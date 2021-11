HS oli mukana, kun Tapio Lehtinen valmistautui hyisellä merellä vuonna 2023 alkavaan maailman­ympäri­purjehdukseen Galiana-veneellä. Sitä ennen Lehtinen kiertää jälleen yksin maapallon.

Hyinen merivesi kuohuaa ja pärskeet lyövät korkealle vasten veneen laitoja, kun Tapio Lehtisen ohjaama purjevene Galiana lähestyy Harmajan majakkaa Suomenlinnan edustalla.

Kaisla Jacoby ja Viivi Moisio säätävät spinaakkeripurjetta gaijaköydellä oikeaan asentoon. Loput miehistön jäsenistä puuhaavat vinsseineen ja kiristysköysineen kolmen muun purjeen kimpussa.

Galiana kiitää marraskuisessa merivedessä. Tuulen otteen tuntee luissa ja ytimessä, vaikka päällä on monta vaatekertaa. Paljon on pintaa ylhäällä purjeissakin: niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 350 neliötä.

Aaro Immonen kastuu veneen keulassa niin, että hän kaataa myöhemmin täyden lastin vettä saappaastaan.

”Ei tee mitään. Nämä aallot ovat vielä pieniä. Tämä on minun unelmaani”, Immonen, 19, huikkaa iloisesti kannelta.

Kohta hän jo kiipeää turvavaijeri vyöllään köyttä pitkin ylös ja irrottaa spinaakkerin. Puolet valtavasta purjeesta lepattaa ilmassa, kun Immosen ikätoverit, 18-vuotias Jacoby ja 19-vuotias Moisio, kelaavat purjetta kasaan ja pudottavat sen kannen luukusta alas kajuuttaan.

”Missä on spinnun pussi?” kysyy Galianan miehistön kolmas naisjäsen, Pia Grönblom, 48, alhaalta.

”Veneen keulassa, katso sieltä!” huutaa Lassi Liimatainen, 27, tuulessa vastaukseksi.

”Venda!” Lehtinen huutaa ruorista, kun hän alkaa kääntää venettä vastatuuleen. Miehistö kuulee kipparin komennon ja kiirehtii tasapainottamaan Galianaa oikealle reunalle, kun vasen puoli vispaa vettä sen pintaa nuollen.

” ”Tällä porukalla voitaisiin lähteä kisaamaan koska tahansa.”

Aaro Immonen kiipesi laskemaan alas isoa spinaakkeripurjetta.

Elia Koskea nauratti, kun Aaro Immonen kaatoi vettä kengästään.

Vajaan tunnin päästä Galiana lipuu turvallisesti kotisatamaansa Merisatamaan. Vesi valuu sen kyljistä. Aivan kuin se hymyilisi iltapäivän laskevassa auringossa: ähäkutti, saittepas maistaa vauhtia!

”Hyvä treeni. Tällä porukalla voitaisiin lähteä kisaamaan koska tahansa. Superfiksua ja nöyrää porukkaa”, Lehtinen, 63, kehuu kajuutassa kahdentoista hengen miehistöään.

Purjeiden vinssaajat pyyhkivät hikeä kasvoiltaan. Fyysinen työ vaati veronsa, mutta kuuma lihaliemi ja siihen kastettu lihapasteija maistuvat. Jälkiruoaksi on tarjolla pieni annos rommitotia.

” ”Toivon, että heillä olisi jonain päivänä omia vastaavia purjehdushankkeita.”

Kuuma lihaliemi maistuu Alexander von Flittnerille (vas.), Elia Koskelle, Kaisla Jacobylle ja Mikko Hongellille.

TÄLLÄ porukallaan Lehtinen on lähdössä kiertämään maapalloa syksyllä 2023 alkavassa valtameripurjehduksessa Ocean Globe Racessa (OGR). Aiemmin sama meriseikkailu tunnettiin nimillä Whitbread Round the World Race ja Volvo Ocean Race.

Vuoden 2023 kilpailu on 50-vuotisjuhlakilpailu vuonna 1973 käydylle ensimmäiselle Whitbreadille, jonka voitti Meksikon lipun alla seilannut Sayula II.

Sayula II oli Swan 65 -mallin vene, joka oli rakennettu pietarsaarelaisen Nautorin telakalla. Galiana valmistui samalta telakalta vuonna 1970, kolme vuotta ennen ensimmäistä Whitbreadia.

”Galiana on ehkä klassisin, vanhanaikaisin ja kaunein Swan, joka on Suomessa tehty”, Lehtinen kehuu.

