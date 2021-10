Seurahistoriansa ensimmäisen jalkapallon naisten SM-mitalin 2020 saaneen Tikkurilan Palloseuran yritys kirkastaa hopea kullaksi oli taloudellisesti raskas kokeilu.

Se johti lopulta sarjapaikasta luopumiseen. Kaksi peräkkäistä SM-hopeaa saanut TiPS tiedotti päätöksestään sunnuntaina. Vahvin syy ratkaisulle oli rahan puute.

”Ei riitä rahkeet siihen, että pystyisimme taloudellisesti enää ensi kaudella toimimaan Kansallisen liigan joukkueena”, Tikkurilan Palloseura ry:n hallituksen puheenjohtaja Raila Sulasalmi sanoo.

Hän arvioi kauden läpiviennin vaativan minimissään 100 000 euron panostusta. Menneen kauden budjetin Sulasalmi kertoo olleen ”reilusti yli satasen”.

”Myyntihän ei missään nimessä ollut onnistunutta. Siinä jäätiin alkuperäisestä budjetista ja ollaan jouduttu karsimaan kuluja kesken kauden”, hän lisää.

TiPS-naisten päävalmentaja Pauliina Miettinen vahvistaa rahallisten ongelmien näkyneen joukkueen arjessa.

”Jengi joutui makselemaan lounaita itse pelimatkoilla ja muutakin omasta pussistaan, niin kyllähän se pisti hiljaiseksi”, hän kertoo.

Puheenjohtaja Robert Sjölund jätti TiPS:n toukokuussa ja toiminnanjohtaja Tapio Rostedt siirtyi PK-35:n kehitysjohtajaksi kesäkuussa. Ovatko ongelmat pidempiaikaisia?

”Eihän edustusjoukkueen toiminta ole missään muotoa ollut ainakaan sellaista, että viivan alle olisi mitään muuta kuin miinusmerkkiä jäänyt”, Sulasalmi vastaa.

”Tälle kaudelle oli ajateltu, että panostus on vielä suurempaa taloudellisesti, mutta se ei sitten kannattanut niin sanotusti.”

Urheilullisen menestyksen tavoittelu sai seuran painamaan kaasua vielä elokuussa. Se hankki riveihinsä yhdysvaltalaiset Sienna Zabroskin ja Hana Kernerin.

”Kyllä siinä oli ajatus, että taistelemme vielä kultamitalista ja saadaan iskukykyinen joukkue", Sulasalmi kertoo.

Hän muistuttaa TiPS:n myös menettäneen pelaajia. Roosa Ariyo lähti Espanjaan, Elli-Noora Kainulainen ja Aino Martikainen Yhdysvaltoihin. Lisäksi olivat loukkaantumiset.

”Kyllä se meidän rosteri kävi vähän ohueksi loppukautta kohden.”

Molemmilla hopeakausilla joukkuetta valmentaneen Miettisen mukaan seurassa oli koko ajan muitakin kuin rahallisia ongelmia. Ne olivat vain kerma kakun päällä.

TiPS:n naisten päävalmentaja Pauliina Miettinen (kesk.) ja joukkueenjohtajana toimiva seuran hallituksen puheenjohtaja Raila Sulasalmi kertovat seuran taloudellisen tilanteen olleen haastava.

Uutena toiminnanjohtajana syyskuussa aloittanut Miika Mendolin heitettiin pestissään suoraan altaan syvään päähän. Hän ei tiennyt vaikeuksista aiemmin.

”Meillä ei ole oikeasti resurssitkaan sillä mallilla, että pystyisimme jatkamaan toimintaa samalla tavalla”, hän kokee.

Myös Mendolin kertoo taloudellisten syiden painaneen vaakakupissa eniten päätöstä tehtäessä. Joukkueen perusta on rakennettu yhden hyvän oman ikäluokan päälle.

”Siihen on saatu kasattua hyvä porukka ympärille, mutta resurssit ja talous eivät anna myöten jatkaa hommaa sillä tavalla, miten upeat urheilijat sen ansaitsisivat.”

”Ajattelemme myös, että kyse on jalkapalloammattilaisista, jotka ovat korvauksensa ansainneet”, hallituksen puheenjohtaja Sulasalmi lisää.

Valmentaja Miettinen kertoo joukkueen kohtalon olevan surullinen ja vetävän hiljaiseksi. Hänen mukaansa tulevaisuus olisi ollut muutenkin täynnä haasteita.

”Tikkurilan olosuhteita ei saada kuntoon ja Palloliiton lisensseihin joudutaan pyytämään poikkeuslupaa. Kyllä siinä oli muutakin kuin se raha.”

