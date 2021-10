Jalkapallon Veikkausliiga saa sunnuntaina hienon viimeisen kierroksen huipennuksen, kun KuPS ja HJK taistelevat mestaruudesta Kuopiossa.

KuPS on heittänyt HJK:lle tänä vuonna kovan haasteen, ja HJK:n toimitusjohtajan Aki Riihilahden mukaan kilpailutilanne parantaa myös Klubin toimintaa.

”Tämä on hieno kausi. On ollut kaksi erinomaista joukkuetta. Olen todella iloinen siitä.”

”Se on huikea suoritus, jonka Simo Valakari on saanut KuPS:n joukkueesta irti. Myös HJK:n kannalta on parasta, että tulee vahvoja joukkueita, seuroja ja kilpailijoita. Se parantaa meidän toimintaamme”, Riihilahti sanoo.

Onko Valakari sellainen valmentaja, että hän voisi jonakin päivänä valmentaa HJK:ta?

”Vastaan tähän mitä tahansa, voidaan se ymmärtää väärin. Jos ajattelee Suomessa olevia hyviä valmentajia, niin Toni Koskela ja Simo Valakari ovat tänä vuonna onnistuneet sekä pelityylillisesti että tuloksellisesti.”

”Mielestäni on turha spekuloida tulevaisuudella, kun kukaan ei tiedä, mitä se tuo tullessaan.”

Jos KuPS sattuisi voittamaan mestaruuden, olisi HJK voittanut sinun joulukuussa 2013 alkaneella toimitusjohtajakaudellasi neljä mestaruutta kahdeksasta. Mikäli HJK voittaisi, saldo olisi viisi kahdeksasta. Mitä ajattelet tästä saavutuksesta?

”Olen aloittanut seurassa vuonna 2009 aika monessa eri roolissa. En ajattele sitä noin, eikä tämä ole minun seurani. Katson isoa kuvaa ja strategisia tavoitteita. En ajattele tuollaista mittaria, eikä tuollaisella ajatusleikillä saa minusta mitään irti .”

HJK:n menestys kotimaassa on mahdollisesti oikein hyvä liigajoukkueen osalta, mikäli mestaruus pysyy Töölössä. Kakkosjoukkue Klubi-04 ei kuitenkaan pysynyt Ykkösessä. Kakkosjoukkueeseen on satsattu, ja Riihilahti on aiemmin sanonut, että Klubi-04:n pitää pelata Ykkösessä.

Mistä nähdäksesi johtuu, että Klubi-04:n tavoitteessa ei onnistuttu ja mitä putoaminen tarkoittaa joukkueelle?

”Jos arvioin meidän urheilupuolta tänä vuonna, on helppo sanoa, että urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula ja edustusjoukkueen päävalmentaja Toni Koskela ovat tehneet paljon hyvää työtä. Suurin epäonnistumisemme on ollut Klubi-04:n putoaminen. Se on ison analyysin paikka, koska ehdottomasti halusimme joukkueen pysyvän Ykkösessä.”

”Ykkönen on Klubi-04:lle oikea sarja, kun katsomme, missä pelaajien pitää kulloinkin pelata, jotta kehitys on oikeanlaista. Meidän pitää arvioida, miten me saamme joukkueen pysymään Ykkösessä.”

Riihilahti on aiemmin sanonut pitävänsä kotimaista sarjaa, siinä pärjäämistä ja pelaajien kehittämistä HJK:lle tärkeänä. Juniorivalmentajien määrä seurassa onkin kasvanut seurassa viime vuosina. Se ei ole vain Riihilahden ansiota, mutta hän sanoo olleensa mahdollistamassa valmentajien määrän kasvua.

Millaisia tuloksia juniorivalmennuksen panostukset ovat tuottaneet?

”Olemme rakentaneet kaksi hallia ja viisi tekonurmikenttää ja satsanneet valmennukseen ja loogiseen valmennus­filosofiaan.”

HJK:n strategiassa mittarina on se, miten paljon seura tuottaa pelaajia Euroopan pääsarjoihin.

