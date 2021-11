Vierumäki

Mika Anttonen on tyytyväinen. Lähes puolentoista vuoden hiljaiselo Vierumäen urheiluopistolla on päättynyt.

Energiayhtiö St1:n pääomistaja ja miljardööri on sijoittanut Vierumäen kunnostamiseen ja rakentamiseen kymmeniä miljoonia euroja. Ilman Anttosta Vierumäki saattaisi olla vieläkin konkurssissa, johon se ajautui pandemian alussa vuoden 2020 keväällä.

”Koskaan ei tiedä, mikä olisi ollut tapahtumien kulku. Jollakin tavalla yhteiskunta olisi ehkä järjestellyt Vierumäen asiat vähän eri tavalla. Mutta voi olla, että se tie olisi ollut kivisempi, eikä näin nopea, jos en olisi lähtenyt mukaan”, Anttonen sanoo vaatimattomaan tapaansa.

Anttonen ei halua julistautua Vierumäen tai suomalaisen urheilun mesenaatiksi, vaikka monet saattavat sitä häneltä odottaa.

”Hautausmaa on täynnä korvaamattomia ihmisiä”, Anttonen sanoo samalla, kun kutsuvieraita saapuu uudistuneen Vierumäen avajaisjuhlaan.

Pandemian jälkeen Vierumäki on noussut takaisin jaloilleen. Tilauskirjat täyttyvät, ja opiskelijat ovat palanneet.

Uuden Fennadan hotellirakennuksen kattokerroksesta avautuu näkymä kuplahallille. Ennen remonttia Fennadan nimenä oli Ilkka.

Keväällä 2021 Anttonen järjesteli urheiluopiston omistussuhteita niin, että hän luopui 80 prosentista Vierumäki Sports oy:n osinkoon oikeuttavista B-sarjan osakkeista.

Potti jaettiin neljään tasasuureen osaan, jotka menivät Suomen Jääkiekkoliitolle, Suomen Taitoluisteluliitolle, Suomen Cheerleadingliitolle ja Suomen Voimisteluliitolle.

Jos osakkeet alkavat jonain päivänä tuottaa voittoa, niistä maksettavat osingot koituvat näiden neljän lajiliiton eduksi.

Anttonen toistaa keväällä kertomansa laskelman osinkojen tuotosta. Hän puhuu isosta voitosta, jos asiakkaat ja varsinkin yritykset palaavat sankoin joukoin Vierumäelle.

”Itse odotan, että tuotto on seitsemännumeroinen vuosina 2022 tai 2023, puhutaan yli miljoonan voitosta ennen veroja. Siitä voidaan maksaa osinkoa satojatuhansia euroja”, Anttonen sanoo.

Anttosen yhtiö Keele oy omistaa enemmistön tai sata prosenttia Vierumäen neljän yhtiön äänivallasta. Yhtiöitä ovat Vierumäki Sports oy, Kiinteistöosakeyhtiö Vierumäen Kumina, Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö (SUK) ja Vierumäen Infra oy.

Varovaisen arvion mukaan Anttonen laskee sijoittaneensa Keelen kautta Vierumäen kunnostamiseen 35–40 miljoonaa euroa.

”Onhan se paljon rahaa, mutta kaikki on ollut sen arvoista. Siitä ei ole kahta sanaa. Jos on käynyt hyvä onni, kuten itsellä, haluan antaa takaisin niin paljon kuin pystyn. Katson, että se on tietynlainen velvollisuus. Minulle on käynyt munkki, että voin sen tehdä”, Anttonen sanoo.

Monta rakennushanketta on vielä kesken tai niitä ollaan vasta aloittelemassa. Jäähallin vanha puoli remontoidaan, urheilukenttä uusitaan, Pihkala-rakennuksen asuintilat saneerataan ja vanhasta Vierumäki-areenasta tehdään monikäyttöinen urheiluhalli. Noin 1 500 neliön ravintolamaailma aukesi tänä syksynä.

Koko ajan nousevat rakennuskustannukset nostavat investointien hintaa ja käyvät myös Anttosen kukkarolle.

