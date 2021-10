Veikkausliigan mestaruus voitetaan tänä vuonna pistekeskiarvolla, jollaista liigassa on harvoin nähty. Mestaruudesta kamppailee kaksi joukkuetta, joilla molemmilla on ollut kauden aikana pahat päivänsä.

Kävi miten kävi, mutta kuluva Veikkausliiga-kausi jää joka tapauksessa historiaan varsin poikkeuksellisena. Harvemmin kärkikaksikko on kerännyt rinta rinnan näin paljon pisteitä kuin HJK ja KuPS tällä kaudella.

Molemmilla joukkueilla on kaksi ottelua jäljellä, ja mestaruus on katkolla ensimmäisen kerran keskiviikkona, kun HJK kohtaa paikallisottelussa HIFK:n ja liigassa pisteen turvin johdossa oleva KuPS vierailee Seinäjoella SJK:n kotikentällä.

Kiihkein kauden huipennus saataisiin, mikäli mestaruus ratkeaisi vasta sunnuntaina viimeisen kierroksen ottelussa KuPS–HJK.

Jos HJK häviää kaksi seuraavaa otteluaan, on sen kauden lopullinen pistekeskiarvo 2,04. Sillä keskiarvolla mestaruus olisi irronnut kymmenen viime vuoden aikana joka vuosi, mutta ei tänä vuonna.

KuPS on heittänyt HJK:lle haasteen, johon hallitsevalla mestarilla on ollut vaikeuksia vastata.

Jos KuPS voittaa molemmat jäljellä olevat ottelunsa on sen pistekeskiarvo 2,29, ja sitä paremmalla keskiarvolla mestaruuden on viimeisen kymmenen vuoden aikana voittanut vain HJK kausilla 2011, 2017 ja 2018.

Edellisen kerran sarjan ykkönen ja kakkonen ovat pelanneet kauden läpi vähintään kahden pisteen keskiarvolla vuonna 2005, kun MyPa voitti sarjan ja HJK oli kakkonen.

KuPS aloitti kuluvan kauden hyvin kevättalvella, kun se eteni vakuuttavasti Suomen cupin finaaliin.

Kolme päivää ennen kauden alkua tuli takaisku, joka sai joukkueen epäilyksen valtaan.

Oikea laitapakki Saku Savolainen, 24, loukkaantui harjoituksissa vaarattoman näköisessä tilanteessa ja joutui polvivamman takia sivuun loppukaudeksi. Savolaisen piti olla joukkueen avainpelaajia.

Savolainen kertoi tuoreeltaan tapahtuneesta Instagramissa ja sanoi, että ”onneksi meidän jengi ei yhteen mieheen kaadu, hoidetaan kausi silti kotiin”.

KuPS:n päävalmentaja Simo Valakari sanoo kuitenkin nähneensä loukkaantumisen hetkellä, miten Savolaisen epäonni vaikutti joukkueen dynamiikkaan.

”Se sysäsi joukkueen epäilemään, mitä tästä tulee”, Valakari kertoo.

Seuraavana päivänä KuPS hankki 22-vuotiaan nigerialaispuolustaja Henry Uzochukwun Tanskasta FC Midtjyllandista. Samalla joukkueeseen tuli brasialaishyökkääjä Lucas Rangel.

”Vaikka saimmekin korvaavan pelaajan, pelaamisemme oli erilaista. Meni oma aikansa ennen kuin löysimme tavan pelata ilman Sakua. Se oli iso asia – ihan oikeasti. Se vaikutti koko joukkueen ryhmädynamiikkaan. Pääsimme siitä eteenpäin ja pelaamaan näillä pelaajille, joita meillä nyt on.”

KuPS:n liigakausi alkoi maalittomalla tasapelillä HJK:ta vastaan, ja sen jälkeen se voitti HJK:n Suomen cupin finaalissa rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

Seuraavassa kahdessa pelissä KuPS eteni Valakarin mukaan cupin voiton tuomalla ”euforialla” voittoon FC Lahdesta ja IFK Mariehamnista. Sitten tuli kaksi tappioon johtanutta ohipeliä.

”Tiesin, että Suomen cupin voiton jälkeen tiistainen Lahden vieraspeli ja perjantainen kotipeli menisivät euforialla. Sitten tuli viikon tauko ennen Ilves-peliä, ja tiesin, että siinä voisi tulla vaikeuksia – niin kuin tulikin. Ilves pelasi hyvän pelin. Sitten oli kotipeli Hakaa vastaan, jota hallitsimme, mutta Haka pääsi tekemään kaksi maalia.”

”Näin hyvällä tavalla, että pelaajat reagoivat niihin ajattelemalla, että he olivat parempia kuin ne tappiot. Aistin, että he eivät halunneet heittää mahdollisuutta pois.”

KuPS rupesi napsimaan voittoja toisensa perään. Kauden kolmas ja toistaiseksi viimeisin tappio tuli kauden kymmenennessä ottelussa. Sen jälkeen joukkue on pelannut viisitoista ottelua tappioitta.

KuPS:n päävalmentaja Simo Valakari seurasi joukkueensa peliä Honkaa vastaan Tapiolan urheilupuistossa 22. syyskuuta.