CIES Football Observatory -tutkimuslaitos järjestää seuroja paremmuus­järjestykseen sen perusteella, miten paljon seurojen kasvatteja pelaa 31:ssä Euroopan parhaassa sarjassa. Kasvatiksi lasketaan pelaaja, joka on pelannut seurassa vähintään kolme vuotta ikävuosina 15–21. HJK on CIES:n uusimmalla listalla sijalla 46, ja sen pelaajia on kyseisissä pääsarja­seuroissa tällä hetkellä 31.

”Sillä mittarilla mitattuna pärjäämme enemmän kuin hyvin. Meillä on vielä paljon asioita, joita voimme tehdä paremmin, jotta pelaajat olisivat vielä valmiimpia ottamaan askelia edustusjoukkueeseen ja siitä ulkomaille.”

”Emme halua myydä urheilullista uskottavuutta. Kesällä keskustelimme kolmen edustusjoukkueen pelaajan kanssa siitä, koska on oikea aika lähteä. Vaikka olisimme saaneet paljon rahaa heistä, totesimme, että viemme heidän kanssaan urheilullisen projektin maaliin. Oli hienoa, että kaikki halusivat sitoutua siihen.”

Riihilahti on kertonut, että hän oli keskeisessä roolissa, kun Euroopan jalkapallo­liiton Uefan eurocupien kilpailujärjestelmä muokattiin uuteen uskoon. Suomalaismedian on hyvin vaikeata varmistaa sitä, miten suuri rooli hänellä lopulta oli Konferenssiliigan tai eurocupien uuden järjestelmän luomisessa Euroopan jalkapalloliiton Uefan ja Euroopan seurajoukkueiden liiton ECA:n piirissä.

Kertoisitko vielä, mikä oli roolisi?

”Nykymuotoista järjestelmää ei olisi, jos en olisi ollut siellä vaikuttamassa. Ennen kaikkea sitä ei olisi niin, että maapaikkoja on enemmän. Ilman minua sitä ei olisi tapahtunut.”

Visiosi toteutui, HJK pääsi heti ensimmäiseen Konferenssiliigaan ja palkintorahoja on tullut jo yli kolme miljoonaa euroa. Miten ne rahat käytetään?

”Joka vuosi olemme kasvattaneet pelaaja­budjettiamme 20 prosenttia. Toimisimme näin ilman Konferenssiliigaakin.”

”Meillä on useita rakenteellisia hankkeita, joiden tavoitteena on, että meillä on pitkäkestoisesti paremmat olosuhteet ja laaja-alaisempi liiketoimintalogiikka. Meillä on todella vakaa suunnitelma.”

”Neuvottelin myös ensi vuodesta eteenpäin 50 miljoonaa euroa vuodessa solidaarisuusrahan siirtoa. Rahat otetaan viideltä suurelta maalta 50 muulle.”

”Ensi vuodesta alkaen jokainen Veikkausliigan seura saa 40 000 euron sijasta 100 000 euroa puhtaasti sen takia, että olen niin jääräpäinen.”

Mitä toimenpiteitä HJK aikoo tehdä kuluttajamyynnin kehittämiseksi ottelutapahtumaan, markkinointiin ja asiakaskokemukseen liittyen?

”On ihan selvä asia, että ensi vuonna on iso näytön paikka siinä, miten saamme ihmiset takaisin katsomoon. Miten he kokevat yhteisöön kuulumisen ja täällä olemisen sellaiseksi, että he haluavat siihen vielä syvemmin osallistua. Meillä on useita eri hankkeita, jotka on aika toteuttaa ensi vuotta ajatellen.”

Kuluttajamyynnin osuus HJK:n liikevaihdosta on kymmenen prosentin luokkaa, mutta mikä sen merkitys on seuralle?

”Sillä on valtava merkitys. Se on osa historiaa, tulevaisuutta, arvoja, pelien tunnelmaa. Sitä ei mitata talouden keinoin.”

”Se on meille olemassaolon ja identiteetin keskiössä, että ihmiset haluavat kuulua HJK:hon.”

”Jäsenmäärä on kasvanut. Sosiaalisen median sitoutuneisuus kasvaa, mutta totta kai haluamme, että ihmiset kokevat paikan päällä elämyksen ja yhdessäolon tärkeäksi.”