Vuoden 2023 OGR purjehditaan neljänä etappina. Ensimmäinen parin kolmen viikon pysähdys on Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Sieltä matka jatkuu Australian ja Kap Hornin kautta Etelä-Amerikkaan ja takaisin Eurooppaan.

Edellinen Kap Hornin kiertänyt suomalainen oli Ari Huusela tammikuussa. Lehtinen kiersi karun niemenkärjen helmikuussa 2019. Sitä ennen hän ohitti saman paikan Skopbank of Finlandin vuoden 1983 Whitbread-kisassa.

Silloin Lehtinen oli veneen 23-vuotias vahtipäällikkö. Galianan miehistön keski-ikä on noin 25 vuotta. Lehtinen kutsuukin sitä purjehduksen seuraavaksi sukupolveksi, jonka hän toivoo jatkavan suomalaista purjehdusperinnettä.

”Toivon, että heillä olisi jonain päivänä omia vastaavia purjehdushankkeita.”

” ”Merellä ei saa ottaa riskejä.”

Vastatuuleen purjehtiessa Galiana kallistuu uhkaavasti.

Vuoden 2023 kisan lähtö- ja maalisatamaa ei ole vielä julkistettu, mutta se on todennäköisesti Les Sables-d’Olonnessa Biskajanlahden rannalla Ranskassa.

Satama on tuttu. ”Barnakkelimiehen” lempinimen saanut Lehtinen saapui sinne 322 päivää kestäneen yksinpurjehduksensa jälkeen toukokuussa 2019.

Lehtinen tuli Golden Globe Race -purjehduksessa maaliin viidentenä ja viimeisenä. Se oli suomalaisen urheiluhistorian paras viides sija. Asteria-veneen pohja oli täynnä barnakkeleiksikin kutsuttuja pitkiä ja lihaksikkaita, äyriäisiin kuuluvia siimajalkaisia.

Käytännössä siimajalkaiset pilasivat Lehtisen kilpailun. Se on yksi syy, miksi Lehtinen aikoo osallistua uudestaan samaan yksin­purjehdukseen vuonna 2022, siis vuosi ennen isolla miehistöllä purjehdittavaa Ocean Race -kisaa.

Tällä kertaa Lehtinen aikoo kiertää maapallon nopeammin kuin 322 päivässä ja ilman siimajalkaisia.

Koko kesän telakalla olleen Asteria-veneen pohja maalataan pari kolme viikkoa ennen kisan lähtöä Englannissa tai Ranskassa maaleilla, joihin siimajalkaiset eivät tartu. Se olisi pitänyt tehdä jo kesällä 2018.

Lehtisen toisen yksinpurjehduksen aikana syksystä 2022 kevääseen 2023 Galianan miehistö harjoittelee keskenään. Varakippari Ville Norra, 49, ottaa sen ajaksi veneen vastuulleen.

”Tarkoituksena on, että purjehdimme Galianan ensi kesän lopulla Tapion yksinpurjehduksen lähtöön ja sieltä takaisin. Se on samalla hyvää harjoittelua tulevaan”, Norra sanoo.

”Katsovat, että ukko lähtee oikeaan suuntaan”, Lehtinen sanoo ja naurahtaa.

Kaksi pitkää purjehdusta, GGR ja OGR, maksavat rahaa. Lehtisen mukaan budjetti nousee yli miljoonan euron. Se on paljon rahaa mutta toisaalta vain noin viisi prosenttia vastaavien moderneilla veneillä purjehdittavien kilpailujen voittajien budjeteista.

Purjehtijat eivät saa palkkaa, mutta veneiden kunnostus- ja varustelukulut ovat isot. Ruokaakin kuluu paljon, vaikka välillä käydään satamassa.

Ocean Race -kisaan on ilmoittautunut 35 venekuntaa 17 maasta. GGR-yksin­purjehdukseen on tulossa 33 venettä 11 maasta. Kisaan lähdössä ollut uusi­seelantilainen purjehtija ajoi äskettäin veneensä kivikkoon, ja hänet pelastettiin helikopterilla.

”Minulle on kunnia-asia purjehtia turvallisesti ja konservatiivisesti. Merellä ei saa ottaa riskejä”, Lehtinen sanoo mietteliäänä.

” ”Halusin tehdä täysin suomalaisen projektin.”

Viivi Moisio huolehtii, että purje on tarpeeksi kireällä.

Yksinpurjehduksessa ei ole välietappeja, mutta matkana se kestää suunnilleen yhtä kauan kuin vuosina 2023–2024 miehistön kanssa, kahdeksasta kymmeneen kuukautta.

