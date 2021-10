Bottas on tällä kaudella käyttänyt jo kuutta moottoria.

Valtteri Bottas on saanut jo useita lähtöruuturangaistuksia.

Formula ykkösten Mercedes-tallin suomalaispilotti Valtteri Bottaksella on kaino toive loppukaudeksi: ei enää lisää moottorivaihtojen tuomia lähtöruuturangaistuksia.

Bottas on tällä kaudella kokenut jo kolme ruuturangaistusta, joista viimeisin tuli viime viikonloppuna Yhdysvaltain gp:ssä. Neljännestä starttiruudusta yhdeksänteen ruutuun pudotettu Bottas ei kisassa kyennyt nousemaan kuin kuudenneksi.

”Toivon todellakin, että nyt on valmista. Minulla jäljellä olevat kaksi moottoria näyttäisivät olevan ok, emme ole löytäneet niistä mitään ongelmia. Pidetään sormet ristissä, että pääsen [kauden] loppuun nyt ilman rangaistuksia”, Bottas pohtii Autosport-sivustolla.

”Mestaruustaisto on tiukkaa, joten viidellä ruudulla on todella merkitystä.”

Bottas on tällä kaudella käyttänyt jo kuutta moottoria. Yhdysvaltain kisaa ennen rangaistukset tulivat Italiassa (lähtöruudukon perälle) ja Venäjällä (15 ruutua).

”Olen ollut vähän epäonnekas. Ennen paikalleen asettamista moottori on läpäissyt kaikki testit ja luotettavuustarkastukset, ja teoriassa niiden pitäisi olla okei. Onni ei kuitenkaan ole ollut puolellani, meillä on ollut epäonnistumisia. Mutta nyt todellakin toivotaan, että kaikki on saatu kuntoon. Aika sen tosin vasta näyttää.”

Nähtäväksi siis jää, miten Bottakselle käy kauden päättävien viiden gp-kisan aikana. Tiistaina miehellä oli joka tapauksessa aihetta tyytyväisyyteen: Twitter-tilin seuraajamäärä ylsi melkoiseen lukuun.

”Miljoona kiitosta”, Bottas viestitti.