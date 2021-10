Yhdysvaltalainen David Olson pääsi keilapallojen jäljille uusiessaan kuistin rappusia.

Valtava määrä pihalta löytyneitä keilapalloja ihmetytti David Olsonia kesällä. Kuvat ja tarina kiinnostivat myös sosiaalisessa mediassa, jonne Olson jakoi kuvia keilapalloista.

Olson on selvittänyt pallojen alkuperää.

Uutissivusto ESPN kertoo, että huonokuntoiset rappuset olivat jo hetken kiinnittäneet Olsonin huomiota ja hän päätti, että on aika kunnostaa rappuset.

Portaita purkaessa löytyi erikoinen yllätys, betonin alla oli hiekkaa ja kolme keilapalloa. Työn jatkuessa keilapalloja löytyi lisää ja Olson teki aiheesta päivityksen Facebook-ryhmään, jossa kerrotaan ihmisten löytämistä erikoisista esineistä.

Keilapallot kerättiin kasaksi pihalle.

Palloja löytyi koko ajan lisää, eikä Olson malttanut lopettaa niiden kaivamista.

"Minun piti päästä pohjaan. En voinut lopettaa”, Olson kertoo ESPN: artikkelissa.

Kun maasta oli kaivettu valtava keko keilapalloja, alkoi Olson pohtia, mistä ihmeestä pallot ovat tulleet.

Jäljet johtavat läheiselle Brunswickin tehtaalle, jossa on valmistettu keilapalloja. Kyseessä on vanha yritys, joka on perustettu jo 1800-luvun puolella.

Yhdessä vaiheessa Brunswickin pääkonttori Michiganissa työllisti noin 3 000 työntekijää. Yksi kaupunginosa tunnettiin nimellä Brunswick Row. Siellä työntekijät asuivat yrityksen omistamissa vuokra-asunnoissa.

Keilapallotehdas sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Olsonin talolta.

Brunswickissa testattiin 1950-luvulla keilapalloja, jotta ne olivat täydellisen pyöreitä ja tiiviitä.

Testaamiseen kuului pallojen pudottaminen joustomatolle. Jos pallo ei lentänyt takaisin vyötärön korkeudelle, se oli viallinen ja päätyi tehtaan takana olevaan roskakoriin.

Roskiksesta palloja nappasivat työntekijät ja muutkin ohikulkijat. Keilapalloja oli helppo käyttää täyttömaana tai perustuksissa.

Talossa aiemmin asunut Olsonin isoisä Mike työskenteli tehtaalla 48 vuotta ja paljastui, että hän ehti kerätä kasan epätäydellisiä palloja, joita sitten hyödynsi rakennustöissä.

Pallot olivat olleet talon alla noin 60 vuotta, kerrotaan Inside Editionin Youtube-kanavalla.

”Olen hyvin ylpeä, että takapihaltani löytyi amerikkalaista historiaa”, Olson kertoo videolla.