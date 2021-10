Suomessa sarja kulkee nimellä Formula 1 – taistelu paalupaikasta. Dokumenttisarjaa on tehty kolme tuotantokautta ja kuluvasta kaudesta tehdään neljäs.

Formula ykkösten mestaruudesta kisaava Red Bull -tallin Max Verstappen nostatti pienen kohun muutama päivä sitten, kun hän sanoi uutistoimisto AP:n haastattelussa kieltäytyvänsä jatkossa Netflixin F1-sarjan haastatteluista.

Verstappen ei halua enää olla mukana, koska hänen mukaansa sarjassa jotkin kilpailutilanteet ovat olleet väärennettyjä. Lisäksi hollantilainen kokee, että hänen lausuntojaan on käytetty väärissä asiayhteyksissä.

Verstappen sanoi ymmärtävänsä sarjan merkityksen, muttei silti aio enää puhua sarjassa.

Koska sarjalla uskotaan olevan iso merkitys sille, että formula ykkösten suosio on kasvussa Yhdysvalloissa, Verstappenin lausuntoa ei sivuutettu olankohautuksella. Ensi vuonna Yhdysvalloissa ajetaan toinenkin osakilpailu, kun Austinin lisäksi kisataan Miamissa. Myös kolmannesta osakilpailusta tuleville vuosille on ollut puhetta. Se voitaisiin ajaa esimerkiksi Las Vegasissa.

Nyt useat F1-kuskit ovat ilmaisseet tukensa Netflixin sarjalle tai vähintäänkin sille, että F1:n suosio on kasvanut Yhdysvalloissa juuri sarjan ilmestymisen jälkeen.

F1:n seitsemänkertainen maailmanmestari, Mercedes-tallin Lewis Hamilton totesi Austinin F1-kisan yhteydessä viikonloppuna, että hän on huomannut suosion kasvun.

”Viimeisten parin vuoden aikana kasvu on ollut vahvinta. Yhä useammat ihmiset puhuvat siitä [F1:stä], ja yhä useammat osallistuvat [katsojina kisoihin]”, Hamilton totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Saan sähköpostia ja viestejä Yhdysvalloista tuntemiltani ihmisiltä, jotka eivät koskaan aiemmin tienneet mitä teen, ja nyt he ovat lajiin koukussa eivätkä malta odottaa pääsyä kisoihin. Uskon, että useat heistä saapuivat viikonloppuna.”

Verstappenin meksikolainen tallikaveri Sergio Perez sanoo kunnioittavansa sitä, mitä dokumenttisarja tekee Formula 1:lle.

”Se on valtavaa. Se on todella jotain, jota arvostan”, Perez totesi.

”Tavassa, jolla he myyvät urheilua, on hiukan draamaa. Se on show’ta, mutta se on hyväksi urheilulle ja hyväksi faneille, joten olen siitä iloinen.”

Kannattajien tuoreessa äänestyksessä Verstappenin jälkeen toiseksi suosituimmaksi kuskiksi äänestetty McLaren-tallin Lando Norris arvostaa myös Netflixin sarjaa.

”Olen sinut sen kanssa. Se on siistiä. Monet yhdysvaltaiset ovat nyt kiinnostuneita F1:stä juuri siksi, että he ovat katsoneet Drive to Survivea”, Norris sanoi.

”Mielestäni he [Netflix] tekevät hyvää työtä. En voi todellakaan puhua Maxin puolesta.”

Myös Norrisin tallikaveri, innokas Texas-fani Daniel Ricciardo kokee, että F1 kasvaa nyt eniten Yhdysvalloissa.

”Joskus sitä haluaa vähän tilaa itselleen tai yksityisyyttä, mutta jos heille kertoo, että tähän huoneeseen ei saa tulla kameroita, he suhtautuvat siihen varsin hyvin.”