Lasketteluryhmä Forre oli viime talvena kuvaamassa temppuvideota Svenska Teaternin kupeessa sijaitsevalla Usko, toivo, rakkaus -rengaspatsaalla. Ryhmä ottaa vauhdin hyppyihinsä spedelinko-tyyppisellä vinssillä, ja se meni epäkuntoon.

”Svenska teaternin lavastaja tuli apuun. Hän vei vinssin teatterin pajalle korjattavaksi. Oli kyllä ystävällistä porukkaa”, sanoo video­kuvaaja Arttu Heikkinen.

Vinssi saatiin kuntoon, jonka jälkeen Mainio Ormio lingottiin vauhtiin ja hyppy renkaan yli kuvattiin.

Ormion temppu herätti huomiota julkisella paikalla kuten myös tammikuussa Amos Rexin kattokupoleilla tehty tempaus. Forren jäsenten mukaan heidän tempauksensa herättävät lähinnä ihmettelyä, mutta paheksuntaa harvemmin.

”Joskus joku on soittanut poliisin paikalle. Poliisi saattaa vain todeta, että aa, te vain laskette täällä”, kertoo Harald Hellström.

Tämä onkin ryhmän mielestä lähes poikkeuksellista. He ovat runsaasti yhteydessä muiden maiden katufreestyle­lasketteluryhmiin, joilla ei ole yhtä hyvä tilanne ja etenkään Pohjois-Amerikassa.

”Myönteinen suhtautuminen tuo laskijoita esimerkiksi Yhdysvalloista Suomeen. Sitä aina ylistetään, että ihmisillä on hyvä asenne tähän”, Ormio toteaa.

Forre-ryhmän jäsenistä Harald Hellström ja Mainio Ormio sekä kuvaaja Arttu Heikkinen palasivat torstaina viime talven kuvauspaikalle Svenska Teaternin viereen.

Nyt voi herätä kysymys, miksi Forre on esillä, vaikka lumesta ei ole Helsingissä tietoakaan. Syitä on kaksi: ryhmän viime talven projektista on julkaistu 23 minuutin elokuva Forrmula ja uusi kuvauskausi on alkamassa parin viikon päästä Rukalla.

Niin mikä Forre? Heikkisen kuvaamalla ja ohjaamalla videolla ovat mukana Hellströmin ja Ormion lisäksi Joona Sipola, Lauri Kivari, Eemil Aro, Matias Suomi ja Teemu Tirkkonen. Ryhmän tunnetuin lienee Kivari, joka osallistui Sotšin vuoden 2014 olympialaisissa freestylehiihdon slopestyle-kisaan.

Kyseessä on parikymppisten kaveriporukka, joka on tutustunut toisiinsa laskettelun kautta.

”Kaikki ovat käyneet ainakin pienempiä kisoja ja jotkut vähän enemmänkin”, Hellström sanoo.

Sittemmin ryhmän jäsenet ovat keskittyneet katufreestylelasketteluun.

”Kilpailemisessa se on enemmän treenaamista ja tosissaan ottamista. Meille se on vähän kuin taiteen tekemistä”, Hellström toteaa.

”Kun kuvataan spotteja, siihen liittyy paljon se, miten valitsemme paikan. Kisalaskemisessa tärkeää on vain itse suoritus”, Ormio täydentää.

Miten kuvattavat paikat valikoituvat?

”Kuvaajana pyrin valitsemaan paikan, mikä näyttää videolla mahdollisimman hyvältä”, Heikkinen sanoo.

Kuvio menee siten, että yhdessä paikassa yleensä vain yksi ryhmän jäsenistä laskee ja muut ovat auttamassa ja kannustamassa.

”Jos vaikka joku haluaa laskea katolta alas, menemme sinne. Seuraava haluaa sitten jotain muuta”, Hellström toteaa.

Harald Hellström laski viime tammikuussa Keran hallin seinää pitkin.

Kun ryhmä johonkin menee, temppua kokeillaan niin kauan, että se lopulta onnistuu.

”Joskus menee ekalla yrityksellä, mutta ehkä nopeimmillaan yleensä kolmannella. Vaikeimpiin tarvitsee sata yritystä”, Heikkinen sanoo.

”Välillä pitää käydä useampana päivänä että onnistuu”, Hellström lisää.

Forre on tehnyt koko talven kestäviä projekteja nyt muutaman vuoden ajan ja vähitellen myös vaikeustaso on kasvanut.

”Kuvauspaikkojen koko on kasvanut ja temput menevät vaikeammiksi”, Heikkinen sanoo.

Tästä seuraa luonnollisesti kysymys, kuinka paljon loukkaantumisia tapahtuu.

”Totta kai sattuu ja tapahtuu. Viime kaudella ei mitään tosi pahaa käynyt. Mulla sattui polvi siten, että olin kuukauden laskematta”, Hellström toteaa.

”Kylkiluut murtuivat. Olin reilun kuukauden sivussa”, Ormio mainitsee.

”Kukaan ei joutunut sairaalaan”, Hellström jatkaa.

”Laurille tuli tikkejä leukaan”, Heikkinen huomauttaa.

”Ai niin se. Mutta luita ei mennyt poikki”, Hellström lisää ja kolmikko nauraa.

Kolhuista huolimatta Hellström korostaa, että heidän tekemisensä voi näyttää vaarallisemmalta kuin se oikeasti onkaan.

”Ulkopuoliselle voi näyttää siltä, että tämä on vaarallista ja hurjaa ja että koko ajan sattuisi jotain. Kaikki kuitenkin osaa hommansa. Aina sattuu jotain, mutta ei koko ajan”, Hellström tuumaa.

"Tämä ei ole Duudsonit hommaa, että kuuluisi sattua.”

Ryhmä muun muassa pyrkii ennakoimaan vaarallisia tilanteita. Esimerkiksi kohtaan, johon laskija saattaisi pudota, laitetaan runsaasti lunta pehmennykseksi.

Joona Sipola taiteili helmikuussa Ruoholahdessa.

Eemil Aro laski viime joulukuussa Levillä totutusta poikkeavassa paikassa.

Kun laskettelukuvauksia tehdään lähes päätoimisesti, kysymys myös kuuluu, saavatko he siitä tuloja.

”Viime talvena aloitusbudjetti oli tuhat euroa”, Heikkinen sanoo.

Hellström toteaa, että kyseessä on niin pieni laji, että sillä on vaikea elättää itseään. Kaikki käyvät myös töissä tai opiskelevat. Jonkin verran ryhmä saa sponsorituloja ja heidän logollaan varustettujen hupparien myynnistä. Lisäksi juuri julkaistu elokuva on toistaiseksi maksullinen.

Mikä sitten innostaa homman tekemiseen?

”Tämä on tapa viettää aikaa. Elämäntyyli”, Hellström sanoo.

”Aina on talvet laskettu”, Ormio toteaa.

Ryhmän nimikin tavallaan liittyy siihen, että lapsesta asti on oltu rinteessä tai sen lähettyvillä.

”Kun olin lapsi, Talman metsään rakennettiin oma majapaikka, jossa grillasimme. Sitten se vaan tuli: metsä on [englanniksi] forest ja mettä on niin kuin forre. Leffat on nimetty Forreal ja niin edelleen”, Hellström kertoo.

”Viime talvena käytimme tosi paljon linkoa ja menimme joka paikassa täysillä, joten Forrmula sopi siihen.”