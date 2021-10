Rasituksen kanssa tarkkana oleva Hyvärinen tavoittelee viestimitalia Pekingin olympialaduilta.

Maajoukkuehiihtäjä Perttu Hyvärinen etenee aikataulussa kohti helmikuussa järjestettäviä Pekingin olympialaisia. Hiihtäjät palasivat tällä viikolla Suomeen Italiasta, missä he leireilivät Val Senalesin maisemissa.

”Val Senales antoi parastaan kelien suhteen. Se vaikuttaa, että saa aurinkoa syksyllä, mutta oli myös liukkaat ladut. Pääsimme tekemään kesätreeniä rullasuksilla ja juoksemaan, mutta ylhäällä (jäätiköllä) pääsimme hiihtämään tosi hyvällä lumella”, Hyvärinen tuumi STT:lle perjantaina Hiihtoliiton mediatapaamisessa.

Kotimainen kisakausi käynnistyy ensi viikolla Suomen cupilla Sotkamon Vuokatissa. Kilpailuja riittää hiihdettäväksi mukavasti ennen marraskuun lopun maailmancupin avausta Rukalla.

Hyvärinen osallistuu Vuokatin kilpailuun, kunhan vain palautuu tarpeeksi leirin rasituksista. Olympiakauden alla eikä sen aikana voi ottaa riskejä palautumisen suhteen.

”Kaikki tehdään olympialaisten ehdoilla”, Hyvärinen vastasi kysymykseen, nähdäänkö hänet vuodenvaihteen Tour de Skillä.

”Joskus se on toiminut hyvin, mutta joskus huonosti. Sinne pitää lähteä hyvässä kunnossa. Katsotaan, mikä sitten on tilanne.”

Viime kaudella Suomi esitteli kansainvälisillä laduilla räväkkää viestinelikkoa, jossa Hyvärisen lisäksi hiihtivät Iivo Niskanen, Joni Mäki ja Ristomatti Hakola. Oberstdorfin MM-hiihdoissa mitaleille ei ollut vielä asiaa 4x10 kilometrin kilpailussa, mutta Pekingissä tavoite on selvä.

”Kyllä se [mitali] maistuisi hyvälle. Viestihomma on ollut projekti ja iso juttu. Porukka on muotoutunut, ja miehiä on tulossa vierestäkin”, Hyvärinen viittasi haastajiin.

Tavoite on kova. Edellisen kerran Suomen miehet saavuttivat arvokilpailujen viestimitalin vuoden 2009 MM-hiihdoissa.

”Yhteinen tavoite kirittää porukkaa. Tuntuu siltä, että pikkuhiljaa olisi jo aikakin saavuttaa viestimitali. Se on pitkään kiertänyt Suomea.”

Ikävän sivumaun Italian-reissuun jätti maajoukkuetoveri Markus Vuorelan loukkaantuminen. Hän loukkasi jalkansa sauvalenkillä. Jalasta löytyi murtuma, ja hän meni perjantaina Suomessa jatkotutkimuksiin.

Lue lisää: Maajoukkuehiihtäjä loukkaantui pahasti juoksulenkillä: ”Nilkka taittui ylitse ja kuului napsahdus”

Alkuviikosta Vuorela kiitteli Hiihtoliiton tiedotteessa Hyväristä ja Verneri Suhosta, jotka auttoivat hänet pois maastosta.

”Harmiton vahinkotilanne. Hänen nilkkansa pyörähti polulla alkuverryttelyssä. Pistetään kädet ristiin, ettei isompaa vammaa löydy, ja paranisi hyvin. Kyllä siitä tuli apea mieli kaikille, ja on vieläkin. Kyllä korvilla kuuli, että nyt jotakin sattui”, Hyvärinen kuvaili.

Kuulitko Vuorelan huudon vai napsahduksen nilkasta?

”Vähän sekä että.

Vuorela kiitteli vuolaasti auttajiaan. Hyvärinen toppuutteli muutama päivä tapauksen jälkeen.

”Ei se kannettu matka hirveän pitkä ollut, joten ei tässä kannata sankarin viittaa asetella. Ei häntä sinnekään kehdannut jättää.”