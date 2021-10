Historiallisen ruma koti­tappio – HJK:n syksystä on tullut perättäisten pettymysten sarja

Tappio parempaa vastustajaa vastaan ei ole sinänsä häpeällistä, mutta torstain murskatappio oli häpeällinen. Maccabi oli hyvä muttei edes lähellä Euroopan kärkikastia. Sitä vastaan ei kerta kaikkiaan pitäisi taipua viiden maalin tappioon, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Klubin syksy on vääjäämättömästi kääntynyt sarjaksi perättäisiä pettymyksiä. Torstaina HJK:n Maccabi Tel Aviville kärsimä murskatappio oli toinen perättäinen kotitappio Konferenssiliigassa ja kaikkiaan viides perättäinen kotitappio Töölössä. Se olisi anteeksiantamatonta monessa seurassa, mutta sitä se on ennen kaikkea HJK:ssa.

Syksyyn on kuulunut myös Veikkausliigan sarjajohdon menettäminen.

Tappio paremmalleen ei ole sinänsä häpeällistä, mutta torstain murskatappio oli häpeällinen. Maccabi oli hyvä muttei edes lähellä Euroopan kärkikastia. Sitä vastaan ei kerta kaikkiaan pitäisi taipua viiden maalin tappioon.

Edellisen kerran HJK on hävinnyt yhtä rumasti eurocup-pelissä kotikentällä kaudella 1984–1985, kun se hävisi 0–6 Dinamo Minskille. Yksitoista vuotta sitten tuli 0–4-tappio Eurooppa-liigan pudotuspelikierroksella Beşiktaşia vastaan. Maccabin voitto oli suurinumeroisin Konferenssiliigassa, jota pelataan ensimmäistä kautta.

Syksyllä HJK:n otteluiden jälkeen on kuultu valmentajien tai pelaajien suusta, että joukkue ei ollut parhaimmillaan. Se lause kuultiin myös torstain lehdistötilaisuudessa.

Päävalmentaja Toni Koskela selitti tappiota sillä, että vastustaja oli hyvä.

”Edelleen sanoisin, että pelaamme aika hyviä joukkueita vastaan. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää onnistua joukkueena ja yksilöinä yksittäisissä tilanteissa parhaimmalla tavalla. Kun emme pääse siihen, meillä on tosi vaikeata”, Koskela sanoi.

Koskelalla on ollut käytössään Veikkausliigan kallein joukkue, joka on samalla HJK:n historian kalleimpia joukkueita. Lopullisen analyysin paikka on kauden jälkeen, mutta tällä haavaa joukkueen ja Koskelan kauden loppuarvosanasta ei ehkä tule kovin hyvää.

Torstaina kuultiin hyvästä syystä kannattajapäädystä buuauksia.