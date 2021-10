Marcus Grönholmia pidetään yleisesti viimeisimpänä suomalaisena ralliautoilun maailmanmestarina, mutta aivan tarkalleen ottaen se ei pidä paikkaansa.

Grönholm on toki rallin pääluokan viimeisin suomalaismestari, mutta jos mukaan lasketaan myös pikkuluokat, mestareita löytyy muitakin.

Tuorein mestaruusnimi on lahtelainen Sami Pajari, joka varmisti äskettäin Kataloniassa ajetussa MM-rallissa junioreiden maailmanmestaruuden, ensimmäisenä suomalaisena. Grönholm on Ari Vatasen ohella yksi Pajarin esikuvista.

Huipulle nousseista nykyajajista Daniel Sordo (2005), Sébastien Ogier (2008), Craig Breen (2011) ja Elfyn Evans (2012) ovat yltäneet urallaan myös juniorien MM-kultaan.

”Tuo on kova porukka, ja heistä on tullut tekijänimiä urallaan. Sinällään mestaruus ei tarkoita vielä mitään. Se ei avaa ovia tehdastalliin, mutta hyvässä hengessä suunta on ainakin oikea”, sanoo Pajari, joka on 19 vuoden ja 10 kuukauden ikäisenä myös sarjan nuorin maailmanmestari.

Grönholmin ja Pajarin väliin mahtuu vielä kolme muutakin suomalaista toisen pikkuluokan maailmanmestaria. Juho Hänninen voitti niin sanotun WRC2-luokan mestaruuden vuonna 2011, Esapekka Lappi 2016 ja Kalle Rovanperä 2019.

Rovanperä aloittaa tammikuussa kolmannen vuotensa Toyotan tehdaskuljettajana. Lappi vastaavasti palaa takaisin Toyotalle, jossa Hänninen on ollut muissa tehtävissä.

Sami Pajari tankkauspuuhissa.

Kirsikaksi mestaruuden päälle Sami Pajari voitti heti perään EM-rallin viimeistä edellisen osakilpailun Unkarissa. EM-sarja päättyy Kanariansaarille marraskuun puolivälissä.

Pajari on EM-sarjassa toisena. Jos hän voittaa myös Euroopan mestaruuden, edessä on mielenkiintoinen valintatilanne: ajaako ensi vuonna MM-sarjaa vai EM-sarjaa vai molempia, kuten tänä vuonna?

Kataloniassa ja Unkarissa ajettiin asfaltilla, mikä nosti Pajarin ja kartanlukija Marko Salmisen voiton arvoa.

”Asfaltti ei ole suomalaisille vahvin ajoalusta. Ajoin molemmissa ralleissa hyvin, joten voitot eivät olleet sattumaa”, Pajari sanoo.

Maailmanmestaruudesta ei tullut rahallista palkintoa, mutta tavarapalkinto on isoin, mitä ralliautoilussa jaetaan. Pajari saa ensi kaudeksi käyttöönsä uudistuvassa ja hybridikauteen siirtyvässä MM-sarjassa auton Rally2-sarjaan.

Vaihtoehtoja palkinnon lunastamiseen on kaksi. Pajari voi saada M-Sportin Fordin omakseen ja valmiiksi maksetun ilmoittautumisen viiteen MM-rallin ensi vuonna. Pakettiin kuuluu myös 200 kappaletta Pirellin renkaita.

”Itselle jää auton ylläpitokulut ja muut juoksevat kulut. Suomen verotus tekee auton pitämisestä itsellä kuitenkin hankalan. Toki autolla on sijoitusarvoa”, Pajari laskee.

Toisena vaihtoehtona on ajaa MM-sarjaa Rally3-luokassa Ford Fiestalla. Tähän palkintopakettiin kuuluu viisi täysin kustannettua MM-rallia, mutta autoa ei saa omaksi.

”Molemmissa vaihtoehdoissa puhutaan samasta hintaluokasta, noin 300 000 eurosta. Valitettavasti en osaa vielä sanoa, kumpaan vaihtoehtoon päädyn ja mikä on järkevin vaihtoehto minulle. Keskustelen siitä M-Sportin johdon kanssa, kun EM-sarja päättyy”, Pajari sanoo.

Sami Pajari varmisti ensimmäisenä suomalaisena juniorien nuorten rallin maailmanmestaruuden Kataloniassa 17. lokakuuta.

Jos Pajari voittaa myös Euroopan mestaruuden, sielläkin odottaa vastaavanlainen palkinto. Hän saa Rally3-luokkaan kaluston käyttöönsä kuuteen EM-ralliin ensi vuonna.

Tällä kuviolla hän siis voisi ajaa ristikkäin molemmissa sarjoissa, MM-sarjassa Rally2-luokassa ja EM-sarjassa Rally3-luokan autolla.

Merkittävin ero autojen välillä on niistä irtoava nopeus ja teho.

”Peli on raakaa. Sadasosat ratkaisevat. Toiseksi jääneelle luvassa on palkinnoksi vain lämmintä kättä”, Pajari sanoo.

Ralliautoilun lupaukseksi Pajari nousi kesällä 2019, kun hänet valittiin kuljettajakandidaatteja kartoittaneen Flying Finn Future Star -kilpailun voittajaksi.

Palkinnoksi hän sai sen vuoden Jyväskylän MM-rallin täyden kilpailupaketin, auton ja huollon. Palkinnon arvo oli 28 000 euroa eli varsin mittava.

Pajari selvitti ehdolla olleista kuljettajista parhaiten fyysiset ja psykologiset testit. Lisäksi katsottiin nuotitustaidot ja haastateltiin. Jyväskylässä hän maksoi oppirahoja ja ajoi ulos.

Rallia Pajari alkoi ajaa isänsä opastuksella neljä vuotta sitten muulta liikenteeltä suljetuilla metsäteillä.

Monet ovat verranneet Pajaria myös Kalle Rovanperään. Nuorilla onkin paljon yhteistä. Molemmat saivat ajokortin poikkeusluvalla 17-vuotiaina ja ovat omalla tavallaan palveluksessa urheilujoukoissa Santahaminassa.

Rovanperän asepalvelus on toistaiseksi keskeytynyt, mutta Pajarilla on toinen taktiikka. Hän aloitti urheilujoukoissa 11. lokakuuta, mutta kahden rallin takia palvelukseen tuli heti pieni tauko.

”Haluan käydä armeijan pois alta. Kallella on niin paljon kaikkea muuta”, Pajari sanoo.

Tulevaisuudessa Pajarilla siintää ajatus tehdasajajan paikasta, mutta sinne on vielä matkaa. Ei pidä maalailla pilvilinnoja, vaan pitää jalat maassa, katse tiessä ja kädet tiukasti ratissa.

”Vasta nyt alkaa työnteko sitä kohti. Nyt on jo saavutettu jotain hienoa.”

