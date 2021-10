Tadej Pogačarin mukaan paino on ainoa syy, miksi hän ajaa tilanteen mukaan erilaisilla jarruilla varustetuilla pyörillä.

Maantiepyöräilyn nykyisiin supertähtiin lukeutuva slovenialainen Tadej Pogačar on kertonut teknologiaan liittyvästä taktikoinnistaan.

Muun muassa kaksi tuoreinta Ranskan ympäriajoa voittanut 23-vuotias Pogačar on käyttänyt tämän kauden kilpailuissaan tilanteen mukaan eri jarrujärjestelmillä varustettuja pyöriä.

Ainakin pyöräilymediat Cycling News ja Cycling Weekly ovat uutisoineet viime päivinä, kuinka Pogačar voitti Tourilla ensin yhden sateisen vuoristoetapin Alpeilla levyjarruilla varustetulla Colnagon pyörällä.

Myöhemmin kolmeviikkoisen ympäriajon aikana hän voitti Pyreneillä vuoristoetapin ajopelillä, jossa oli vannejarrut.

Vannejarruja Tokion olympialaisten maantieajon pronssimitalisti käytti myös pari viikkoa sitten voittaessaan Italiassa Il Lombardian, kauden viimeisen suuren yksipäiväisen klassikkokilpailun.

Muutama päivä aikaisemmin hän ajoi Tre Valli Varesine -kilpailussa levyjarruilla.

Vastaavasti olympialaisten aika-ajossa Pogačar ajoi vannejarruilla mutta MM-kisoissa levyjarruilla.

Cycling Newsin mukaan hyvin harvat ajajat vaihtavat tällä tavalla jarrujärjestelmästä toiseen. Viime vuosina kaikki huipputason ammattilaistallit ovat siirtyneet vähitellen käyttämään levyjarruja.

Pogačarin mukaan syy vaihteluun on se, että levyjarruilla varustettu pyörä painaa noin 300 grammaa enemmän kuin samanlainen vannejarrullinen menopeli.

Kansainvälinen pyöräilyliitto UCI, jonka maantierankingin ykköspaikkaa Pogačar pitää hallussaan, on määrännyt pyörien minimipainoksi 6,8 kiloa.

”Paino on tärkeä asia, koska nousuissa voiman ja painon suhde ratkaisee. Se on minulle erityisen tärkeää, koska en kuulu kevyimpiin ajajiin. 300 gramman painoero on aika paljon”, Pogačar sanoi hiljattain italialaiselle BiciPro-sivustolle Cycling Newsin mukaan.

Procyclingstats-sivuston henkilötietojen mukaan Pogačarin pituus on 176 senttiä ja paino 66 kiloa. Esimerkiksi Ranskan ympäriajon vuonna 2019 voittanut ja tänä vuonna Italian ympäriajon vienyt Egan Bernal painaa 60 kiloa.

Pogačar on sanonut, että sääolot eivät vaikuta siihen, millä jarruilla hän haluaa ajaa.

”Olen tyytyväinen siihen, miten molemmat toimivat sadesäässä. Minulle kyse on vain painosta. Il Lombardiaan valitsin vannejarrut, koska siellä oli lopussa kaksi jyrkkää nousua, joissa oli aikomus ehkä iskeä. Vannejarrut ovat kevyemmät”, Pogačar sanoi.

Lue lisää: Maantiepyörien teknologiassa merkkipäivä: viimeinen huippu­talli antaa periksi ja siirtyy vihdoin käyttämään levyjarruja