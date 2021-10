Chelsean päävalmentaja Thomas Tuchel puolusteli päätöstään peluuttaa Lukakua keskiviikon Mestarien liigan ottelussa, jossa tämän loukkaantui.

Chelsean hyökkääjät Romelu Lukaku ja Timo Werner puuttuvat loukkaantumisten takia lauantain kotiottelusta Norwich Cityä vastaan, kertoi Chelsean päävalmentaja Thomas Tuchel perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hyökkääjät loukkaantuivat avausjaksolla keskiviikon Mestarien liigan pelissä Malmö FF:ää vastaan. Lukaku pysyi kentän pinnassa neljä minuuttia sen jälkeen, kun hän oli saanut nilkkavammansa.

”He ovat poissa huomenna [lauantaina] ja todennäköisesti Southampton-pelistä, ja sen jälkeen pitää katsoa tilannetta. He saavat hoitoa vammoihinsa eivätkä ole huolissaan, mutta joka tapauksessa he ovat poissa parista ottelusta”, Tuchel sanoi.

Keskikenttäpelaaja Christian Pulisic ei ole Tuchelin käytettävissä, sillä hän toipuu vielä nilkkavammastaan.

Tuchel puolusti perjantain lehdistö­tilaisuudessa Lukakun peluuttamista Malmössä siitä huolimatta, että belgialais­hyökkääjällä on ollut paljon kuormitusta tällä kaudella.

”Se oli hänelle sopiva tilaisuus ottaa vastuuta. Henkisesti häntä on ehkä kuormitettu liikaa, mutta se ei tarkoita, että meidän pitäisi lepuuttaa häntä. Jorginho ja Mason Mount ovat samassa tilanteessa. Tällaista se on, kun he pelaavat monessa kilpailussa”, Tuchel sanoi.

Tuchel lisäsi, ettei häntä lainkaan kaduttanut, että hän on päästänyt Tammy Abrahamin, Olivier Giroudin ja Michy Batshuayin siirtymään muualle. Tuchelin mukaan Lukakulle löytyy korvaavia hyökkääviä pelaajia.

”Jalkapallo ei toimi niin, että voisin pitää 40 pelaajan ryhmää. Ajatellaanko, että Tammy, Oli ja Michy olisivat täydellisessä kunnossa nyt? Meillä on nyt vain paljon huonoa tuuria, että kaksi saman pelipaikan pelaajaa on loukkaantuneena.”

”Jos meillä ei ole Romelua, peli on erilaista, mutta meillä on silti pelaajia samoissa tiloissa, kun päätämme hyökkäyksiämme.”

Chelsea johtaa Valioliigaa 19 pisteellä kahdeksasta ottelusta. Lauantaina vastustajalla Norwichilla ei ole toistaiseksi voittoakaan, ja se on sarjan viimeisellä sijalla.

Norwich Cityn päävalmentaja Daniel Farke sanoi lauantain pelistä, ettei se määritä Norwichin kauden suuntaa, mutta hyvä tulos antaisi valtavasti itseluottamusta.

”Vierasottelu Chelseata vastaan on todennäköisesti vaikein tehtävä maailmassa. Odotukset ovat meitä vastaan, mutta koskaan ei voi olla täysin varma lopputuloksesta”, Farke sanoi.

Teemu Pukki on tehnyt kahdeksassa ottelussa kaksi maalia, jotka ovat toistaiseksi Norwich Cityn kauden ainoat maalit. Chelsea on tehnyt kahdeksassa ottelussa kuusitoista maalia.