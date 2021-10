SJK ja KuPS tasasivat pisteet 2–2-tuloksella.

Seinäjoki

SJK–KuPS 2–2

Kuopion Palloseuran asema muuttui keskiviikkoiltana jahdattavasta jahtaajaksi.

Seinäjoen Jalkapallokerho oli kotonaan kaksi kertaa KuPSin edellä ja pelin loppuessa taululla komeilivat loppulukemat 2–2. Kun samaan aikaan HJK voitti Stadin derbyn, on KuPS pisteen HJK:ta perässä ennen päätöskierrosta.

Sarja saa kunnon loppuhuipennuksen, kun KuPS ja HJK pelaavat viimeisen pelin keskenään Kuopiossa.

”Saadaan huipennus sunnuntaina. Joka paikassa, mihin olemme menneet, olemme hyökänneet. Lähdemme hyökkäämään ja pelaamaan meidän futistamme”, sanoi KuPSin päävalmentaja Simo Valakari.

KuPSille tasapeli Veikkausliigassa oli toinen peräkkäinen. Ennen SJK-ottelua pistejakoon päädyttiin Kuopiossa, josta Helsingin IFK haki maalittoman tasapelin. Näistä peleistä menetetyt neljä pistettä voivat muodostua mestaruustaistelussa ratkaisevaksi.

KuPSilla on HJK:ta parempi maaliero ennen päätöskierrosta, mutta nyt maalierolla on turha jossitella. Kun eroa on piste, joukkueet eivät voi millään tuloksella päätyä tasapisteisiin, joten maalierovertailuun ei päädytä.

Valakarin mielestä KuPS on pelannut tasapeleistä huolimatta juuri sellaista jalkapalloa kuin pitääkin. Valakarin mukaan paikkoja voittoihinkin on ollut.

”Meidän pitää jatkaa samalla tavoin kuin viime peleissä. Silloin on todennäköistä, että maali tulee. Jos ei tule, emme ole ansainneet voittaa tätä sarjaa”, Valakari sanoi.

”On kiva pelata meidän huippuyleisön edessä. Jos HJK estää meitä voittamasta siellä, he ovat ansainneet mestaruuden.”

KuPSin Anton Popovitch ja SJK:n Pyry Hannola keskiviikon ottelussa Seinäjoella.

Seinäjoen ottelussa keskiviikkona KuPS joutui takaa-ajajaksi jo kuudennella minuutilla. SJK käytti ottelun ensimmäisen kulmapotkun hyödykseen, kun Denys Oliinyk puski Pyry Hannolan antaman kulman maaliin.

Palloa ottelussa enemmän hallinnut KuPS tasoitti, kun Tim Väyrynen laukoi irtopallon noin seitsemästä metristä verkkoon. Vain kaksi minuuttia myöhemmin SJK otti uudestaan johdon Jake Jervisin maalilla.

KuPSin tasoituksen teki kahden maalin iltaa viettänyt Väyrynen rangaistuspotkusta. Sen jälkeen KuPS haki aktiivisesti voittoa, mutta onnistumista ei tullut. SJK:n maalivahti Jesse Öst venyi muutamaan loistotorjuntaan kuopiolaisten hallitessa viimeisiä minuutteja suvereenisti.

SJK pelaa päätöskierroksella vierasottelun Turun Interiä vastaan ja ottelussa ratkaistaan pronssimitalit. KuPSin tavoin myös SJK tarvitsee viimeisestä ottelustaan voiton. Turun Inter voitti Ilveksen Tampereella keskiviikkona ja tasapelillä pronssit menisivät paremman maalieron turvin Turkuun.