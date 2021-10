Vapaaottelu kasvattaa suosiotaan nuorten keskuudessa. Nuori suomenmestari Eetu Ekebom, 17, treenaa salilla, jossa vallitsee ”kukkahattutädin” laki: ”Päätä ehtii kolistella vielä vuosia.”

Uudennäköinen valkoruskea kerrostalo kohoaa keskellä Helsinkiä. Vieressä menee vilkasliikenteinen Mäkelänkatu, ja Pasilan juna-asemallekin on vain kivenheitto.

Eetu Ekebom, 17, tulee avaamaan rappukäytävän oven. Hän on luvannut esitellä ihka ensimmäisen oman asuntonsa, joka on soluhuone Urhea-kodista.

Urhea-kodin asunnot on tarkoitettu urheilussa huipulle tähtääville opiskelijoille niin kuin juuri Ekebomille, joka on vapaaottelun nuorten suomenmestari ja kuuluu maajoukkueeseen.

Ekebom on ollut vapaaottelun parissa noin kolme vuotta. Sinä aikana lajista on tullut elämän punainen lanka.

Lyhyen ajan tavoite on alle 18-vuotiaiden amatöörien MM-kisat ensi vuonna. ”Ultimaattinen unelma” ovat titteliottelut UFC:ssä.

”Niin pitkälle kuin on mahdollista mennä, niin sinne mennään.”

Treenaamisen lisäksi Ekebom opiskelee Omniassa lvi-asentajaksi. Samassa solussa hänen kanssaan asuu yksi treenikaveri, ja toinen löytyy kerrosta ylempää. Lisäksi sattuma on tuonut taloon muutamia Ekebomin lapsuudenystäviä.

Kuukauden omillaan asunut Ekebom on viihtynyt erittäin hyvin, vaikka kotoa muuttaminen on ollut haikeaakin.

”Välillä kaipaa vähän äidin luokse. Onhan se outoa, kun on yksin kotona eikä ole juttuseuraa. Kaikilla täällä on kuitenkin omat menonsa”, Ekebom toteaa.

” ”Haen vain jotain iltapalaa lähikaupasta.”

Soluasunnon yhteiset tilat ovat vielä autiot, sillä kaikki asukkaat ovat muuttaneet asuntoon hiljattain. Sisustusta on kuitenkin jo suunniteltu yhdessä.

Soluhuoneessa on kaikki tarpeellinen: sänky, televisio ja jääkaappi. Kurkkaus jääkaappiin paljastaa yksipuolisen sisällön: maitoa ja voita. Ekebomin ei juuri tarvitse kokkailla, sillä urheilija viihtyy valmiiden patojen ääressä.

Ekebom syö yleensä aamupalan ja lounaan koululla sekä käy päivällisellä viereisessä rakennuksessa lukion ravintolassa.

”Haen vain jotain iltapalaa lähikaupasta.”

Ekebom on pääkaupunkiseudun urheiluakatemian akatemiaurheilija. Kyseessä on yhteistyöverkosto, joka tukee nuorten urheilijoiden harjoittelua ja auttaa kaksoisuran rakentamisessa.

Opinnoissa joustetaan, ja Urhea-kodissa Ekebomin asuminen, ruokailut ja treenimahdollisuudet ovat huippuluokkaa.

” ”En joudu kovinkaan paljoa koululla käymään.”

Eetu Ekebomin huoneessa on mustavalkoinen värimaailma.

Opinnot on järjestetty niin, että Ekebom voi käydä aamutreeneissä ja hoitaa koulutehtäviä jonkin verran etänä. Paikan päällä Omnian Leppävaaran-toimipisteessä hän on noin kolmesti viikossa.

”En joudu kovinkaan paljoa koululla käymään. Aika urheilu edellä mennään.”

Opiskelun ja treenien yhdistäminen on tehty mahdollisimman vaivattomaksi, mutta urheilijalle itselleen jää paljon vastuuta.

Ekebomin opiskelut ovat kuulemma ”aika hyvin hoidossa”.

”Rehellisesti sanoen välillä on vähän vaikeaa, kun on väsynyt treenien jälkeen ja haluaisi vaan levätä, mutta pitää tehdä kouluhommia.”

Aamutreeneissä Ekebom käy Espoon Kehähaiden harjoituksissa Niittykummussa. Hänellä on myös mahdollisuus hyödyntää Urhea-kampuksen treenejä ja valmennusta.

Vapaaotteluvalmennusta ei suoranaisesti ole tarjolla, mutta oheisharjoitteluun ja eri kamppailulajeihin löytyy valmennusosaamista Urhea-kampuksella toimivasta olympiavalmennuskeskuksesta.

