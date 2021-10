EM-kisat pelataan Englannissa 6.–31. heinäkuuta 2022.

Suomi joutui kivikovaan ja pahimpaan mahdolliseen alkulohkoon naisten jalkapallon EM-kisoissa ensi kesänä.

EM-kisat pelataan Englannissa 6.–31. heinäkuuta 2022. Mukana on 16 maata.

Suomi kohtaa B-lohkossa Saksan, Espanjan ja Tanskan. Avausottelussa Suomi kohtaa Espanjan 8. heinäkuuta. Tanska on vastassa 12. heinäkuuta ja Saksa 16. heinäkuuta.

B-lohko pelataan Lontoossa Brentford Community Stadiumilla ja Milton Keynesissä Stadium MK:lla.

Arvonnassa Suomi oli sijoitettu matalimpaan neljänteen arvontakoriin, jossa sen seurana olivat Islanti, Venäjä ja Pohjois-Irlanti.

EM-kisojen avausottelu Englanti–Itävalta pelataan Old Traffordilla Manchesterissa ja finaali Wembleyllä Lontoossa.

Muut ottelut pelataan Brightonissa, Southamptonissa, Lontoon Brentfordissa, Milton Keynesissä, Rotherhamissa, Sheffieldissä, Manchesterin Cityn Academy Stadiumilla ja Leighissä.

Suomen joukkueen valmentaja Anna Signeul (vas.), Espanjan Jorge Vilda, Saksan Martina Voss Tecklenburgja Tanskan Lars Søndergaard lohkoarvonnssa Manchesterissa torstaina.

Ennen Manchesterissa suoritettua arvontaa Suomen päävalmentaja Anna Signaul toivoi Palloliiton verkkosivuilla, ettei ainakaan Espanja osuisi samaan alkulohkoon.

”Haluaisimme välttää Espanjan, joka on erittäin hyvä joukkue. Heidän liigassaan pelaa Barcelona, joka on tällä hetkellä niin hyvä seurajoukkue, että uskoisin Espanjan olevan näissä kisoissa mestaruuskandidaatti”, Signeul sanoi.

”On fantastista, että olemme päässeet EM-kisoihin, mutta suunnittelut ja kisoihin valmistautuminen alkavat oikeastaan vasta lohkoarvonnoista”, ruotsalaisvalmentaja jatkoi.

Naisten maailmanlistalla Saksa on kolmantena, Espanja kymmenentenä ja Tanska sijalla 15. Suomi on 25:s. Espanja on voittanut 14 viimeisintä peliään.

Suomi on neljättä kertaa mukana naisten EM-kisoissa, edellisen kerran vuonna 2013 Ruotsissa. Silloin Suomi pelasi 12 maan lopputurnauksessa tasapelit Italian ja Tanskan kanssa, mutta hävisi suurinumeroisesti (0–5) Ruotsille ja jäi alkulohkossa viimeiseksi.

Englannissa naisten EM-turnaus pelattiin edellisen kerran vuonna 2005, jolloin Suomi eteni välieriin. Kotiturnauksessaan vuonna 2009 Suomi karsiutui puolivälierissä.

Naisten EM-turnauksen menestynein maa on Saksa kahdeksalla mestaruudellaan. Hollanti puolustaa mestaruuttaan vuodelta 2017.

EM-lohkot 2022

A-lohko: Englanti, Norja, Itävalta, Pohjois-Irlanti.

B-lohko: Saksa, Espanja, Tanska, Suomi.

C-lohko: Hollanti, Ruotsi, Sveitsi, Venäjä.

D-lohko: Ranska, Italia, Belgia, Islanti.