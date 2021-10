Robson Lindberg sai kuulla Cascaisin Ironman-kisan maalissa vihdoin samat sanat, jotka hän oli kilpailujen kuuluttajana sanonut ”10 000 kertaa”.

”Itkin suihkun lattialla monena päivänä, kun tajusin, että elämäni menee kokonaan uusiksi, enkä ole enää sitä mitä joskus olin ollut. Triathlonhaaveeni ja moni muukin asia menivät siinä saman tien.”

Näin helsinkiläinen Robson Lindberg kertoi joulukuussa 2017 julmaa diagnoosia seuraavista päivistä, kun hän oli puolitoista vuotta aikaisemmin saanut kuulla lääkäriltä, että hänellä on keskivaikea aivovamma jääkiekkokaukalossa tapahtuneen onnettomuuden jäljiltä.

Lauantaina 35-vuotias Lindberg itki, kun hän saapui Portugalin Cascaisissa maaliin täyden matkan Ironman-triathlonissa.

Tällä kertaa Lindberg vuodatti ilon ja helpotuksen kyyneliä, sillä hän oli onnistunut saavuttamaan vuosien kuntoutuksen ja koronaviivästyksen jälkeen suuren tavoitteensa.

”Siitä on 2 074 päivää, kun vammauduin. Aika monta kertaa pääsi itku, jopa kisan aikana. Viimeisillä kahdella kilometrillä en pystynyt enää pidättämään. Siinä alkoivat kyyneleet valua isolla miehellä, ja ne jatkuivat 15–20 minuuttia”, Lindberg kertoi sunnuntaina HS:lle.

Lindbergin mukaan tunnekuohu iski pintaan jo ennen lähtöä.

”En ole välttämättä koko ajan uskonut, että olisin tässä tilanteessa. Jo pelkästään se aiheutti tunnekuohua, että sain olla mukana. Se oli jo voitto, että pääsin lähtöviivalle.”

Ennen vammautumistaan Lindberg oli selvittänyt triathlonissa kolmen puolimatkan lisäksi yhden täyden matkan kilpailun, joka sujui aikaan 10 tuntia ja 15 minuuttia.

Cascaisissa hän suoriutui 3,8 kilometrin uinnista, 180 kilometrin pyöräilystä ja maratonista eli 42,2 kilometrin juoksemisesta noin 11 tunnissa ja viidessä minuutissa.

Uintiin meni aikaa runsas tunti, pyöräilyyn 5.54 (keskinopeudella 30,5 kilometriä tunnissa) ja juoksuun 3.50.

”Eilen oli aivan brutaali päivä. Uinnissa oli tyyntä, mutta pyöräilyssä tuli oman mittarini mukaan 1 875 nousumetriä. Se minun rakenteiselle (187 cm, 85 kg) aika tuskaa. Siinä jäin tavoitteestani melkein tunnin. Ironmanissa on tärkeintä, ettei aja itseltään jalkoja alta pyörällä, jotta juoksussa ei tarvitse kävellä. Eikä minun tarvinnut kävellä metriäkään.”

Pyöräilyn ja juoksun aikana lämpöä oli noin 24 astetta.

”Minun kroppani toimii paremmin lämmössä, ja tuuli viilensi sopivasti vastatuulessa. Melkein jokaisessa juottopisteessä kaadoin kaksi litraa vettä niskaani.”

Pian aivovammadiagnoosin jälkeen Lindberg päätti asettaa tavoitteeksi olla triathlonissa ”maailman paras aivovammapotilas”.

Alkoi sitkeyttä ja kärsivällisyyttä vaatinut pitkä ja määrätietoinen kuntoutus monien asiantuntijoiden avulla. Hän joutui opettelemaan asioita uudelleen.

”14 kuukautta hinkattiin spinningpyörää. Vuonna 2017 aloin juosta ulkona. Ekan kerran uin ilman sen kummempia oireita 2018. Kun oli saatu niska kuntoutettua, pääsin pyörän selkään toukokuussa 2019.”

Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut ja it-alalla työskennellyt Lindberg menetti vammautumisen seurauksena myös työkykynsä.

”Psyykkisiä ja fyysisiä oireita on edelleen koko ajan, ja nehän eivät varmaan lähde minnekään. Olen ainakin itse ajatellut, että voisin panna pisteen kuntoutukselle siinä mielessä, että pystyn tekemään nyt sen mitä pystyin tekemään ennen vammaakin. Kivut, väsymykset, lihaskireydet ja keskushermostovauriot eivät ole lähdössä minnekään. Tietokoneen ääressä en pysty tekemään duunia tuntia enempää päivässä.”

Lindbergille sopii kuitenkin hyvin, että jostain syystä hänen vammansa laatu on sellainen, että hän pystyy urheilemaan.

”Näin pitkälle pääsee, jos meitä aivovammapotilaita kuntoutettaisiin. Valitettavan usein meitä ei kuntouteta.”

Robson Lindberg nousi pyörän selkään toukokuussa 2019, yli kolme vuotta aivovamman aiheuttaneen onnettomuuden jälkeen.

Tunnetun triathlonvalmentajan ja -vaikuttajan Antti Hagqvistin avittamana Lindberg pääsi vuonna 2018 kuuluttajaksi Ironman-järjestön kilpailuihin. Oma paluu kilpailemaan siirtyi osittain kuulutuskeikkojen takia.

”Olen varmaan sanonut kuuluttajana 10 000 kertaa maaliin tulijoille, että you are an Ironman, mutta nyt sain itse kuulla sen.”

Elokuussa Lindberg oli kuuluttajakeikalla Kööpenhaminassa, kun hänestä tuli isä.

”Saimme lapsen juuri silloin, kun minulla oli kiireisin työputki. Tyttäremme Nia on seitsemän viikon ikäinen. Nyt on aikaa olla isä ja hyvä poikaystävä. Iso kiitos tyttöystävälle. Hän on vetänyt isoimman lastin vanhemmuusrekeä”, Lindberg kiitteli puolisoaan Stina Rautalaa.

Kuuluttamisen lisäksi Lindberg tekee puhujakeikkoja muun muassa kouluihin. Tulevaisuudessa hän haluaa haastaa itseään edelleen myös urheilussa.

”Haluan rikkoa omia rajojani ultrasuorituksilla. Olisi siistiä, jos pystyisi rakentamaan sellaisia projekteja.”

Mutta miten Lindberg innostui aikoinaan juuri triathlonista?

”Löin inttikaverin kanssa kännissä vetoa baarissa kesällä 2012. Kun pääsin maaliin ensimmäisessä kilpailussani, ensimmäinen reaktioni oli, että nyt olen löytänyt sellaisen lajin, joka haastaa minut oikealla tavalla. Tarpeeksi monipuolinen, ja vastustaja treeneissä olen aina minä itse.”

