Rekin maailmanmestari Jani Tanskanen päätti antaa kokemuksensa ja taitonsa muiden käyttöön – nyt hän auttaa urheilijoita huipulle kymmenessä lajissa.

Maailmanmestari Jani Tanskasella on edessään poikkeuksellinen päivä. Hän on lähdössä matkalle.

Pandemian takia ulkomaan reissut ovat jääneet vähiin. Kesällä Tanskanen oli mukana Suomen olympiajoukkueen viimeistelyleirillä Sagassa Japanissa. Tokion olympiakisat jäivät häneltä kuitenkin väliin.

Niin ne jäivät myös Tanskasen omalla urheilu-uralla. Hän yritti kolme kertaa olympiakisoihin voimistelijana, mutta karsintajärjestelmä oli liian ankara vuoden 1997 rekin maailmanmestarille.

Paras mahdollisuus oli päästä Sydneyn olympiakisoihin vuonna 2000. Tanskanen lähti isoin odotuksin ja hyvässä kunnossa vuoden 1999 MM-kisoihin Kiinaan, jossa olympiapaikat jaettiin.

Epäonnekseen Tanskanen löi rekillä jalkansa johonkin ja putosi telineeltä. Olkapäästä meni nivelside, vaikkei sitä huomannut päälle päin. Tanskanen yritti jatkaa rekkisarjaansa, mutta siitä ei tullut enää mitään.

”Se niistä Sydneyn olympiakisoissa. Ateenassa 2004 olin ensimmäisellä varasijalla. Pekingiin 2008 minulla ei ollut enää realistisia mahdollisuuksia”, Tanskanen kertoo syksyllä avatun Urhea-kampuksen uudessa harjoituskeskuksessa Helsingissä.

Urheaan on keskitetty iso osa olympialajien harjoittelua. Urhea on samalla urheilijoiden opinahjo ja asuinpaikka. Esimerkiksi voimistelija Emil Soravuo opiskelee Urheassa liikunnanohjaajaksi.

Soravuo voitti äskettäin MM-pronssia permannolla Japanissa. Edellinen suomalainen voimistelun MM-mitalisti oli Tanskanen 24 vuotta sitten.

Lue lisää: Emil Soravuo toi Suomeen harvinaisen MM-mitalin: ”Olen erittäin kylmähermoinen tekijä”

Mitalivälit vanhassa menestyslajissa ovat nykyään pitkät. Tanskasen mestaruus oli Suomen telinevoimistelun ensimmäinen MM-mitali sitten vuoden 1950.

”Valehtelisin, jos sanoisin, ettei Emilin mitali hieman yllättänyt. Olen kuitenkin pitkään sanonut, että Emilillä on mahdollisuus päästä finaaliin kahdeksan joukkoon. Kun sinne pääsee, kuka tahansa voi saada mitalin. Toivotaan, ettei mene toista 24 vuotta, kun saadaan voimistelumitali. Jos vaikka puolitettaisiin aika kahteentoista vuoteen eikä sitäkään”, Tanskanen sanoo ja nauraa.

Kun Tanskanen voitti MM-kultaa, Soravuo oli viisi kuukautta vanha.

Urheassa Tanskanen ja Soravuo tapaavat lähes viikoittain.

”Sparraan häntä, seuraan treenejä ja kyselen kuulumiset ja toiveet, kun meillä on vihdoin huippuluokan palvelut käytettävissä Urheassa”, 45-vuotias Tanskanen sanoo.

Uransa Tanskanen lopetti 33-vuotiaana. Hän oli mitalin syrjässä kiinni vielä vuoden 2008 EM-kisoissa hevosella. Mitali meni sivun suun, kun Tanskasen alastulo jäi yhden käännöksen vajaaksi.

”Siitä olen tyytyväinen, että sain kilpailla loppuun asti terveenä. Lopettaminen oli selkeä päätös.”

Jani Tanskanen iloitsee elokuussa avatusta Urhea-kampuksesta, joka on treeni- ja opiskelupaikka nuorille urheilijoille.

Tanskanen oli päättänyt, että jatkaa jollain tavalla urheilussa, muttei enää voimistelussa.

Toisin kävi. Tanskanen valittiin miesten telinevoimistelun valmennuspäälliköksi. Pesti alkoi vuonna 2009 ja päättyi 2018.

Sen jälkeen Tanskanen aloitti Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikössä lajiryhmävastaavana. Hän vastaa kahdeksasta kesälajista ja kahdesta talvilajista.

Kesälajeista Tanskaselle kuuluvat yleisurheilu, purjehdus, voimistelu, pöytätennis, sulkapallo, squash, tennis ja cheerleading. Talvilajeista taitoluistelu ja pikaluistelu.