”Meillä on kortit olympic training centerille. Pääsemme painimaan tai kuntosalille. Valmentajilta saa apua, kun menee kysymään. Ei tarvitse lähteä mihinkään pitkälle treenaamaan.”

” ”Täällä on kaikki, mitä tarvitsen.”

Urhea-kampuksella on Helsingin olympiavalmennuskeskus, johon kuuluvat Urhea-halli (vasemmalla), Urhea-koti (oikealla taustalla näkyvä korkea rakennus), Mäkelänrinteen lukio sekä Mäkelänrinteen uintikeskus.

Asuintalosta pääsee yhdyskäytävää pitkin urheiluhallin isolle kuntosalille.

Urhea-koti ympäristöineen on kuin palvelukeskus urheilijoille. Yhdyskäytävä vie asuintalosta lukion ja urheiluhallin tiloihin. Matkalla on yhteistiloja sekä iso pyykkitupa.

Talossa on myös vuoristomaja, jos on tarvetta korkean paikan olosuhteille.

Urhea-hallista löytyy lähes kaikki mahdollinen, mitä liikuntatiloilta voi tarvita: on tatamilla päällystettyjä saleja, sisäpelitiloja, juoksusuora, pienempiä tiloja oman kehon painolla tehtäviä harjoitteita varten ja iso kuntosali.

Salilla voi tehdä perinteisiä voimaliikkeitä siinä missä toiminnallisia harjoituksia.

”Täällä on kaikki, mitä tarvitsen.”

Iltapäivästä on aika lähteä treeneihin Espooseen. Matkalla jutellaan siitä, miksi ja miten Ekebomista on tullut vapaaottelija.

Urheilu on aina ollut osa Ekebomin elämää. Hänet vietiin jo kaksivuotiaana painisalille, mutta ihan niin nuorena hän ei päässyt vääntämään. Piti odottaa neljän vanhaksi asti.

”Harrastin painia 5–6 vuotta. Sitten tulivat joukkuelajit jalkapallo ja koripallo. Yhdessä vaiheessa oli myös yleisurheilua.”

Ekebom aloitti nyrkkeilyn kyllästyttyään koripalloon. Vapaaottelua harrastanut isä kannusti poikaansa kokeilemaan vapaaottelua, kun painitaustaakin löytyi.

Patistelu tuotti tulosta, ja Ekebom viihtyi heti lajin parissa.

”Se tuntui tosi kivalle, kun osasi jotain juttuja heti alussa. Ja salilla on niin kiva yhteishenki, ei ole mitään ylimielisyyttä, vaan kaikki tulevat toimeen keskenään ja pitävät huolta toisistaan.”

Ennen treenejä vanhassa teollisuushallissa Espoon Niittykummussa vaihdetaan nyrkkitervehdyksiä ja halauksia kuin ei olisi nähty pitkään aikaan. Ehkä jopa yhteen vuorokauteen.

” ”Ymmärrän, että suojellaan nuoria.”

Eetu Ekebom ja Iris Nihti sparraavat. Kisaryhmän harjoitusta ohjaava Janika Antinmaa seuraa vierestä.

Vapaaottelulla on hurja maine, ja Ekebomin on myönnettävä, että äidillä on ollut sulateltavaa poikansa lajivalinnassa.

”Se on laji, jonka olemme valinneet. Se ei ehkä kaikkien silmään näytä hyvälle, mutta se on tosi hieno ja monipuolinen laji.”

Äidin onneksi Ekebom kisaa amatöörinä ja vielä juniorina, joten kilpailusäännöt eroavat huomattavasti vapaaottelua seuraavalle yleisölle tutusta UFC-maailmasta.

Amatöörien kansainvälinen kattojärjestö IMMAF teki noin 1,5 vuotta sitten merkittävän sääntömuutoksen juniorisarjoihin ja kielsi kaikki päähän kohdistuvat iskut alle 18-vuotiaiden otteluissa.

Ekebomia sääntö ei oikein miellytä.

”Juniorisäännöt pilaavat vapaaottelua, koska on niin erilaista otella vain vartalo-osumilla. Ymmärrän, että suojellaan nuoria, mutta kuitenkin harjoittelen salilla ihan tavallisesti. Äiti kyllä tykkää näistä säännöistä.”

Kisaryhmän harjoituksia vetävä Janika Antinmaa kokee pääkontaktin kieltävän säännön hyvinkin tarpeelliseksi. Se on madaltanut juniori-ikäisten kynnystä otella.

Valmentajien sekä junioreiden vanhempien on helpompi päästää tuoreemmatkin ottelijat hakemaan kisakokemusta.