”Toisaalta on vaativa ruljanssi vetää tuollaista joukkuetta, joka on menestynyt ja vaatii paljon. En tiedä, olisiko Tikkurila kykeneväinen siihen toimistona ja seurana”, hän lisää.

Palloliiton kehityspäällikkö Heidi Pihlaja pitää TiPS:n päätöstä harmittavana ja siihen johtanutta tilannetta valitettavana.

”Tavoitteena on, että meillä on jatkossa entistä vahvempia seuraorganisaatioita pääsarjatasolla, jotta jatkuvuus ja pitkäjänteisyys turvataan”, hän sanoo.

Hopea-TiPS ei ole ainoa ongelmiin ajautunut menestyjä. PK-35 Vantaa ei saanut hallitsevana Suomen mestarina liigalisenssiä kaudelle 2019 ja haki vauhtia divarista.

Göteborg FC ilmoitti lopettavansa toimintansa joulukuussa 2020 muutama kuukausi Ruotsin mestaruuden jälkeen, kun seuraa tukenut panimo veti rahoituksensa pois.

Tarina jatkui pääsarjatasolla jo kaudella 2021 nimellä BK Häcken FF.

Ammattimaisuuden puute toimintaympäristöissä ja taustaorganisaatioissa tuovat haasteita muuallakin Euroopassa.

"On tärkeää kasvattaa taloudellisia tulovirtoja kestävällä ja vastuullisella tavalla, jotta pystytään kehittymään ja kasvamaan”, Pihlaja sanoo.

Entinen toiminnanjohtaja Tapio Rostedt työskenteli TiPS:ssa syksystä 2016 kevääseen 2021. Miltä seuran talous näytti tuon viisivuotisen jakson aikana?

”Talous oli tasapainossa, sanotaan näin”, hän vastaa ja lisää, ettei näkyvissä ollut viitteitä siitä, että seura joutuisi luopumaan sarjapaikastaan.

”Vähän tuli kieltämättä yllätyksenä tämä.”

Rostedt kertoo, etteivät hänen lähtönsä PK-35:een tai Robert Sjölundin ero puheenjohtajan paikalta liittyneet heikkoon taloustilanteeseen.

”Aikaisempina kausina TiPS:n taloutta on elvytetty aika roimasti. 2016–2017 talous oli todella vaikeassa tilanteessa – silloin on ollut melkein lappu luukulla.”

Valkopaitainen TiPS pelasi toistaiseksi viimeisen Kansallisen liigan ottelunsa Kuopion Palloseuran vieraana. 9. lokakuuta pelatun ottelun jälkeen KuPS:n pelaajat saivat kaulaansa kulta- ja TiPS:n pelaajat hopeamitalit. Joukkueet juhlivat samalla kentällä mitaleitaan myös vuosi sitten. TiPS sai tuolloin hopeaa ja KuPS pronssia.

Tikkurilassa onnistuttiin Rostedtin mukaan elvyttämään taloutta ja kehittämään toimintaa samanaikaisesti. Kun talous oli tasapainossa, tuli korona.

Rostedt kertoo TiPS:n saaneen 200 000 euroa eri tyyppisinä avustuksina, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön koronatukina.

”Siinä on kaupungin kilpa- ja huippu-urheilun tukiavustus 40 000 euroa sisällä”, hän lisää.

Nais- ja tyttöjalkapallon kehittämisestä Palloliitossa vastaava Heidi Pihlaja ei ota kantaa yksittäisten seurojen tilanteeseen, mutta kertoo korona-ajan olleen haastavaa.

”Ennen koronaa meillä oli yleisökeskiarvoissa vahvaa kasvua. On tärkeää, että mietimme seurojen kanssa keinot, että pääsemme yhdessä takaisin kasvu-uralle.”

TiPS ei pitänyt talousvaikeuksiaan piilossa kesän aikana. Seura ilmoitti käsittelevänsä touko- ja kesäkuussa ylimääräisen toimintamaksun keräämistä jäseniltään.

”Veikkaan, että turskaa tulee, jos on joku tämmöinen all in -ajattelu ollut takana, mutta siltikään en ymmärrä, miksi luovutaan ensi kauden sarjapaikasta”, Rostedt sanoo.

Hän korostaa, ettei tiedä tarkkaan entisen seuransa nykyisiä kuvioita, eikä hänellä ole negatiivista sanottavaa seurasta.

”Kansallisessa liigassa pärjätäkseen tarvitset rahaa, mutta säilyäkseen sopimukset voivat olla hyvin minimaalisia. Olisiko voinut ottaa happea ja vetää vähän kevyemmin?”

Nyt kevyempi veto on edessä ruohonjuuritasolla. Raila Sulasalmi ja Miika Mendolin vahvistavat seuran jatkavan pelaajakehitystä sekä lasten ja nuorten liikuttamista.