Taitoluistelu ja pikaluistelu tulivat Tanskaselle, kun niiden edellinen lajivastaava Pasi Sarkkinen siirtyi Painiliiton toiminnanjohtajaksi.

Valmennukseen Tanskanen ei puutu, vaan hänen tehtävänään on tarjota edellytyksiä noin 60–70:lle Olympiakomitean tukiurheilijalle.

Lajiryhmävastaavana Tanskanen ei edes pyri olemaan kaikkien lajien asiantuntija.

”Se olisi absurdi ajatus. Totta kai lajista pitää tietää, mutta enemmän pitää tietää, miten toimitaan huippu-urheilussa. Pitää osata toimia urheilijan, valmentajan ja lajiliiton kanssa. Ovatko valmennus ja sen tukitoimet laadullisesti ja määrällisesti riittäviä?”

Urheassa Tanskanen näkee läheltä, kuinka eri lajien urheilijat ja valmentajat voivat oppia toisiltaan saman katon alla.

”Lajien keskinäinen yhteistyö on tärkeää. On hyvä oppia ristiin toisilta. Olen koettanut viedä sitä lajista toiseen. Nyt Urheassa tehdään aidosti työtä valmennuspinnassa. Jo se on iso arvo, että lajien urheilijat näkevät toisiaan.”

Kukaan ei kasva huippu-urheilijaksi hetkessä. Se voi vaatia kymmenen vuoden työn, eikä sekään välttämättä riitä.

Lajiryhmävastaavien määräaikaiset pestit päättyvät vuoden 2022 kesällä. Tanskanen on kiinnostunut jatkamaan työtään suomalaisessa huippu-urheilussa.

”Olen motivoitunut. Katsotaan sitten, missä muodossa voi jatkaa, kun koko Huippu-urheilun yksikkö ensin arvioidaan. Itsellä on tahto tehdä”, Tanskanen sanoo.

Jani Tanskanen rekillä voimistelun EM-kisoissa 1998 Pietarissa.

Suomessa ei ole kovin vahvaa perinnettä, että entiset huippu-urheilijat jatkaisivat urheilussa sen jälkeen, kun oma ura on ohi. Tanskanen kannustaa ex-huippuja rohkeasti mukaan.

”Eri asia sitten on, löytyykö heiltä paloa ja rooleja olla mukana. Itse haluan olla yhteydessä entisiin urheilijoihin. Monen urheilun lajiliiton hallituksen ei tarvitse tietää huippu-urheilusta, mutta samalla pitäisi tunnistaa, ettei tiedetä siitä tarpeeksi. Entiset huiput voisivat auttaa tässä”, Tanskanen miettii.

Kansainvälisessä voimisteluliitossa (FIG) Tanskanen on vaikuttanut pitkään. Siihen liittyy myös alkava matka: Tanskanen matkusti tiistaina FIG:n kokoukseen Belekiin Turkkiin.

FIG valitsee uuden hallituksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Yleensä hallituspestit ovat olympiadin eli neljän vuoden pituisia. Pandemian takia edellinen hallitus on istunut vuodesta 2016 alkaen.

Tanskanen johti FIG:n urheilijakomissiota vuodet 2010–2016. Sitä kautta hän nousi FIG:n hallitukseen vuonna 2016. Hallituksessa on seitsemän jäsentä, ja Tanskasen mukaan parikymmentä pyrkijää.

Uusi hallitus valitaan lauantaina. Tanskanen on ehdolla seuraavalle kaudelle.

”Oma juttunsa on, ettei meillä ole ollut fyysisiä kokouksia puoleentoista vuoteen. On hienoa kokoontua pitkästä aikaa. Minulle on sanottu, että olen oikea henkilö tehtävään, mutta ison kansainvälisen lajiliiton vaalit ovat aina arvoitus. Kaikki on mahdollista.”

Tanskanen on mukana myös FIG:n säätiössä, joka auttaa vammautuneita voimistelijoita. Tanskasen lähipiiristä löytyy vakavasti vammautunut voimistelija Jari Mönkkönen, joka halvaantui kaulasta alaspäin voimisteluharjoituksissa heinäkuussa 2016.

Mönkkönen voimisteli rekillä EM-hopeaa vuonna 1998. Kaksikko harjoitteli, kilpaili ja matkusti yhdessä siihen asti, kun Mönkkönen lopetti vuonna 2006.

”Olimme aina kahdestaan jossain. Jari on vanhemman lapseni kummi ja toisin päin. Näimme viimeksi kesällä, mutta pandemian takia emme ole nähneet. Nyt on koetettava sopia, että tavataan jonain viikonloppuna.”