Se on pitkä aika perheelliselle purjehtijalle, kuten turkulaiselle merivartijalle Mikko Hongellille, 32. Hänellä on perheessään yhdeksän kuukauden ikäinen vauva.

”Ajattelin pitkään, etten ota mukaan yhtään purjehtijaa, jolla on pieniä lapsia. Mikolla on takanaan perheen tuki, ja hän on turva-alan ammattilainen”, Lehtinen perustelee.

Miehistöään Lehtinen alkoi koota jo kaksi vuotta sitten tultuaan maaliin yksin­purjehdukseltaan. Häneen otti yhteyttä toistasataa halukasta, joiden joukossa oli ehdokkaita myös ulkomailta. Ulkomaalaisia Lehtinen ei ottanut mukaan.

”Halusin tehdä täysin suomalaisen projektin. Samoin mukana olevat yritykset ovat suomalaisia. Olen isänmaallinen mies”, Lehtinen kertoo.

Kesällä 2020 kandidaattien joukko pieneni 55 henkeen.

”Halusin antaa kaikille mahdollisuuden. Kävimme paljon purjehtimassa. Kokelaaksi pääsi kohtuullisella purjehduskokemuksella.”

Haastatteluun ja erilaisiin testeihin Lehtinen valitsi kymmenkunta ehdokasta. Valio­joukoksi toisen purjehduskauden jälkeen Lehtinen valitsi yhdeksän miestä ja kolme naista.

Osalle Lehtinen teetti tuttunsa avulla psykologiset testit, mutta ne eivät ratkaisseet valintaa.

”Luotan enemmän oksennusläiskätestiin kuin musteläiskätestiin. Ensimmäisenä treenikesänä 2020 jotkut makasivat raatoina veneen pohjalla. Varsinkin nuorille tuli veneessä huono olo. Suurin osa sopeutuu elämään aallokossa ryskyvässä veneessä, ja kaikki oppivat purjehtimaan”, Lehtinen sanoo.

Kittilässä syntynyt Juho Sattanen oli yksi ensimmäisistä valituista. Lehtinen viehättyi hänen asenteestaan ja sähköpostiviestistään.

”Juho kirjoitti, että hän on entinen alppikilpahiihtäjä ja tuleva avo­meri­kilpa­purjehtija. Tiesin heti, että otan hänet.”

Atlantin Sattanen on ylittänyt purjein jo kaksi kertaa. Kolme vuotta sitten hän purjehti reppureissuhengessä saksalaisessa veneessä Ecuadorista Ranskan Polynesiaan.

”Sitä ennen en ollut astunutkaan purjeveneeseen”, Sattanen sanoo.

Suurin osa Galianan miehistöstä on monitaitoisia. Esimerkiksi Sattanen opiskelee ensihoitajaksi.

”Olemme kaikki aika tavallisia tyyppejä. Tapio sanoi, ettei hän lähde rikkaiden lapsien bussikuskiksi. Tulemme myös hyvin toimeen keskenämme. Se on jo turvallisuuden kannalta tärkeää pitkällä purjehduksella”, Mikko Hongell sanoo.

HS:n seuraama Galianan treenipurjehdus oli ensi kerta, kun kaikki pari viikkoa sitten valitut purjehtijat olivat kipparin kanssa samassa veneessä.

Tämän jälkeen Galiana nostetaan ylös vedestä. Sisätilat rakennetaan uudestaan. Periaatteessa jokaisella pitää olla makuu­paikka, vaikka vahtivuoroja tehdään 4–6 hengen ryhmissä.

Säännöt myös vaativat, että 60–70 kiloa painavia pelastuslauttoja on kaksinkertainen määrä, 26. Yksikin merelle karannut pelastuslautta voi olla turvariski.

Seuraavan kerran Galiana lasketaan vesille keväällä. Silloin taas vesi kuohuu ja pärskeet lentävät.

”Olen tosi innoissani ja ylpeä jengistäni”, Lehtinen sanoo.

Galiana-veneen miehistö ensi kertaa yhteiskuvassa. Takarivissä maston vasemmalla puolella Aaro Immonen, Alexander von Flittner ja Mikko Hongell. Maston oikealla puolella takana Elia Koski, Anton Eklund ja Lassi Liimatainen. Eturivissä Ville Norra, Pia Grönblom, Viivi Moisio, Kaisla Jacoby, Mauri De Meulder ja Juho Sattanen. Ruorissa kippari Tapio Lehtinen.