lajivalikoima sovitetaan ensi kesän arvokisoihin tähtääville suomalaisille yleisurheilijoille.

Korona-aikana kahdelle kilpailupäivälle venytetty Paavo Nurmen kisat tiivistyy ensi kesänä yhden päivän kilpailuksi. Tasokas yleisurheilun Kultaisen liigan kilpailu järjestetään ensi kesänä Turussa 14. kesäkuuta.

Kilpailusta tulee arvokisoihin pyrkiville suomalaisurheilijoille ääritärkeä tuloksentekomahdollisuus.

”Kilpailupäivä on erinomainen”, kilpailun järjestävän PN Turku Oy:n toimitusjohtaja Jari Salonen kertoi tapahtuman tiedotteessa.

Salosen laskelmissa urheilijat ovat Turun kisoissa huippuvireessä, sillä heinäkuussa Yhdysvaltain Eugenessa järjestettävien MM-kisojen ranking ja tulosrajojen tekoaika päättyvät 26. kesäkuuta.

”Paavo Nurmi Games istuu hienosti 9. ja 16. kesäkuuta käytävien Timanttiliigan Rooman ja Oslon kilpailujen väliin”, Salonen korosti.

Korona-aikana järjestäjät olivat taloudellisesti lujilla. Ensi kesänä Turussa tähdätään myös hyvään taloustulokseen.

”Kisan järjestäminen kuluvan vuoden oloissa oli talousriski. Paavo Nurmen stadionille pystyi ottamaan vain 3 000 katsojaa per päivä. Korona kasvatti myös kuluja, kun esimerkiksi testaus maksoi”, Salonen muistutti.

”Käytössä olleella kahden päivän konseptilla saimme kuitenkin urheilijoille lisää lajeja ja enemmän yleisöä, mutta silti kilpailu poiki pienen taloudellisen tappion. Se ei kuitenkaan vaikuta toimintaan jatkossa.”

Perinteiseen tapaan Paavo Nurmen kisojen lajiohjelmaa säädetään yleisurheilun suomalaistähdille.

”Tarkka ohjelma on vielä auki, mutta meille on tärkeää, että voimme tarjota ensi kesän EM- ja MM-kisoihin tähtääville suomalaisille mahdollisuuden hyödyntää kilpailun korkeaa rankingarvoa, kun he keräävät rankingpisteitä”, Salonen totesi.

”Kilpailussa nähdään viime vuosien tapaan yleisurheilun kansainvälisiä supertähtiä ja varmasti juuri lajeissa, joissa meillä on huippuluokan suomalaisia urheilijoita.”