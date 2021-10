Marseille ja Paris Saint-Germain tasasivat pisteet kuumassa ottelussa.

Ranskan jalkapallon yksi puhutuimpia kohtaamisia ovat Marseillen ja Paris Saint-Germainin väliset ottelut, eikä sunnuntain taistelu tehnyt poikkeusta.

Le Classique -nimellä tunnettu ottelu pelattiin Marseillen kotikentällä Stade Velodromella, ja vierasjoukkueen tähdistä Lionel Messi ja Neymar saivat oman osansa kotikannattajien rakkaudesta ja kiukusta.

Brasilialaishyökkääjä Neymar sai kulmapotkuja antaessaan avukseen turvamiehet, jotka suojasivat pelaajaa mellakkakilvin katsomosta heitettyjä pulloja vastaan.

Neymaria suojattiin mellakkakilvin katsomosta heitetyiltä pulloilta.

Messi puolestaan joutui yllättävään tilanteeseen, kun kesken PSG:n hyökkäyksen kentälle juossut fani pääsi kenenkään estelemättä argentiinalaistaiturin luokse ja laittoi käden tämän ympärille, ennen kuin turvamiehet pääsivät väliin.

Marseille saa suurella todennäköisyydellä rangaistuksia turvallisuusrikkeistä.

Ottelussa ei hyvistä tilanteista huolimatta nähty maaleja. PSG pelasi reilut puoli tuntia vajaalla, kun Achraf Hakimi ajettiin ulos hänen kaadettuaan läpiajossa olleen Cengiz Ünderin 57. minuutilla.

PSG johtaa sarjaa ylivoimaisesti. Sillä on 11 ottelusta 28 pistettä, eli yhdeksän voittoa, yksi tasapeli ja yksi tappio. Toisena olevalla Lensilla on 21 pistettä. Marseille on neljäntenä 18 pisteellä.

Jos ottelun kooste ei näy, voit katsoa sen täältä.