”Voisi sanoa, että nyt ollaan puolimatkan krouvissa, ei vielä maalissa. Kustannuspuoli ja tase on nyt pantu kuntoon, samoin kulut”, hän sanoo.

”Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen sitten, kun tulee positiivinen kassavirtaus, joka päätyy suomalaisen urheilun hyväksi. Kun Vierumäki pystyy jatkamaan rooliaan urheiluopistona, olen saanut sen, mitä olen hakemassa.”

Vierumäen lisäksi Anttonen tukee vähävaraisia jääkiekkoperheitä, ja St1 on Suomen Hiihtoliiton päätukijoita. Yhteistyö Hiihtoliiton kanssa alkoi Lahden dopingskandaalista vuonna 2001, kun iso osa muista yrityksistä vetäytyi.

Tänä päivänä Hiihtoliiton ja St1:n sopimus on puhtaasti kaupallinen.

”Sitä en enää laskisi hyväntekeväisyyden puolelle. Pitää olla mukana ratkomassa ongelmia, eikä livahtaa karkuun, kun niitä tulee.”

HS:n haastattelussa kolme vuotta sitten Anttonen kertoi saavansa lähes päivittäin yksittäisiä sponsoroinnin ja apua tarvitsevien rahapyyntöjä.

Vastaatko yhä jokaiseen saamaasi pyyntöön?

”Kyllä. Pyyntöjä tulee paljon. Monet niistä ovat aika sydäntä särkeviä tarinoita. Ihmisillä on ongelmia. Asiat ovat menneet prinkkalaan. Hyvinvointiyhteiskunta ei voi vastata tai reagoida kaikkeen, ei tietenkään pysty.”

Myös Anttosen avulla on rajansa.

”Valitettavan usein joudun kieltäytymään. Kykyni auttaa on maksimissaan. Kuinka paljon pystyn auttamaan, on kiinni siitä, miten liiketoiminta kehittyy. Hyvää vuotta voi seurata huono vuosi.”

Lue lisää: Mika Anttonen vastaa itse jokaiseen avunpyyntöön, vaikka se vie monesti aamuyöhön – kehuista miljardööri vaivautuu

Suomalaisen urheilun hyvinvointi on tärkeää Mika Anttoselle.

Vuosi sitten Anttonen oli mukana Suomen olympiakomitean puheenjohtajapelissä. Anttosen osalta peli päättyi kuitenkin vetäytymiseen ennen kuin se ehti kunnolla edes alkaakaan.

Hän kertoo lähteneensä ehdolle siltä pohjalta, että hänen apuaan tarvitaan. Mitään varsinaista vaalikampanjaa hän ei aikonutkaan tehdä.

”Kuvittelin, että minusta olisi voinut olla hyötyä. Siltä pohjalta olin valmis lähtemään, kunnes ilmeni, että se vaatii jopa poliittista vaalikampanjaa. Siihen minulla ei ollut halua. Jätin sen niille, jotka olivat siihen erikoistuneet”, Anttonen sanoo.

Lopulta ehdokkuus kaatui Suomen Jääkiekkoliiton junttakirjeeseen, jossa pyydettiin laajaa tukea Anttoselle.

”En ole sitä miettinyt. Suomen urheilun asiat eivät tule hoidettua yhtään sen paremmin tai huonommin, on olympiakomitean puheenjohtajana herra X tai rouva Y. On kiinni urheiluväen kokonaiskyvystä hoitaa asioita. Yksi ihminen ei voi olla ratkaiseva.”

Sanotaan, ettei kahta kolmatta. Olympiakomitean puheenjohtajuuden lisäksi Anttonen oli takavuosina ehdolla Jääkiekkoliiton puheenjohtajaksi, mutta hän hävisi äänestyksen Kalervo Kummolalle.

Vieläkö urheilujohtajuus kiinnostaa, jos kysytään?

”Tiedän, että löydän tämän vastaukseni joskus edestäni. Olisi hölmöä sanoa, ettei koskaan. Jos minua tarvitaan jossain tai jos näen, että minulla on mahdollisuuksia auttaa, niin autan. Mutten yhtään osaa sanoa, mitä se voisi olla. Suomalaisen urheilun hyvinvointi on minulle tärkeä asia.”