”Riskit ovat niin paljon pienemmät. Ottelijat saavat kartutettua kilpailukokemusta jo varhaisesta vaiheesta lähtien. Sitten kun he siirtyvät aikuisiin, niin matsitilanne itsessään on jo tuttu.”

Antinmaa ymmärtää, että Ekebomia sääntö voi ärsyttää, mutta muistuttaa, että junioreita ei olla loputtomiin.

”Päätä ehtii kolistella vielä vuosia.”

Amatöörisäännöissä on monia eroja ammattilaisotteluihin. Erät ovat lyhyempiä, ottelijoilla on suojia, eivätkä kaikki ammattilaiskehissä sallitut tekniikat ole käytössä.

Juniorisäännöt taas eroavat paljonkin aikuisten amatöörisäännöistä. Ne on tehty niin riskittömiksi kuin mahdollista.

”Giljotiinikuristuksia ei saa ottaa pystyssä, koska se voi olla niskalle huono. Polvia ei käytetä, eikä kaveria saa paiskata maahan.”

”B- ja C-junnuissa ei ole matossa lyömistä ollenkaan, A-junnuillakin vain ne vartaloon lyönnit”, Antinmaa kertoo.

Laji on yhä suositumpi nuorten keskuudessa, sen Antinmaakin on pannut merkille.

”Tänä vuonna junioreiden SM-kisat järjestettiin ensimmäistä kertaa omana tapahtumana. Lisäksi junioreille on jo hyvin tarjolla kansainvälisiä turnauksia.”

Tällä hetkellä nuorimmat vapaaottelijat ovat 12–13-vuotiaita.

Antinmaa uskoo, että juniorivapaaottelun nousun taustalla on se, että vapaaottelu mielletään nykyään enemmän urheiluksi.

”Vapaaottelulla on ollut vähän kyseenalainen maine, joka on koko ajan parantunut, kun on tullut kattojärjestöt ja kansainväliset liitot ja kisat. Laji on kehittynyt maailmanlaajuisesti.”

”Ja mitä enemmän meillä on Eetun kaltaisia ihania ja fiksuja nuoria, niin ymmärretään, että kamppailulajit eivät promoa väkivaltaa, vaan ihan päinvastoin.”

” ”Meidän salilla valmennus on tosi fiksua ja modernia, treenaamme niin, että se on turvallista.”

Eetu Ekebom sparraa Markus Rytöhongan kanssa. Ekebom ottelee vielä juniorisäännöillä, joissa ei ole ollenkaan pääkontaktia. Kisaryhmän treeneissä harjoitellaan kuitenkin ihan normaalisti.

Janika Antinmaa antaa tekniikkavinkkejä ja valvoo, ettei treeneissä oteta liian kovaa.

Kotisalilla Ekebom harjoittelee kisaryhmän mukana ihan tavallisesti. Pääkontakteja tulee, mutta Antinmaa pitää huolen, että liian kovaa ei oteta.

”Olen sellainen kukkahattutäti, mutta haluan, että jokaisen pää ja kroppa kestää treenaamista mahdollisimman kauan. Jopa silläkin kustannuksella, että matsissa voi olla vaikea hakea kovaa kontaktia.”

”Tuntimääräisesti ajatellen ottelut ovat aika pieni osa koko hommaa. Järkevämpää on se, että treenaaminen on kivaa ja turvallista ja jengillä on mahdollisimman pitkät urat.”

Ekebomilla on pitkä urheilutausta, jonka aikana hän ehtinyt huomata, että loukkaantumisriski on aina olemassa kaikessa urheilussa.

”Loukkaantumiset johtuvat usein siitä, että keho käy liian kovilla liian pitkään. Vahinkojakin sattuu, jos esimerkiksi painitilanteessa tekee väsyneenä jonkun tyhmän jutun, voi joku paikka hajota.”

Pääkontaktit ovat riski, mutta Ekebomin mukaan järkevällä treenaamisella sekin on hallittavissa. Oman salinsa valmennusta ja tunnelmaa Ekebom kehuu lämpimäksi, turvalliseksi ja huolehtivaksi.

”Meidän salilla valmennus on tosi fiksua ja modernia, treenaamme niin, että se on turvallista. Mutta esimerkiksi muilla saleilla tai ulkomailla voidaan sparrata liian kovaa.”

Mikä Antinmaan mielestä on juniorivapaaottelun riskeistä suurin?

”Isoin riski tässä lajissa on se, että tähän jää pahasti koukkuun, ja on hyvin todennäköistä, että jatkaa aikuisten sääntöihin. ”