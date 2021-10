HPK:n Arto Laatikainen sai tuhat liigaottelua täyteen Liigassa.

Kiihkeimmät Ilveksen kannattajat pitivät perjantaina vielä puoli tuntia ottelun jälkeen yllä äänekästä tunnelmaa, kun Ilves oli kaatanut rakkaan vihollisensa Tapparan 2–1 jääkiekkoliigassa.

”Oli huikea tunnelma ottelunkin aikana, ja odotan innolla seuraava paikallisottelua joulukuussa, kun uudessa hallissa pääsemme 13 000 katsojan eteen”, kaksi syöttöpistettä ottelussa koonnut Matias Mäntykivi sanoi.

Tampereen Hakametsän jäähalli oli tietysti loppuunmyyty, kun Ilves kohtasi viimeisen kerran vuonna 1965 rakennetussa Suomen vanhimmassa hallissa Tapparan.

SaiPasta siirtynyt Mäntykivi on kuuden ottelun pisteputkessa ja saldo on näissä 3+5=8. Jakson aikana takaiskuja omiin tasakentällisin ei ole ainuttakaan. Tehosaldo on +10 kuudessa ottelussa.

”Kesä oli hyvä, ja luistin liikkuu. Kemia kentällisessä toimii hyvin, tänään sai hirveästi virtaakin yleisön mylvinnästä”, Mäntykivi sanoi.

Voitto oli Ilvekselle kuudes peräkkäin. Lauantaina joukkue kohtaa HIFK:n vieraissa.

”Iso peli, johon pitää nyt keskittyä. Toki olisi mukava olla lauantaina Lappeenrannassa, kun Kohon paita jäädytetään, mutta nyt olen Ilveksen mies”, Mäntykivi sanoi.

HPK:n puolustaja Arto Laatikainen pelasi SM-liigassa 1 000. ottelunsa, kun hämeenlinnalaisjoukkue katkaisi neljän ottelun tappiosarjansa kukistamalla vieraissa Pelicansin 3–0.

Laatikainen kunnostautui hankkimalla syöttöpisteen Juuso Ikosen tekemään 2–0-maaliin.

HPK-vahti Daniel Lebedeff pelasi kauden ensimmäisen nollapelinsä torjuttuaan 24 kertaa.

HPK oli pelannut kolme edellistä peliä ilman maalin maalia. Maalittoman putken katkaisi Pelicansia vastaan ensimmäisen erän alussa alivoimalla Markus Nenonen.

Sarjataulukon häntäpään Jukurit on äitynyt viime aikoina kiusaamaan kärkijoukkueita. Tiistaina se kukisti Liigaa johtavan TPS:n, ja perjantaina oli sarjanelosen/kolmosen Kärppin vuoro, kun Jukurit otti 3–1-kotivoiton.

Jukurien tehopelaaja oli ruotsalaishyökkääjä Joachim Rohdin, joka teki kaksi maalia. Aiemmin tappioputkessa rämpinyt Jukurit on voittanut viidestä viime ottelustaan kolme.

KooKoo otti kaakkoisen Suomen herruuskohtaamisessa 2–1-kotivoiton SaiPasta. Voittomaaliksi jäi Leevi Aaltosen kolmannessa erässä laukoma 2–1-johto-osuma.

KooKoolle voitto oli viides seitsemään viime otteluun. SaiPa oli voittanut kolme edellistä vieraspeliään.

