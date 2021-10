Nadal rentoutuu mielellään golfin parissa, jossa hänen kerrotaan olevan erittäin kovatasoinen harrastajapelaaja.

Maailman menestyneimpiin tenniksenpelaajiin kuuluva Rafael Nadal kuuluu niihin urheilutähtiin, jotta rentoutuvat mielellään jonkin toisen lajin parissa.

Espanjalaiselle Nadalille ainakin yksi tällainen laji on golf, jossa hän on mediatietojen mukaan scratch-tason pelaaja. Se tarkoittaa, että hänen tasoituksena on nollan vaiheilla ja että hän on harrastajaksi erittäin kovatasoinen pelaaja.

Nadal on kertonut aloittaneensa golfin 18-vuotiaana.

Vuosi sitten Nadal osallistui kotisaarellaan Mallorcalla alemman tason ammattilaisten kilpailuun ja jakoi kuudetta sijaa kierrostuloksilla 74, 74 ja 77.

Tuolloin golfin Euroopan-kiertue julkaisi videoklipin Nadalin svingistä, joka harrastajankin silmään näyttää erikoiselta.

Video herätti monissa epäilyjä, että lyöntitekniikan perustella Nadal tuskin on nollatasoituksen pelaaja.

”Jos Rafa on scratch-pelaaja, minä olen Tiger Woods”, tenniksen venäläinen olympiavoittaja (2000) Jevgeni Kafelnikov esitti kollegiaalisen virnuilunsa.

Kafelnikovilla oli siinä mielessä varaa vinoiluun, sillä hän on ollut itse scratch-tason pelaaja ja yritti kymmenkunta vuotta sitten rakentaa golfissa uutta uraa.

Nadalin golfinpeluusta löytyy videoita myös Youtubesta.

Golftoimittaja Zephyr Melton julkaisi muutama päivä sitten ilmeisesti tuoreemman videon Nadalin lyönnistä ja nyt uudesta kuvakulmasta.

Siinä näkyy paremmin, miten laaka Nadalin käsien liike on svingissä. Hänen jalkojensa linja osoittaa reilusti vasemmalle verrattuna siihen linjaan, johon hänen pallonsa lähtee.

HS kysyi Suomen eturivin golfammattilaisiin kuuluvalta Roope Kakolta arviota Nadalin svingistä. Kakko teki saman huomion, joka tuli heti esille videon kommenteissa.

”Ensimmäinen fiilis on, että se on kuin yksi yhteen hänen rystylyöntinsä kanssa. Tuskin kovin korkealle palloa tuosta saa. Toki Mallorcalla on kova tuuli usein, joten varmasti sinne sopiva lyönti. Tahtoa ja taistelua pitää olla samalla tavalla kuin tenniskentällä, jos tuosta tulosta meinaa saada aikaan. Lähipeli ja putti tappavaa, ja pallo pelissä”, Kakko kommentoi.

Kakko kertoo pelanneensa aiemmin jonkin verran tennistä, mutta nyt mieluisampi laji on padel.

”Kyllähän tennis on kuningaslaji, mutta padel ei ole teknisesti niin haastavaa, ja siksi tällaiselle harrastelijalle helpompi. Jonkin verran tulee tennistä seurattua, ja Nadal on ihan listan kärkipäätä kunnioittamistani urheilijoista”, sanoi Kakko, joka päättyvällä kaudella pelasi Euroopan kakkostasolla eli haastajakiertueella.

Nadal pitää tennismailaa vasemmassa kädessä, mutta golfpalloa hän lyö oikealta. Siinä ei ole sinällään mitään kummallista, sillä esimerkiksi maailman tunnetuin ja menestynein vasemmalta lyövä golfinpelaaja Phil Mickelson on oikeakätinen.