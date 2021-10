Aston Villa johtaa vieraskentällä Manchester Unitedia 1–0 lisäajan jo tikittäessä syyskuisena iltana Englannin Valioliigassa, kun erotuomari Mike Dean viheltää isännille rangaistuspotkun.

Monet Villan pelaajat ympäröivät Deanin protestoidakseen tuomiota, paitsi yksi. Maalivahti Emiliano Martínez suuntaa huomionsa Bruno Fernandesiin.

ManU:n portugalilaistähti oli Transfermarktin mukaan ennen 25. syyskuuta pelattua ottelua epäonnistunut vain kolmesti 45 yrityksellä.

Argentiinalainen Martínez aloittaa psykologisen pelin ja puhuu Fernandesille taukoamatta. Hän yrittää hämmentää tätä lisäksi osoittamalla ManU:n suurinta tähteä Cristiano Ronaldoa ihmetellen, miksei tämä lauo rangaistuspotkua.

Lopulta Martínez peruuttaa maaliviivalle. Fernandes ottaa muutaman askeleen vauhdin ja laukoo karkeasti yli maalin. Aston Villa voittaa 1–0, ja Martínez saa yhden päänahan lisää nopeasti kasvavaan kokoelmaansa.

22. lokakuuta listalle lisätään Arsenalin tähtihyökkääjän Pierre-Emerick Aubameyangin nimi.

Martínez torjui Arsenalin Pierre-Emerick Aubameyangin rangaistuspotkun 22. lokakuuta.

Martínezia voi perustellusti pitää maailman parhaana rangaistuspotkujen torjujana tällä hetkellä, ja miehen tilastot ovat vakuuttavat.

Mikä sitten on Martínezin salaisuus, ja mikä mies on 29-vuotias argentiinalainen, jota Lionel Messinkin on paljolti kiittäminen uransa ensimmäisestä suurkisavoitosta maajoukkuepaidassa?

Martínez on uransa aikana katsonut silmästä silmään pelitilanteessa tulleen rangaistuspotkun laukojaa 27 kertaa. Näistä Argentiinan maajoukkuevahti on torjunut tai vastustaja on epäonnistunut peräti yhdeksän kertaa, eli joka kolmannen. Tällä kaudella hän on ainoana maalivahtina torjunut molemmat yritykset Valioliigassa.

Tahti on ollut vielä kovempi maajoukkueessa. Martínez, 29, nousi Argentiinan ykkösvahdiksi vasta kesäkuussa Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa. Hän torjui heti avausottelussa Chilen Arturo Vidalin rangaistuslaukauksen 1–1 päättyneessä pelissä.

Martínezin suurin tähtihetki turnauksessa nähtiin välierässä Kolumbiaa vastaan. Argentiina päästi ottelussa vasta turnauksen toisen maalinsa, ja jatkoajan jälkeen tulostaululla loistivat lukemat 1–1. Rangaistuspotkukilpailussa Martínez torjui kuitenkin peräti kolme laukausta ja johdatti joukkueen finaaliin.

Finaalissa kaatui Brasilia, ja Argentiina juhli Copan voittoa ensimmäisen kerran sitten vuoden 1993. Näin Messi sai kauan himoitsemansa arvokisavoiton maajoukkueessa.

Sama tahti on jatkunut MM-karsinnoissa. Martínez on pitänyt neljä nollapeliä viidessä ottelussa tänä syksynä. Rangaistuspotkuja Argentiinaa vastaan on vihelletty kaksi, joista Martínez torjui Perun Yoshimar Yotúnin yrityksen 1–0-voitossa 15. lokakuuta.

Yhteensä torjuttuja rangaistuspotkuja maajoukkueessa on siis viisi ja päästettyjä maaleja vain kolme. Tilasto on hämmentävä.

Martínez on 195-senttinen, eli jokseenkin ihannemittainen maalivahdiksi. Hän on ulottuva, kimmoisa ja kärsivällinen, mikä antaa mainiot edellytykset erityisominaisuuksia vaativaan rangaistuspotkujen torjuntaan. Kun tähän lisätään kyky päästä vastustajan pään sisään ja horjuttaa tämän itsevarmuutta, resepti alkaa olla valmis.

Martínez pyrkii häiritsemään vastustajan laukojaa mahdollisimman paljon ennen suoritusta. Kolumbian Yerry Minalle hän sanoi toistuvasti tietävänsä, mihin tämä laukoo.

”Voit nauraa, mutta olet hermostunut. Syön sinut elävältä. Tiedän, mihin lauot ja torjun sen”, hän huusi topparille.

Ja niinhän siinä kävi. Martínez elehti maaliviivalla yrittäen häiritä Minaa loppuun asti ja rauhoittui vasta juuri ennen laukausta. Taktiikka onnistui. Mina laukoi hieman Martínezista vasemmalle, ja tämä torjui helposti.

Martínez on kuitenkin joutunut taivaltamaan pitkän polun päästäkseen näyttämään poikkeukselliset taitonsa.

Mar del Platassa syntynyt Martínez herätti Arsenalin mielenkiinnon pelatessaan Indepedienten alle 20-vuotiaiden joukkueessa vain 17-vuotiaana.

”Näin veljeni ja äitini itkevän ja sanovan, etteivät he halua minun lähtevän”, Martínez kertoi The Guardianille vuonna 2020.

”Olin kuitenkin nähnyt myös isäni itkevän iltaisin maksamattomien laskujen vuoksi. Minun piti olla rohkea. Sanoin ’kyllä’ heidän vuoksensa.”

Nyt voi sanoa, että rohkeus kannatti, mutta kovin nopeasti tai helposti ei paikka kirkkaissa valoissa auennut.

Martínez tuuletti torjuttuaan Perun Yoshimar Yotúnin rangaistuslaukauksen MM-karsintaottelussa.

Martínez passitettiin seitsemän vuoden aikana peräti kuudesti lainalle eri seuroihin, kunnes hän lopulta sai saumansa Arsenalissa kaudella 2019–20, kun ykkösvahti Bernd Leno loukkaantui.

”Vaimoni kysyi minulta koronavirussulun aikana, miksi harjoittelen niin paljon. Vastasin haluavani olla valmis, jos saan mahdollisuuteni.”

Martínez pelasi loistavasti ja johdatti Arsenalin Englannin cupin voittoon. Takuuta peliajasta ei kuitenkaan ollut, joten maalivahti siirtyi Aston Villaan 20 miljoonan punnan siirtosummalla.

Ensimmäinen kausi toi 15 nollapeliä 38 ottelussa. Tällä kaudella nollapelejä on kahdeksassa ottelussa koossa kolme.

Viime kaudella rangaistuspotkutorjuntoja ei Valioliigassa kertynyt, mutta huippuvireen löytänyt Martínez on tätä nykyä jokaisen laukojan painajainen.

”Kun muutin ensimmäiseen omaan asuntooni, sanoi äidilleni, etten halua palata kotiin Argentiinaan tyhjin käsin”, Martínez kertoi The Guardianille.

Jos aiemmin itkua aiheutti taloustilanne ja pojan muutto kotoa, ovat aiheet nykyään hieman erilaisia.

”Muistan Mestarien liigan debyyttini Anderlechtia vastaan. Isäni lensi 27 tuntia päästäkseen paikalle ja itki koko 95 minuutin ajan”, Martínez muisteli Scroll.in-sivustolle.

Kyyneleitä on todennäköisesti luvassa lisääkin – rangaistuspotkujen laukojille tuskasta, Martínezin perheelle ilosta.

Aston Villa–West Ham 31.10. kello 18.30. V Sport Jalkapallo kello 18.20 alkaen.