Pep Guardiolan mukaan valmentajien pitää sivuuttaa tyystin sosiaalinen media.

Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola sanoi perjantaina rakastavansa edelleen ammattiaan mutta sivuuttavansa tyystin sosiaalisen median. Guardiola puhui perjantaina siitä, millaisen ryöpytyksen ja loanheiton kohteeksi Newcastlen Steve Bruce oli joutunut saatuaan potkut tällä viikolla.

Uudet omistajat haluavat rakentaa seuran urheilujohdon uudelleen, ja Bruce joutui uudistustyön uhriksi.

Bruce jätti päävalmentajan pestin ”yhteisymmärryksessä” seurajohdon kanssa kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Newcastle oli saanut uudet saudiarabialaiset omistajat. Brucen mukaan hän pystyi helposti jättämään jalkapallon taakseen, niin pahaksi oli mennyt häneen ja hänen perheeseensä kohdistunut vihamielisyys.

Bruce oli saanut vihamielisiä viestejä osakseen oikeastaan siitä lähtien, kun hän tuli Newcastlen päävalmentajaksi kesällä 2019.

Guardiola antoi tukensa Brucelle. Samalla hän sanoi, että paras tapa selviytyä jalkapallossa on sivuuttaa kaikki, mitä sanotaan verkossa.

"Saamme ylistystä voittojen jälkeen, ja siten olemme uskomattoman kritiikin kohteina, kun emme voita pelejä”, Cityn päävalmentaja sanoi.

Guardiolalta kysyttiin, vieläkö hän nauttii työstään.

”Rakastan sitä. Verkossa julkaistuja kommentteja en huomioi. Tiedän, että päävalmentajana menestys seuraa siitä, että me olemme tehneet jotain, ei siksi, että minä olen tehnyt jotain.”

Guardiola valmentaa kuudetta kauttaan Cityssä, mikä on hänen uransa pisin yhtäjaksoinen aika missään valmentajatehtävässä.

50-vuotias Guardiola piti välivuoden lähdettyään Barcelonasta vuonna 2012. Vuotta myöhemmin hän siirtyi Bayern Münchenin päävalmentajaksi.

Guardiolan mukaan valmentajien saama kritiikki Espanjassa on vielä intensiivisempää kuin Valioliigassa.

”Täällä on mukavampaa. Erityisesti sosiaalisen median osalta Espanjassa media on lähempänä. Toimittajia on harjoituksissa. Se on samanlaista siellä, mutta vielä kiihkeämpää. Mutta kuitenkin, jos haluaa olla päävalmentaja, se pitää hyväksyä.”

Guardiolan mukaan Brucen pitää unohtaa arvostelijat ja keskittyä myönteisiin viesteihin, kuten Newcastle-hyökkääjä Allan Saint-Maximinin viestiin.

”Luin Saint-Maximinin viestin Twitteristä, ja minusta se kuvastaa Steve Brucea. Bruce on erityinen herrasmies, joka otti minut huomioon kivasti, kun tulin Englantiin.”