Amirkhani uskoo, että ottelu ratkeaa jo ensimmäisessä erässä.

Vapaaottelun suomalaistähti Makwan Amirkhani nousee kehähäkkiin lauantaina ”taistelusaarella” Abu Dhabin Yas-saarella. UFC-liiton ottelussa Amirkhani kohtaa britti Lerone Murphyn.

Amirkhanin vastustaja on ehtinyt vaihtua jo useammankin kerran.

”Ei ollut helppoa löytää vastustajaa”, Amirkhani toteaa ottelun näyttävän Viaplayn videolla.

Amirkhanin vastustaja ei ole hävinnyt urallaan yhtään ottelua. Hänellä on kymmenen voittoa ja yksi ratkaisematon. Amirkhanilla on 16 voittoa ja kuusi tappiota. UFC-liiton otteluissa suomalaisen saldo on 6–4.

Amirkhani uskoo, että hänellä rahkeet riittävät ottelun hoitamiseen joka osa-alueella.

”Kyllä se on ehdottomasti painipuoli, joka ratkaisee. Enkä kyllä lähde tähän otteluun niin että aliarvioisin omaa pystyottelua ja ylipäätänsä kaikkea tekemistä”, Amirkhani toteaa.

”Rehellisenä miehenä itseäni kohtaan tiedän, missä se oma taso oikein menee ja kenet pystyn päihittämään ja miten. En mä tässä iässä valehtele itselleni. Ilomielin otan hänet kätteni iloksi.”

Amirkhanilla on myös ennustus, koska ottelu ratkeaa: ””Tämä loppuu ensimmäisessä erässä.”

Amirkhanin ottelu kuuluu otteluillan esiotteluihin, jotka alkavat lauantaina kello 17.30. Amirkhani–Murphy on vuorossa neljäntenä.

Pääotteluissa on kaksi titteliottelua. Puolan Jan Blachowicz ja 42 vuotta täyttävä brasilialainen Glover Teixeira ratkovat raskaansarjan tittelin kohtalon. Molemmilla on alla viiden voiton putki.

Illan toisessa pääottelussa kääpiösarjassa otellaan väliaikaisesta tittelistä, kun Venäjän Petr Yan ja Yhdysvaltojen Cory Sandhagen asettuvat vastakkain.

UFC 267 -ilta kello 17.30 alkaen. Elisa Viihde Viaplay näyttää suorana lähetyksenä.