Se on selvä, että etenkin Yhdysvalloissa viihdekerma punkeaa yhä sankemmin joukoin F1-kisoihin, jos he haistavat mahdollisuuden päästä patsastelemaan suurten yleisömassojen eteen, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Formula 1 on pyrkinyt laajenemaan uusille markkina-alueille etenkin sen jälkeen, kun F1-sirkus siirtyi yhdysvaltalaisen Liberty Median omistukseen. Uusia kisamaita on tullut ja osakilpailujen määrä on noussut yli 20:n.

Yhdysvallat on markkina, johon F1 mieluiten laajenee. Maassa on vahvat autourheiluperinteet, lukuisia ratoja suurine katsomoineen ja viihdepuoli hallussa. Lisäksi sarjan omistajayhtiö tietysti haluaa F1:n menestyvän kotikentällään.

Kiinnostus on kasvanut Netflixin dokumenttisarjan Drive to Survive (Formula 1: Taistelu paalupaikasta) myötä. Sarjaa on nyt tehty kolme tuotantokautta ja kuluvasta kaudesta tehdään neljäs. Liberty Media on osannut vetää oikeista naruista.

Tulokset näkyivät viikonloppuna. Austinissa oli 400 000 katsojaa viikonlopun aikana. Väkeä oli runsaasti myös perjantain harjoituksissa, joihin etenkään Euroopassa kansaa ei saa kuin muutamiin osakilpailuihin.

Ensi vuonna F1-osakilpailu järjestetään myös Miamissa ja mahdollisesti jo vuonna 2023 saatetaan iskeä yhteen Yhdysvaltojen viihteen ytimeen, sillä Las Vegas havittelee paluuta F1-kalenteriin.

Suomalaisille Las Vegas on ikimuistoinen paikka, sillä Keke Rosberg varmisti mestaruutensa Las Vegasin kasinohotellin parkkipaikalla ajetussa kisassa vuonna 1982.

Kun kisataan Yhdysvalloissa, viihdemaailman julkkiksia pörrää kisapaikalla jonoksi asti. Ilmiö ei ole suinkaan uusi, sillä samaa porukkaa on nähty aina F1-osakilpailuissa, mutta Austinissa homma meni osittain pelleilyksi.

Ennen kilpailua tärkeinä pidettyjä henkilöitä ja äveriästä väkeä päästetään kävelemään lähtösuoralle. Porukan seassa pörrää Skysportsille haastatteluja tekevä entinen F1-kuski Martin Brundle, 62.

Nyt kävi niin, että jotkut viihdetyypit pitivät oman turvallisuutensa uhatuksi myös ratakävelyssä, joten heillä oli mukanaan läjä turvamiehiä. Brundle yritti jututtaa räppäri Megan Thee Stallionia (oikealta nimeltään Megan Jovon Ruth Pete) ja kysyi: ”Teetkö tänään räpin F1:stä.”

Räppäri nauroi Brundlen kysymykselle, mutta vieressä kävellyt turvamies tai mikä lie manageri tuli kitisemään, että ”tuollaisia ei saa kysyä”. Brundle kuittasi terävästi: ”Kysyin jo.”

Myös tennistähti Serena Williams kieltäytyi puhumasta Brundlelle, jonka klassikkokysymys on: ”Ketä kannatat tänään?”

Jälkeenpäin tilanteen sankariksi noussut Brundle peräänkuulutti käytöstapoja ratakävelyyn osallistujilta.

Heistä kovinkaan monet eivät ole pätkääkään kiinnostuneita formuloista. F1-faneille he ovat lähinnä rasite, mutta tavallaan Brundle hassuine kysymyksineen edustaa tavallista katsojaa rata-alueella etenkin briteille.

Joten Liberty Media voisi ottaa opiksi ja pyytää, että vähintään jenkkijääkaapin kokoiset muskelimiehet jäisivät jatkossa radan reuna-alueelle.

Se nyt vain on niin, että tässä yhteydessä megantheestallionit ovat sivuroolissa – eikä heitä uhkaa mikään muu kuin Brundlen mikrofoni.

