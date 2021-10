Salah teki kaksi maalia jo avausjaksolla.

Jalkapallon Englannin Valioliigan kuumiin otteluihin kuuluu Manchester Unitedin ja Liverpoolin kohtaamiset. Ensimmäisen puoliajan perusteella Old Traffordilla on menossa melkoiset murskajaiset, sillä Liverpool on iskenyt jo neljä maalia.

Huippuvireinen Mohamed Salah on tehnyt kaksi maalia. Naby Keïta aloitti maalikarkelot jo 5. minuutilla. Diogo Jota iski Liverpoolin toisen maalin, jonka jälkeen Salah iski kahdesti. Kun toista puoliaikaa oli pelattu viisi minuuttia, Salah varmisteli hattutemppunsa ja tilanteeksi 5–0.

Otteluun oli lähellä tulla lisädraamaa ensimmäisen puoliajan loppuhetkillä, kun Unitedin tähtipelaaja Cristiano Ronaldon laukaus blokattiin. Ronaldo meni potkimaan palloa, kun Curtis Jones makasi maassa. Yksi potku ei riittänyt, vaan Ronaldo potkasi vielä voimalla uudestaan.

Aluksi näytti siltä kuin Ronaldo olisi potkaissut Jonesia, mutta molemmat potkut kohdistuivat palloon. Ronaldo oli tilanteessa täysin turhautunut. Ronaldo sai tilanteesta varoituksen.

Ottelu on vielä kesken.