HJK koki oman alhonsa vasta kauden viimeisellä kolmanneksella. Klubin liigakauden ensimmäinen tappio tuli vierasottelussa AC Oulussa, jossa päävalmentaja Toni Koskela säästeli puolta tusinaa avainpelaajaansa. Tuloksena oli 1–2-vierastappio.

Varsinainen huono kierre alkoi avainpelaajien loukkaantumisista. Ensin heinäkuun lopussa loukkaantui japanilaispelaaja Atomu Tanaka, joka oli tärkeä osa HJK:n prässäävää pelitapaa.

Sitten keskikentän pelinrakentaja Lucas Lingman joutui syyskuun lopussa sivuun kolmesta ottelusta. Ensimmäisen niistä HJK pelasi tasan Hongan kanssa, ja kaksi jälkimmäistä se hävisi HIFK:lle ja Interille.

Jakso oli poikkeuksellinen, sillä edellisen kerran HJK oli pelannut kolme perättäistä ottelua maaleitta kaudella 1993.

Tappio-otteluista oli sivussa myös puolustuksen johtohahmo, kapteeni Daniel O’Shaughnessy. Kolmas perättäinen kotitappio liigassa tuli SJK:ta vastaan lukemin 2–3.

HJK:n neljän perättäisen voitottoman ottelun aikana KuPS nousi neljän pisteen takaa kolmen pisteen sarjajohtoon.

HJK:n keskikenttäpelaaja Atomu Tanaka HJK:n kotiottelussa Lahtea vastaan toukokuussa.

Vaikka HJK:n tilanne muuttuikin tukalaksi syys–lokakuussa, on joukkue pysynyt hyvin päävalmentaja Koskelan tukena. HS:n lähteiden mukaan joukkueen kriittinen katse on kohdistunut ennemminkin seuran urheilujohtoon ja ylimpään johtoon. Joukkueen sisällä on ihmetelty puuttuneita hankintoja.

Oli erikoista, että HJK lähti kauteen kahdella nuorella ja varsin kokemattomalla maalivahdilla.

Laitapakkitilanne oli heikko sen jälkeen, kun Joel Untersee ja Dylan Murnane lähtivät joukkueesta. Loukkaantuneen Tanakan tilalle ei hankittu korvaajaa. Ja samoin jäi korvaamatta hyökkääjä Luis Henrique, jonka HJK päästi Honkaan.

HJK:n resursseilla pelaajien hankkimisen pitäisi olla paremmalla tolalla kuin se on tällä haavaa. Organisaatiossa on pelaajien kartoittamiseen erikoistunut ryhmä, jossa on kolme ”scouttia”, kykyjenetsijää. HS:n lähteiden mukaan kyseisen ryhmän osaamista on seuran sisällä kyseenalaistettu.

Edelleen HJK:n sisälläkin pidetään ongelmana sitä, että toimitusjohtaja Aki Riihilahti haluaa pitää kaikki langat omissa käsissään.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela tarkkaili peliä HJK:n kotiottelussa Interiä vastaan.

Valmennusryhmän dynamiikka ei ole HS:n lähteiden mukaan ollut paras mahdollinen tällä kaudella. Viime kaudella Koskelalla oli tukenaan Mika Väyrynen, joka puhui paljon pelaajien kanssa.

Valmennusryhmä uusiutuu jälleen ensi kaudeksi. HS:n kahdesta eri lähteestä saaman tiedon mukaan Toni Korkeakunnaksesta, 53, tulee ensi kaudella Koskelan apuvalmentaja. Korkeakunnaksen tuominen HJK:n edustusjoukkueen valmennusryhmään oli Koskelan idea.

Entinen FC Lahden päävalmentaja Korkeakunnas on ollut kolmen viime vuoden ajan Palloliiton eteläisen alueen koulutuspäällikkö ja lisäksi hän on toiminut A-maajoukkueessa vastustajien tarkkailijana.

Koskelan nykyisestä valmennusryhmästä Joonas Rantanen siirtyy Ykkösessä pelaavan Gnistan IF:n päävalmentajaksi. Rantasen halukkuus siirtyä muualle oli seuran tiedossa siitä lähtien, kun Koskela teki kahden vuoden jatkosopimuksen, joka päättyy kauden 2023 lopussa.

Koskelan jatkosopimus ja Korkeakunnaksen vielä julkistamaton sopimus kertovat siitä, että HJK on sitoutunut Koskelaan pidemmäksi aikaa riippumatta siitä, mikä on kauden lopputulos.

KuPS:n päävalmentajan Simo Valakarin mukaan kauden huipennuksessa kilpailee kaksi ”fantastista joukkuetta, jotka ovat pelanneet isolla pistekeskiarvolla”.

”Olemme antaneet itsellemme alkukauden jälkeen mahdollisuuden pelata mestaruudesta. Tämä on fantastinen tilanne meille.”

”Monet eivät pääse ikinä urallaan pelaamaan mestaruudesta, ja siksi meidän pitää käyttää tämä mahdollisuus”, Valakari sanoo.

HJK–HIFK keskiviikkona Töölön jalkapallostadionilla kello 18.30. SJK–KuPS Seinäjoen OmaSp-stadionilla kello 18.30.