Tämä kausi oli varoitus Klubille. Jos KuPS ja SJK pystyisivät pysyvästi nostamaan tasoaan, ei välttämättä enää riitä, että HJK on vähän parempi kuin muut, vaan sen pitää olla selkeästi parempi, jotta se pystyy voittamaan perättäisiä mestaruuksia, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Kuinka katkeralta mahtaakaan maistua hopea juuri nyt Kuopiossa? Jokainen mestaruus on ansaittu, mutta tällä kertaa olisi ollut aivan yhtä ansaittua, että mestaruus olisi mennyt Helsingin Jalkapalloklubin sijasta Kuopion Palloseuralle. Pienestä oli kiinni, mutta viimeisessä pelissä HJK:lle tasapeli oli kuin voitto ja riitti mestaruuteen.

Veikkausliigan tämän kauden hieno mestaruustaistelu sai ansaitsemansa huippujännittävän päätöksen, kun KuPS jahtasi kotikentällään ennätysyleisön (7890) edessä voittoa.

KuPS:n alkukauden haparointi maksoi lopulta liian paljon.

KuPS kompuroi vielä alkukaudella keräten kuudesta ensimmäisestä liigapelistä kolme tappiota ja vain seitsemän pistettä. Sen jälkeen se pelasi ennen ratkaisevaa kierrosta 20 perättäistä tappiotonta ottelua. Sen sarjan ansiosta se nosti itsensä mestaruustaisteluun.

HJK:lle on kaivattu haastajaa, ja nyt se on saanut sellaisen. Klubin näkökulmasta jopa hieman liian kovan haastajan. KuPS voi olla HJK:lle ensikin kaudella inhottavan kova vastus, jos kuopiolaiset saavat kasattua riittävän kovan joukkueen uudestaan. Siitä se on oikeastaan kiinni, sillä Simo Valakarilla, 48, on mestarivalmentajan kyvyt.

HJK:n johto voi puhua väsymättä ja omahyväisesti analyyseistä ja prosesseista, mutta kaikki osaaminen ja viisaus ei asu Töölössä. Tämä kausi oli varoitus Klubille.

HJK on edelleen 2000-luvun paras seura. Kymmenestä viime mestaruudesta se on voittanut seitsemän. Myös toisenlainen näkökulma on mahdollinen, kun katsoo saldoa erilaisella aikajänteellä. Seitsemästä viime mestaruudesta HJK on pystynyt voittamaan vain neljä, ja se on liian vähän HJK:n resursseilla.

HJK ei ole enää yhtä ylivoimainen hallitsija Veikkausliigassa kuin seitsemän vuotta sitten, kun se oli voittanut kuusi perättäistä mestaruutta.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela, 38, on tuonut HJK:lle kahtena perättäisenä vuonna mestaruuden, ja se on hyvä suoritus. Koskelalla on nyt kuitenkin kaksi perättäistä mestaruutta, ja siinä voi olla mestaruusputken alku. Hänen jatkosopimuksensa ulottuu vuoden 2023 loppuun.

Huolestuttavaa Klubin kannalta on se, että joukkue ei aina näyttänyt kovin ylivoimaiselta tai taktisesti muita joukkueita paremmin valmennetulta.

HJK:ssa analysoidaan varmasti tarkasti kauden jälkeen, millä keinoin se pystyy pitämään kilpailuetunsa muihin nähden myös ensi kaudella.

Jos KuPS ja SJK pystyisivät pysyvästi nostamaan tasoaan, ei välttämättä enää riitä, että HJK on vähän parempi kuin muut, vaan sen pitää olla selkeästi parempi, jotta se pystyy voittamaan perättäisiä mestaruuksia.