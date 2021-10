Peltonen jatkaa kisaansa neljäntenä Kazakstanissa ja tavoittelee olympiapaikkaa.

Emmi Peltonen avasi torstaina kilpailukautensa Kazakstanissa käytävässä Denis Ten Memorial Challenge -kilpailussa, jossa hän oli lyhytohjelman jälkeen neljäntenä.

Herkän Like A River Runs -kappaleen tahtiin luisteltu ohjelma toi 53,71 pistettä.

Peltonen aloitti ohjelmansa näyttävällä kolmoislutzilla, joka kuitenkin nousi liian korkeaksi ja yhdistelmäksi tarkoitettu hyppy sai peräänsä ainoastaan yhteen kierrokseen jääneen toisen hypyn.

Tämä rokotti pistesaalista. Kaksoisakseli ja kolmoisritti sen sijaan sujuivat vaivatta ritin pientä alastulovirhettä lukuun ottamatta, Taitoluisteluliiton tiedotteessa luonnehdittiin.

”Tuntui ihanalta luistella pitkästä aikaa kilpajäällä. Areena täällä on tosi kaunis ja nautin luistelusta todella. Toki pitkän tauon jälkeen tämä kilpailu on vielä hieman harjoittelua, mutta jostain on aloitettava”, Peltonen kertoi tiedotteessa.

Loukkaantumisen takia Peltonen vetäytyi Espoossa käydystä Finlandia Trophysta.

Peltonen kisaa vuoden 2022 Pekingin talviolympiapaikasta. Suomella on olympiakisoissa maapaikka, jonka on tuonut Jenni Saarinen.

Jäätanssipari Matthias Versluis–Juulia Turkkila on myös varmistanut olympiapaikan.

Valko-Venäjän Viktoriia Safonova lähtee perjantaina vapaaohjelmakilpailuun kärkipaikalta pistein 66,14.

Valtter Virtanen on lyhytohjelmakilpailun jälkeen yhdeksäntenä 64,39 pisteellä. Luistelutaitoa ja esittämistä arvioivista komponenttipisteistä Virtanen saavutti ennätyspisteensä 34,05.

”Vapaaohjelmassa tavoitteenani on saavuttaa MM-kilpailuihin vaadittava teknisten pisteiden raja. Olisi myös hienoa, jos saisi taas 200 pisteen rajan rikki kokonaispisteissä”, Virtanen sanoi.