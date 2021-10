Neljä henkilöä sai ankarat tuomiot huumevyyhdissä.

Lahtelainen ravikasvattaja Toni Lasila tuomittiin Kymenlaakson käräjäoikeudessa 11 vuodeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen törkeistä huumausainerikoksista, huumausainerikoksista, dopingrikoksesta sekä laittomasta tuontitavaraan ryhtymisestä.

Asiasta uutisoi perjantaina Etelä-Suomen Sanomat.

Hevospiireissä Lasila tunnetaan Lexus Dreamin kasvattajana ja osaomistajana.

Samassa vyyhdissä tuomittiin myös kaksi kymenlaaksolaismiestä ja yksi hyvinkääläismies, joiden tuomiot vaihtelivat neljästä vuodesta ja kahdeksasta kuukaudesta kahdeksaan ja puoleen vuoteen.

Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.

Käräjäoikeuden mukaan Lasila on ollut huumausaineiden myynti- ja levitysorganisaatiossa ylemmällä tasolla kuin muut tuomituista.

Syyttäjän mukaan Lasila hankki viime keväänä mobiilisovellus Anomin avulla 6,9 kiloa erittäin vahvaa amfetamiinia, reilut 19 000 ekstaasitablettia ja kolme kiloa ketamiini-lääkeainetta.

Anom mobiilisovellus on viestisovellus, jota Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI on ujuttanut rikollispiireihin. Sovelluksen käyttäjät ovat uskoneet sen salaavan viestinnän viranomaisilta, mutta kyseessä on FBI:n ja Australian liittovaltion poliisin AFP:n kehittämä sovellus.

Suomen poliisi pääsi tekojen jäljille, kun FBI lähetti Suomeen tietoja rikollisten viestinnästä.

Lue lisää: FBI:n lähde pyöritti ”salaista” puhelin­palvelua rikollisille, mutta viestit luki myös poliisi – Näin eteni kansain­välinen suur­operaatio, jossa otettiin kiinni yli 800 ihmistä