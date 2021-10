Pikajuoksija Álex Quiñónez ja hänen ystävänsä ammuttiin perjantaina.

Ecuadorilainen pikajuoksija Álex Quiñónez, 32, on kuollut ammuskelussa kotikaupungissaan Guayaquilissa. Asiasta uutisoi muun muassa ESPN.

Quiñónez oli 200 metrin MM-pronssimitalisti Dohasta vuodelta 2019. Hänen ennätyksensä oli samana vuonna Lausannessa juostu 19,87.

Quiñónezin lisäksi ammuskelussa kuoli myös hänen ystävänsä. Syyllinen ei ole toistaiseksi tiedossa.

Ecuadorilaismiehet tapettiin vain kolme päivää sen jälkeen, kun presidentti Guillermo Lasso oli julistanut maahan hätätilan rikollisuuden vähentämiseksi.

Poliisilla ja Ecuadorin armeijalla on riittänyt viime viikkoina töitä. Guayasin rannikkoalueella on tapahtunut useita väkivaltaisuudesta johtuneita kuolemia. Suurkaupunki Guayaquiliin on muodostunut todellinen rikollisuuskeskittymä.

”En voi uskoa tätä. Kauanko meidän pitää vielä elää tässä pahuudessa ja turvattomuuden tunteessa?” Guayasin urheiluliiton puheenjohtaja Roberto Ibáñez tuskaili.

”Lepää rauhassa, Álex. Tulen kaipaamaan sinua lopun elämääni.”